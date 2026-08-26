На съемках фильма «Подкидыш» (6+) Раневская в сердцах бросила своему партнеру Петру Репнину: «Не нервируй меня, Муля!». Фраза приклеилась к ней на всю жизнь. Фото: Кадр из фильма

Фаину Раневскую называют одной из величайших русских актрис. Ей почти не доставалось главных ролей, но персонажей второго плана она играла так, что затмевала главных героев. Потому Фаину Георгиевну величали «королевой эпизода».

А мы вспоминаем самые яркие эпизоды из биографии Фаины Раневской - ведь 27 августа исполняется 130 лет со дня рождения народной артистки СССР.

Фаина Раневская пила с дворником за Сталина

Вождь ценил ее талант. Недаром вручил целых три Сталинские премии - высшие тогда в СССР. На одной из кремлевских посиделок с мастерами культуры Иосиф Виссарионович заявил: «Вот товарищ Жаров - хороший актер, но наклеит усики, или бакенбарды, или бороду нацепит, а все равно сразу видно, что это Жаров. А Раневская ничего не наклеивает и все равно всегда разная».

Участник посиделок режиссер Сергей Эйзенштейн, вернувшись поздно ночью из Кремля, тут же позвонил Раневской, передал похвалу вождя. Схватив из буфета бутылку коньяка, воодушевленная Фаина Георгиевна в ночном халате выбежала из квартиры, разбудила дворника и пила с ним в каморке коньяк за Сталина.

В 1944-м Сталин отправил президенту США Франклину Рузвельту фильм Михаила Ромма «Мечта»(12+). Раневская играла там хозяйку пансионата для бедняков Розу Скороход. В Белом доме устроили спецпоказ ленты. В зале собрались мировые знаменитости: актеры Чарли Чаплин, Михаил Чехов, Мэри Пикфорд, писатель Теодор Драйзер. «Теодор очень болел, - вспоминала его супруга Элен. - Ему не хотелось писать, читать, ни с кем разговаривать. Однажды днем за ним была прислана машина из Белого дома. Кончилась картина - я не узнала своего мужа. Он снова стал жизнерадостным, разговорчивым, деятельным. Вечером он мне сказал: «Мечта» и знакомство с Розой Скороход для меня - величайший праздник».

«На мой взгляд, это один из самых великих фильмов земного шара, - заявил тогда президент США. - А Раневская - блестящая трагическая актриса».

В 1992 году английская энциклопедия «Кто есть кто» включила Фаину Георгиевну в список десяти самых выдающихся актрис XX века.

Актриса говорила, что в молодости всегда влюблялась в первых красавцев. «А я-то страшна была, как смертный грех», - иронизировала она. Фото: Wikimedia Commons

Чеховский псевдоним: Как Фаина стала Раневской

Фаина родилась в Таганроге, на родине Антона Чехова. В семье богатого купца Гирша Фельдмана, владельца фабрики красок, магазинов, домов и даже парохода. Мать - Милка Рафаиловна - домохозяйка.

«Существует понятие «с молоком матери», - писала актриса. - У меня - «со слезами матери». Мне четко видится мать, обычно сдержанная. Она громко плачет в страшном горе. На коленях матери - газета: «…вчера скончался А. П. Чехов». Бегу искать книгу Чехова. Мне попалась «Скучная история». Побежала в сад, прочитала. И на этом закончилось мое детство».

Девочке было восемь лет. Посмотрев спектакль по Чехову «Вишневый сад», она решила стать артисткой. Посещала частную театральную студию. Когда выросла и решила поехать в Москву в театральное училище, отец поставил ультиматум: «Либо я его дочь и спектакли возможны только любительские в дружеском кругу, либо…»

Она выбрала второе. Уехала в Москву с одним чемоданом и небольшой суммой денег. Однако ни в одно училище ее не приняли. Слишком уж эмоциональная, энергичная! Вот и основатель МХАТа Владимир Немирович-Данченко позже не взял ее: «Она ненормальная. Я ее боюсь!»

Осенью 1915 года девушка подписала контракт в керченской труппе мадам Лавровской «на роли героинь-кокетт с пением и танцами за 35 рублей». Гуляя по городу с «опытным трагиком», Фаина зашла в банк. Мать тайком от отца высылала ей деньги на жизнь. «Когда мы вышли из банковских дверей, порыв ветра вырвал у меня из рук купюры - всю сумму. Я остановилась, и, следя за улетающими банкнотами, сказала: «Денег жаль, зато как красиво они улетают!» - «Да ведь вы Раневская! - воскликнул спутник. - Только она могла так сказать!»

Когда мне позже пришлось выбирать псевдоним, я решила взять фамилию чеховской героини. У нас есть с ней что-то общее».

Это общее - непрактичность по жизни. Любовь Раневская - хозяйка вишневого сада из пьесы Чехова - не умеет правильно распоряжаться деньгами, из-за чего вынуждена продать поместье. Фаина в детстве ненавидела гимназию, поскольку ей не давалась арифметика. «Задачи решала, рыдая. В задачнике купцы продавали сукно дороже, чем приобретали! Это было неинтересно. Возможно, отсутствие интереса к наживе сделало меня на вечные времена патологически непрактичной. Деньги мешают, и когда их нет, и когда они есть. Вещи покупаю, чтобы дарить. Одежду ношу старую, всегда неудачную. Урод я!»

Вот один лишь красноречивый факт отношения Раневской к деньгам. В 1947-м она сыграла злую Мачеху в нашумевшем фильме «Золушка» (0+). Получила крупный гонорар. «Это было так непривычно. Так стыдно иметь большую пачку денег. Я пришла в театр и стала останавливать разных актеров. Вам не нужно штаны купить? Вот, возьмите денег на штаны. А вам материя не нужна? Возьмите денег! И очень быстро раздала все. Тогда мне стало обидно, потому что мне тоже была нужна материя. К тому же я раздала деньги совсем не тем, кому хотела, а самым несимпатичным».

Фаина Георгиевна сыграла во многих спектаклях Чехова, включая «Вишневый сад». Но роль Раневской ей так ни разу и не предложили. А сама она выбивать роли не умела.

Артистке приписывали роман с партнером по сказке «Золушка» Василием Меркурьевым (она играла злую мачеху, а он - ее мужа Лесничего). Фото: Кадр из фильма

Переспала со многими театрами

Отец в январе 1918-го уплыл с домочадцами на собственном пароходе в Турцию. Оттуда семья перебралась в Прагу. На родине осталась лишь младшая непутевая дочь. Хотя родные ее приглашали уплыть за кордон. «Я была из тех восторженных девиц, которые на вечерах декламировали горьковского «Буревестника», и любила повторять слова Чехова, что наступит время, когда придет иная жизнь, красивая, и люди в ней тоже будут красивыми. И тогда мы думали, что эта красивая жизнь наступит уже завтра».

Увы, для самой Раневской красивая жизнь долго не наступала. Из-за нестандартной внешности ей доставались лишь второстепенные комические роли. После революции сменила ряд провинциальных театров. Ростов-на-Дону, Симферополь, Баку, Архангельск, Смоленск, Сталинград. Только в 1931-м попала на столичную сцену. Но и здесь закрепилась лишь в пятом по счету - Театре им. Моссовета, где прослужила более четверти века до самой своей кончины. «Я переспала со многими театрами, но так и не получила удовольствия», - иронизировала актриса.

Как «Муля, не нервируй меня!» и подарила славу, и стала проклятием

Освоившись на столичной сцене, Раневская отправила на «Мосфильм» кучу своих фотографий. Фотки ей вернули, дескать, такая актриса им не подходит. От обиды Раневская перестала ходить в кино. Но однажды к ней подошел молодой человек и, с восторгом отозвавшись о ее игре в спектакле «Патетическая соната», пригласил в свою картину «Пышка» по новелле Мопассана. Правда, не на главную роль. Фильм в 1934-м стал кинодебютом Раневской и режиссера Михаила Ромма. Съемки так измучили Фаину Георгиевну, что она поклялась больше никогда не появляться на экране.

Но в 1939-м актриса махнула на клятву рукой, получив приглашение от режиссера Татьяны Лукашевич в фильм «Подкидыш» (6+). С актером Петром Репниным играла бездетную семейную пару Лялю и Мулю, решивших удочерить сбежавшую из дома пятилетнюю Наташу.

В перерыве между съемками вспыльчивая Раневская в сердцах бросила Репнину: «Не нервируй меня, Муля!» Фраза понравилась режиссеру, ее включили в фильм. Благодаря ей Раневская стала знаменита на всю страну. Но у каждой медали есть обратная сторона. Мулей в картине звали мужа. Но кличка до конца жизни намертво приклеилась к актрисе. «Столько лет мне кричали на улицах мальчишки: «Муля, не нервируй меня!» Хорошо одетые дамы протягивали ручку лодочкой и аккуратно сложенными губками шептали: «Муля, не нервируй меня!» Государственные деятели шли навстречу и говорили: «Муля, не нервируй меня!» Я не Муля. Я старая актриса и никого не хочу нервировать».

На 80-летие актрисы Брежнев вручал ей в Кремле орден Ленина: «А вот идет наша Муля-не-нервируй-меня!» Раневская вспылила: «Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы!». Генеральный секретарь смутился: «Простите, Фаина Георгиевна, но я вас очень люблю».

Отца после отъезда из Таганрога она больше не видела. Он умер в эмиграции. С матерью и сестрой встретилась после войны в Праге, когда снималась в картине «Весна» (12+). Позже сестра Изабелла переехала к ней в Москву.

Народная артистка СССР умерла в 1984 году от инфаркта. Немного не дожив до 88 лет. Похоронена на Новом Донском кладбище.

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Мечтала, чтоб полицмейстер утонул

«В пять лет мечтала получить медаль за спасение утопающих, - вспоминала Фаина Григорьевна. - У дворника на пиджаке висит за храбрость, я очень хочу такую же. В нашем городе очень любили старика, доброго, веселого, толстого полицмейстера. Дни и ночи мечтала, чтобы он, плавая в море, стал тонуть, и чтобы я его вытащила, и за это мне дали медаль».

Мечта сбылась с лихвой. Даже спасать тонущих не пришлось. У народной артистки СССР были орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медали. Она хранила их в коробке с надписью «похоронные принадлежности». Поскольку на похоронах выдающихся людей впереди траурной процессии обычно несут на специальных подушечках награды усопшего.

ДЕВИЗ ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ

Я не признаю слова «играть». Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно!

После выхода фильма «Весна» (12+) остроумные афоризмы героини Раневской разлетелись на цитаты. Фото: Кадр из фильма

ЦИТАТЫ ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ

«Дама с каменьями». Так Раневская иронично подписывала письма, когда у нее диагностировали камни в желчном пузыре. Она была остра на язык. В народе до сих пор ходит множество ее афоризмов, крылатых фраз.

Вот лишь некоторые:

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение!

Одиночество - это когда дома есть телефон, а звонит только будильник.

Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?

Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и глупыми, чтобы они могли любить мужчин.

Я заметила, если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой - морда становится меньше, но грустнее.

Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи.

Главное - живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить.

Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.

Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.

Стареть скучно, но это единственный способ жить долго.

Настоящий мужчина точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет, - это ее муж.

Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает легкий флирт.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ

«Мой нос испортил всю биографию»

У Раневской не было ни мужа, ни детей. Одна сплошная работа. На вопрос, влюблялась ли она, отвечала: «В 19 лет поступила я в провинциальную труппу - сразу же влюбилась. В первого героя-любовника. Уж такой красавец! А я-то страшна была, как смертный грех. Но глаза на него таращила. Он, конечно, ноль внимания. А однажды вдруг подходит и говорит шикарным своим баритоном: «Деточка, вы ведь возле театра комнату снимаете? Ждите сегодня вечером: буду к вам в семь часов». Я денег в счет жалованья взяла, вина купила, еды всякой, оделась, накрасилась, жду. В девятом часу приходит. Пьяный и с бабой! «Деточка, погуляйте где-нибудь пару часиков, дорогая моя!» С тех пор не то что влюбляться - смотреть на них не могу: гады и мерзавцы!»

Она считала себя дурнушкой. «Я влюблялась, конечно, но меня всегда меняли на женщин с маленькими носиками. Вроде уже роман, уже любовь, а потом - раз, появляется соперница с маленьким носиком, и меня сразу отодвигают в сторону. Мой нос испортил мне всю биографию».

Конечно, мужчины в ее жизни были. Поговаривали о романах с маршалом Федором Толбухиным, известным актером Василием Меркурьевым, называли и другие громкие имена. Но как было на самом деле - осталось за кадром.

Однажды Фаина Георгиевна призналась: «Все, кто меня любил, не нравились мне. А кого я любила - не любили меня. Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной».