Россия отрезает Украину от Молдавии: разбор массированного удара "Геранями"

Фото: REUTERS.

Ночью «Герани» отработали по пункту пропуска «Виноградовка» на границе с Молдавией. Погранслужба Украины неохотно признаёт: пожар, повреждена инфраструктура, пропуск граждан и транспорта приостановлен. Молдавскую сторону уведомили, поток перегнали на соседние переходы.

Хронометраж нам любезно составили молдавские пограничники.

В 02:51 они фиксируют борт, идущий со стороны Украины в район Вулканешт, в 20 километрах от госграницы. В 03:47 цель пропадает с украинских радаров у села Владычены. В 03:49 патруль в Вулканештах видит два взрыва на украинской стороне. Между двумя переходами — три километра. С молдавской вышки всё видно, как с балкона.

А теперь достаньте карту. 20-го прилетело по «Рени – Джурджулешты». Следом — по международному КПП «Табаки – Мирное». Сегодня — «Виноградовка». Три точки за считанные дни, и все три — в одном углу. Буджак - тот самый бессарабский пятачок между Дунаем, Чёрным морем и молдавской границей, через который в незалежную заходит всё, что больше не идёт морем. Румынская и болгарская логистика через молдавский коридор, дунайские причалы Измаила и Рени, фуры из Галаца.

Морскую дорогу мы им подрезали. Теперь очередь сухопутной.

Противник по нашим переходам бьёт без всякой рефлексии: «Авило-Успенка» между ДНР и Ростовской областью закрывается регулярно, по Джанкою с Чонгаром «Хорнеты» ходят, как на работу, фуры на границе с Белоруссией жгли на прошлой неделе. Ему плевать, что под удар попадают гражданские.

Всего на западной границе у незалежной 27 пунктов пропуска: семь польских, пять словацко-венгерских, пять румынских и десять молдавских. Три молдавских мы за неделю вывели из игры, пусть даже временно. Остаётся 24. Из них рабочих тяжеловесов, через которые реально идёт натовский груз, — от силы восемь: «Ягодин – Дорогуск», «Краковец – Корчова», «Рава-Русская – Гребенне», «Шегини – Медыка» на польском плече, «Ужгород – Вишне-Немецке» и «Лужанка – Берегшурань» на закарпатском, «Порубное – Сирет» на румынском, «Могилев-Подольский – Отачь» на молдавском. Минимум восемь адресов, по которым тоже предстоит работа.

Дронами, конечно, сухопутную границу не запечатать, маршруты там дублируются на раз, и закрытый пункт противник обходит. Но вслед за КПП на них ведь могут начать гореть колонны фур с, как напишет наше Минобороны, грузами в интересах ВСУ. Пусть даже они будут стоять в пробке на выезд.

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