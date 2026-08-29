Наврать с три метра: Как мошенники наживаются на подделке археологических ценностей

Франко Малоссо создал фальшивые «античные» руины на площади 5000 кв. метров! Фото: Скриншот видео

Мало кому из аферистов, творящих незаконные дела в археологии, удалось переплюнуть Франко Малоссо. Предприимчивый коммерсант на принадлежащем ему участке в итальянской области Венето создал фальшивый античный комплекс площадью 5000 кв. метров. Десять лет подряд он выдавал новодел за остатки древнеримского дворца и стриг деньги с туристов. На холмах неподалеку от города Виченца посетителей встречали развалины амфитеатра, статуи, колонны, «древние» камни с символами и искусственное озеро, якобы созданное еще в доримскую эпоху.

Для пущей достоверности итальянец сочинил целую легенду. В рассказах экскурсоводов история амфитеатра переплеталась с именами Юлия Цезаря, Клеопатры, Калигулы... Малоссо удалось обдурить даже местные власти, и достопримечательность была включена не только в официальный путеводитель по региону, но и в каталог европейского приложения для путешественников.

Мошенник уверял: руины открылись после оползня в 2005 году. К своему плану проходимец привлек знакомого археолога-любителя, написавшего «исследование». В научном труде место объявлялось памятником сразу нескольких эпох - от каменного века до Древней Греции и Рима. Подельники начали раскручивать объект в соцсетях, организовав тысячи восторженных отзывов на популярных среди туристов интернет-ресурсах. Посыпались запросы от желающих посетить амфитеатр, заплатив за вход 40 евро. Помимо экскурсий, на площадке проводили еще и концерты, конференции, презентации и даже исторические реконструкции. Чуть было не договорились с одной из киностудий о съемке фильма про императора Калигулу.

Никого не смущало, что история создания «археологической жемчужины» в рассказах Малоссо постоянно менялась. Но после многочисленных заявлений настоящих археологов в 2016 году объектом заинтересовались правоохранительные органы. Экспертиза показала: на участке нет ни одного античного сооружения! Колонны и блоки были сделаны из состаренного бетона, статуи - из гипса, декоративные элементы - из стеклопластика и папье-маше, а якобы относящиеся к палеолиту камни куплены в одном из магазинов ландшафтного дизайна.

Суд затянулся почти на 10 лет. Малоссо утверждал, что действовал из благих побуждений, приводил статистику роста турпотока в регион. Ситуацию осложняло то, что статьи в уголовном кодексе за возведение декораций просто не существует. Но в июле этого года предприниматель был осужден за незаконное строительство в охраняемой ландшафтной зоне и приговорен к двум годам и четырем месяцам заключения. Он также должен выплатить штраф, снести все «античные» строения и восстановить первоначальный вид холма.

Гиганты в Америке

История помнит немало случаев, когда мошенники пытались выдать фальшивки за артефакты. В 1869 году двое рабочих, копавших колодец на ферме Уильяма Ньюэлла в общине Кардифф (штат Нью-Йорк), заявили, что обнаружили окаменевшую фигуру человека трехметрового роста. Было объявлено, что находка датируется библейскими временами и представляет собой останки коренного жителя Америки. Владелец земли установил над раскопом палатку и начал взимать плату с желающих посмотреть на диковинку. Хотя археологи сразу объявили, что фигура не может быть подлинной, ажиотаж в газетах и заявления отдельных проповедников о «доказательстве существования упоминавшихся в Библии гигантов» привели к тому, что на ферму потянулись любопытные даже из Европы.

«Окаменевшая фигура гиганта» наделала много шума. Фото: © The Farmers’ Museum

Идея мистификации принадлежала двоюродному брату Ньюэлла Джорджу Халлу, атеисту, решившему подколоть священника, спорившего с ним о живших в древности гигантских людях. Он с друзьями изготовил фигуру гиганта из гипса, обработал ее поверхность кислотами, имитируя следы долгого пребывания в земле. Затем все это закопали на ферме. Через год специально нанятые рабочие «случайно» обнаружили артефакт.

В итоге фигура была продана Халлом за $30 тыс. (приблизительно $90 тыс. сегодня - около 7,2 млн руб.) группе меценатов. А через некоторое время фермер признался, что пошутил.

Испанский Иисус

Труднее разоблачить подделку, если фальшивые исторические свидетельства помещаются в подлинный археологический памятник. Так произошло на раскопках римского города Ирунья-Велейя в Испании. В 2005 - 2006 годах исследовательская группа представила общественности сотни сенсационных находок: черепки с древнейшими баскскими словами, египетскими иероглифами и раннехристианским изображением распятия.

Открытие меняло общепринятое представление сразу о нескольких эпохах. Оно якобы доказывало, что баскский язык употреблялся в письменной форме значительно раньше, чем считалось. А изображение Иисуса вообще оказывалось самым древним в истории.

Но чем внимательнее специалисты изучали надписи, тем больше возникало вопросов. В «древних» текстах обнаружились слова, которые не могли существовать в тот период. Не было тогда и запятых, которые оказались в надписях на черепках. А египетские знаки выглядели так, словно их копировал человек, плохо знакомый с Древним Египтом. Ученые пришли к выводу, что надписи были нанесены в наше время на реальные древние предметы. В 2008 году комиссия экспертов признала их фальсификацией. В 2020 году суд приговорил руководителя раскопок Элисео Хиля к двум годам тюремного заключения за мошенничество и нанесение порчи подлинным археологическим памятникам.

А ЧТО ЕЩЕ?

«Загрязнил» историю и лег в психушку

Японского археолога Синъити Фудзимуру прозвали «Божественные руки» за способность находить древние каменные орудия там, где другие ничего не замечали. В 1981 году он нашел свои первые артефакты возрастом 40 тысяч лет, а к концу 1990-х годов - стоянки доисторических людей, якобы живших 700 тысяч лет назад. На основании его открытий были переписаны японские школьные учебники по истории. Наследие археолога было огромным: сотни научных статей, музейные экспозиции...

Все закончилось в 2000 году, когда журналисты установили скрытые камеры в одном из мест, где «Божественные руки» вел раскопки. Записи показали, как Фудзимура утром, пока лагерь спал, выкапывал ямы и прятал туда каменные орудия из своей коллекции, чтобы «найти» их днем вместе с коллегами. Артефакты были подлинными, но ученый помещал их в более старые слои грунта, создавая ложную картину прошлого.

После разоблачения Фудзимура признался, что впервые решился на обман, чтобы спасти проект от неудачи. После успеха он попал в замкнутый круг: признаться в содеянном было уже невозможно, а новые раскопки требовали еще более древних находок для подтверждения его предыдущих теорий.

Археолог попросил прощения у японского народа за то, что «загрязнил» историю страны, лег в психиатрическую клинику, сменил имя и исчез из публичной жизни.