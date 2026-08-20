Герой спецоперации «Z» Алексей Бикузин сократил зону полетов для вражеских дронов

Сержант Сергей ЧЕРНИЧЕНКО и Лейтенант Алексей БИКУЗИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Будь терпелив в военных трудах, не поддавайся унынию от неудач», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Быстрота и внезапность заменяют число. Натиски и удары решают битву»!

ВСКРЫЛ ЗАМАСКИРОВАННЫЕ ОПОРНИКИ ПРОТИВНИКА

Сержант Сергей ЧЕРНИЧЕНКО

Оператор-сапёр беспилотных летательных аппаратов сержант Сергей Черниченко в составе расчета БПЛА выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки в ближней и дальней зоне, обнаружению и выявлению опорных пунктов и замаскированных позиций ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе ведения поиска в заданном квадрате, Сергей Черниченко вскрыл замаскированные позиции двух наблюдательных пунктов противника, а также время и места проводимых ротации личного состава ВСУ.

Сержант Черниченко оперативно передал полученные данные на командный пункт, в результате чего российские артиллерийские подразделения нанесли удар по позициям украинских националистов.

Благодаря профессиональным действиям Сергея Черниченко, добытая им информация способствовала успешному продвижению российских штурмовых подразделений на данном направлении.

СОКРАТИЛ ЗОНУ ПОЛЕТОВ ДЛЯ ДРОНОВ ВРАГА

Лейтенант Алексей БИКУЗИН

Командир миномётной батареи лейтенант Алексей Бикузин выполняет боевую задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений, подавлению огневых позиций противника, уничтожению его опорных пунктов, выводу из строя вооружения и техники.

Российская разведка зафиксировала установку противником ретрансляторов для увеличения зоны полета fpv-дронов, а также на пункте управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, откуда проводился запуск и управление БПЛА. Командованием было принято решение по нанесению удара, уничтожению пункта управления и выводу из строя оборудования противника.

В ходе выполнения боевой задачи минометная батарея Бикузина, ведя по полученным координатам прицельный огонь, уничтожила пять вражеских ретрансляторов.

Благодаря профессиональным действиям лейтенанта Алексея Бикузина, грамотной организации боевой работы и руководству подразделением, противнику был нанесен ощутимый урон, не позволив вражеским дронам действовать на значительном удалении от места запуска.