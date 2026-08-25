Матвей Шпаро, знаменитый полярный путешественник. Фото: архив Матвея ШПАРО

Не успел я вернуться с мыса Челюскин, где проходила Большая арктическая экспедиция, как опять - Арктика. Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт пригласила меня на форум «Лед тронулся». Само мероприятие – яркое и уже привычное событие, которое несколько лет назад запустила «Чистая Арктика». 300 молодых волонтеров - ребят, неравнодушных к развитию арктических регионов, собираются вместе и, с одной стороны, делают что-то полезное в конкретном арктическом городе, а, с другой стороны, – креативят проекты, благодаря которым можно улучшить в целом качество жизни в российской Арктике. Ну а меня позвали рассказать о прошедшей Большой Арктической Экспедиции и о том, как Москва вовлекает старшеклассников и студентов колледжей в научное волонтерство. О том, что самые смелые мечты сбываются и не надо бояться мечтать. Хотел поделиться тремя открытиями, которые я сделал во время этой короткой поездки.

Первое. Губернатор – Ирина Гехт . Просто фантастическая женщина. Соединяет в себе простоту общения, знание региона, знание людей и большую любознательность. Мы с ней немного пообщались, я рассказал про свои экспедиции, она про свой первый год работы. Интересно, что зимой она совершила шестидневное путешествие на больших вездеходах Трикол по заснеженной арктической тундре полярной ночью! Вообще, представить это сложно – губернатор и в таком нетривиальном путешествии – ночёвки в кунге машины, туалет на улице где минус 30-40 … При этом в городе тебя ждут сотрудники твоей администрации, а некоторые из них гадают: когда этот новый губернатор попросит эвакуацию на вертолете и сольется… Что-то мне это напомнило… Да, конечно, - наш проект #ДиректорВпоход: когда директора московских школ совершали со своими школьниками восхождение в горы с тяжёлыми рюкзаками, а их школы гудели одним вопросом – «Как там наша «Клава»? Сдуется? Когда?». Но все директора мужественно прошли то испытание и сильно выросли. Так и тут.

Матвей Шпаро и губернатор Ирина Гехт. Фото: архив Матвея ШПАРО

Кстати, в “Школе губернаторов” Ирина проходила целый ряд испытаний, из которых ей больше всего запомнилась командное преодоление высокой стены. Она вспоминала: «Наверное, из самого экстремального это была стена высотой около четырех метров, через которую надо было перебраться всей группой. Это было испытание на «командообразование»: надо было определить стратегию — например, кто лезет первым, кто на кого «взбирается». Когда ты смотришь на эту стену, кажется, что это невозможно. А потом все перелетали один за другим, и на самом деле, по-моему, наш поток, один из тех, кто достаточно быстро выполнил это задание». Лично я искренне радуюсь, что в округе такой губернатор. Уверен, у Ирины большое будущее.

Второе открытие. Как только прилетел на форум, сразу попал в гущу событий: начал работать в жюри проектов по улучшению жизни в Арктики. Честно сказать, в большинстве своем проекты наивные. Но, в этих проектах, во всех, есть какое-то золотое зернышко. Я думаю, что это зерно не могут придумать зашоренные взрослые, многие из которых «эксперты». Эти зерна - идеи молодых и креативных ребят, которые смотрят свежим взглядом на свою Родину. Один из проектов, который мне понравился, – сделать информационную систему, позволяющую находить подмену врачам из арктического региона, когда они уезжают в отпуск. Врачей мало. Северные отпуска большие. И я согласен с ребятами, которые представляли свой проект, если появилась бы база вакансий/резюме на временную работу в Арктике, это было бы востребовано. Я уверен, что есть много врачей, которые работают в средней полосе России и которые захотят провести месяц в новом для них арктическом регионе, совместив работу и новые впечатления. Причем это могло оказаться интересным не только для системы здравоохранения, но и образования, и в других социальных сферах.

Рабочий момент форума. Фото: архив Матвея ШПАРО

И, наконец, третье. Это финальный праздничный концерт. Были приглашены замечательная и обворожительная Александра Воробьева и Хабиб. И если по Александре - все понятно: победитель проекта “Голос”, она действительно обладает феноменальным голосом и сама образец стиля и грации, то певец Хабиб - абсолютно непонятное для меня явление. Конечно, я знал песню «Ягода Малинка…», но я не мог представить такую популярность у детей. Они плакали и рыдали от счастья, что ОН – Хабиб – заметил их и их плакаты. А когда в финале праздничного концерта Хабиб, специально для всех жителей Нарьян-Мара, перепел «Ягода малинка» на «Ягоду Морошку», то думаю, он навсегда остался в сердцах не только детей, но и взрослых.

Хабиб на форуме в Нарьян-Маре. Фото: архив Матвея ШПАРО

Песни Хабиба продолжились и в самолете в Москву. Так как весть самолет был полон участниками форума, то случилось внеплановое продолжение концерта… Мне это напомнило замечательные кадры из старых советских фильмов, когда люди в одном порыве, обнявшись, сидят в автобусе и под гитару поют… Тут не было гитары и вместо автобуса был самолет, но общее настроение было полно лирики. И это как нельзя лучше финалит арктический форум – “Лед тронулся”, особенно в сердцах этих молодых людей. Спасибо “Чистая Арктика”! Спасибо, Нарьян-Мар!