Дима Билан Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилей Раймонда Паулса прошел на «Новой волне» в Казани без самого маэстро, но от этого не стал менее теплым. На экране транслировались архивные видеокадры, где молодой Паулс в компании своих главных звезд музицирует у рояля. На репетиции концерта Анжелика Варум, глядя на эти кадры, расплакалась. Видимо, вспомнила молодость и тёплые встречи с маэстро. Супругу утешил, заключив в крепкие объятия Леонид Агутин.

Анжелика Варум Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анжелика Варум Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анжелика Варум и Леонид Агутин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Пусть мы далеки, как да и нет и рампы свет нас разлучает. Но у нас одна, всего одна святая к музыке любовь!»-думаю именно этими знаменитыми строками руководствовался Игорь Крутой, когда задумал творческий вечер Паулса на «Новой волне». И как всегда, российский маэстро угадал. В зале аншлаг, а нетленки композитора благодаря новому прочтению получили вторую жизнь. Самое сильное в этот вечер - трактовка хита «Миллион алых роз» от Димы Билана. Он эту песню не просто спел, он ее прожил. Подошел к перерождению песни не банально, исполнив в оригинальной аранжировке, которая, я уверена, тоже станет хитом.

Игорь Крутой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анжелика Варум Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Удивил зрителей и Филипп Киркоров, выйдя на сцену в кучерявом парике времен своей юности. Артист спел хит своей бывшей супруги Аллы Пугачевой «Без тебя».

Филипп Киркоров Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ну и конечно, горячо обсуждалось выступление вернувшегося на сцену Валерия Леонтьева. Казанова был бодр, подтянут, флиртовал с Севиль, которая в потрясающей красоты корсетном платье спела с ним «Вернисаж».

Валерий Леонтьев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Валерий Леонтьев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Почему Валерий Яковлевич? Зови меня Валерка! - подмигнул молодой коллеге Леонтьев.

Валерий Леонтьев и Севиль Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Артист в свои 77 лет порхал по сцене легко и уверено. Что и говорить, Казанова за годы творческого отпуска не растерял своего мастерства и обаяния.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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