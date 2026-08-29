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В мире29 августа 2026 3:00

Наврать с три метра: Как мошенники наживаются на подделке археологических ценностей

Сайт KP.RU разобрал случаи, когда мошенники пытались выдать фальшивки за артефакты
Евгений СУЧКОВ
Франко Малоссо создал фальшивые «античные» руины на площади 5000 кв. метров! Фото: Скриншот видео

Франко Малоссо создал фальшивые «античные» руины на площади 5000 кв. метров! Фото: Скриншот видео

Мало кому из аферистов, творящих незаконные дела в археологии, удалось переплюнуть Франко Малоссо. Предприимчивый коммерсант на принадлежащем ему участке в итальянской области Венето создал фальшивый античный комплекс площадью 5000 кв. метров. Десять лет подряд он выдавал новодел за остатки древнеримского дворца и стриг деньги с туристов. На холмах неподалеку от города Виченца посетителей встречали развалины амфитеатра, статуи, колонны, «древние» камни с символами и искусственное озеро, якобы созданное еще в доримскую эпоху.

Для пущей достоверности итальянец сочинил целую легенду. В рассказах экскурсоводов история амфитеатра переплеталась с именами Юлия Цезаря, Клеопатры, Калигулы... Малоссо удалось обдурить даже местные власти, и достопримечательность была включена не только в официальный путеводитель по региону, но и в каталог европейского приложения для путешественников.

Мошенник уверял: руины открылись после оползня в 2005 году. К своему плану проходимец привлек знакомого археолога-любителя, написавшего «исследование». В научном труде место объявлялось памятником сразу нескольких эпох - от каменного века до Древней Греции и Рима. Подельники начали раскручивать объект в соцсетях, организовав тысячи восторженных отзывов на популярных среди туристов интернет-ресурсах. Посыпались запросы от желающих посетить амфитеатр, заплатив за вход 40 евро. Помимо экскурсий, на площадке проводили еще и концерты, конференции, презентации и даже исторические реконструкции. Чуть было не договорились с одной из киностудий о съемке фильма про императора Калигулу.

Никого не смущало, что история создания «археологической жемчужины» в рассказах Малоссо постоянно менялась. Но после многочисленных заявлений настоящих археологов в 2016 году объектом заинтересовались правоохранительные органы. Экспертиза показала: на участке нет ни одного античного сооружения! Колонны и блоки были сделаны из состаренного бетона, статуи - из гипса, декоративные элементы - из стеклопластика и папье-маше, а якобы относящиеся к палеолиту камни куплены в одном из магазинов ландшафтного дизайна.

Суд затянулся почти на 10 лет. Малоссо утверждал, что действовал из благих побуждений, приводил статистику роста турпотока в регион. Ситуацию осложняло то, что статьи в уголовном кодексе за возведение декораций просто не существует. Но в июле этого года предприниматель был осужден за незаконное строительство в охраняемой ландшафтной зоне и приговорен к двум годам и четырем месяцам заключения. Он также должен выплатить штраф, снести все «античные» строения и восстановить первоначальный вид холма.

Гиганты в Америке

История помнит немало случаев, когда мошенники пытались выдать фальшивки за артефакты. В 1869 году двое рабочих, копавших колодец на ферме Уильяма Ньюэлла в общине Кардифф (штат Нью-Йорк), заявили, что обнаружили окаменевшую фигуру человека трехметрового роста. Было объявлено, что находка датируется библейскими временами и представляет собой останки коренного жителя Америки. Владелец земли установил над раскопом палатку и начал взимать плату с желающих посмотреть на диковинку. Хотя археологи сразу объявили, что фигура не может быть подлинной, ажиотаж в газетах и заявления отдельных проповедников о «доказательстве существования упоминавшихся в Библии гигантов» привели к тому, что на ферму потянулись любопытные даже из Европы.

«Окаменевшая фигура гиганта» наделала много шума. Фото: © The Farmers’ Museum

«Окаменевшая фигура гиганта» наделала много шума. Фото: © The Farmers’ Museum

Идея мистификации принадлежала двоюродному брату Ньюэлла Джорджу Халлу, атеисту, решившему подколоть священника, спорившего с ним о живших в древности гигантских людях. Он с друзьями изготовил фигуру гиганта из гипса, обработал ее поверхность кислотами, имитируя следы долгого пребывания в земле. Затем все это закопали на ферме. Через год специально нанятые рабочие «случайно» обнаружили артефакт.

В итоге фигура была продана Халлом за $30 тыс. (приблизительно $90 тыс. сегодня - около 7,2 млн руб.) группе меценатов. А через некоторое время фермер признался, что пошутил.

Испанский Иисус

Труднее разоблачить подделку, если фальшивые исторические свидетельства помещаются в подлинный археологический памятник. Так произошло на раскопках римского города Ирунья-Велейя в Испании. В 2005 - 2006 годах исследовательская группа представила общественности сотни сенсационных находок: черепки с древнейшими баскскими словами, египетскими иероглифами и раннехристианским изображением распятия.

Открытие меняло общепринятое представление сразу о нескольких эпохах. Оно якобы доказывало, что баскский язык употреблялся в письменной форме значительно раньше, чем считалось. А изображение Иисуса вообще оказывалось самым древним в истории.

Но чем внимательнее специалисты изучали надписи, тем больше возникало вопросов. В «древних» текстах обнаружились слова, которые не могли существовать в тот период. Не было тогда и запятых, которые оказались в надписях на черепках. А египетские знаки выглядели так, словно их копировал человек, плохо знакомый с Древним Египтом. Ученые пришли к выводу, что надписи были нанесены в наше время на реальные древние предметы. В 2008 году комиссия экспертов признала их фальсификацией. В 2020 году суд приговорил руководителя раскопок Элисео Хиля к двум годам тюремного заключения за мошенничество и нанесение порчи подлинным археологическим памятникам.

А ЧТО ЕЩЕ?

«Загрязнил» историю и лег в психушку

Японского археолога Синъити Фудзимуру прозвали «Божественные руки» за способность находить древние каменные орудия там, где другие ничего не замечали. В 1981 году он нашел свои первые артефакты возрастом 40 тысяч лет, а к концу 1990-х годов - стоянки доисторических людей, якобы живших 700 тысяч лет назад. На основании его открытий были переписаны японские школьные учебники по истории. Наследие археолога было огромным: сотни научных статей, музейные экспозиции...

Все закончилось в 2000 году, когда журналисты установили скрытые камеры в одном из мест, где «Божественные руки» вел раскопки. Записи показали, как Фудзимура утром, пока лагерь спал, выкапывал ямы и прятал туда каменные орудия из своей коллекции, чтобы «найти» их днем вместе с коллегами. Артефакты были подлинными, но ученый помещал их в более старые слои грунта, создавая ложную картину прошлого.

После разоблачения Фудзимура признался, что впервые решился на обман, чтобы спасти проект от неудачи. После успеха он попал в замкнутый круг: признаться в содеянном было уже невозможно, а новые раскопки требовали еще более древних находок для подтверждения его предыдущих теорий.

Археолог попросил прощения у японского народа за то, что «загрязнил» историю страны, лег в психиатрическую клинику, сменил имя и исчез из публичной жизни.