«Помощь на местах»: как благотворительная деятельность развивает регионы

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Некоммерческие организации занимают важную нишу, помогая решать социальные задачи и отвечая на потребности регионов. Их активная работа может заметно повышать качество жизни и создавать условия для позитивных изменений. За счет чего это происходит? Какие практики показывают лучшие результаты? И можно ли масштабировать их на всю страну? Эти и другие вопросы обсудили участники бизнес-конференции «Экономика добрых дел: инвестиции в качество жизни регионов».

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Стандартная дилемма жертвователя — как выбрать фонд, который наиболее прозрачно распорядится деньгами? Некоммерческих организаций много, заняты они в разных сферах. Не хочется отдать деньги просто так — без гарантии нужного результата. А проверить целевое использование или осмысленно проштудировать финансовую отчетность могут далеко не все... Снизить вероятность ошибки помогает рэнкинг.

- К сожалению, сектор не очень прозрачен. К примеру, у нас зарегистрировано чуть больше 10 тысяч благотворительных организаций. Только 885 из них имеют рэнкинговое значение. И только 130 организаций имеют максимальные 4 звезды, - посетовала Татьяна Задирако, исполнительный директор благотворительного фонда поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор».

По ее словам, рэнкинг помогает и органам власти, и бизнесу, и самим НКО. Чем больше звезд, тем выше вероятность, что фонд получит дополнительное финансирование. При этом прозрачность — лишь один из факторов. Не менее важный — эффективность предоставляемой помощи. И здесь используются совсем другие метрики.

- Мы помогаем решить задачи системного, комплексного и массового трудоустройства людей с инвалидностью. Очень часто у них перед глазами нет успешных примеров людей с такими же ограничениями здоровья, которые преодолели все преграды, нашли дело по душе, стали профессионалами, а теперь самостоятельно зарабатывают деньги и строят семьи, - говорит Анна Чернышева, исполнительный директор и руководитель направления HR и трудоустройства Everland.

В рамках пилотного проекта «Эстафета успешности» удалось трудоустроить более 600 человек. В ближайшее время этот опыт будут масштабировать на все российские регионы. Цель — обеспечить занятостью еще 1000 людей с инвалидностью. Для крупного бизнеса, страдающего от дефицита кадров, это хорошая возможность закрыть вакантные места на низкобарьерных позициях, не предполагающих высокую квалификацию.

ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

Большинство НКО собирают деньги сразу несколькими способами. Берут у бизнеса, у органов власти, у физических лиц. Но минус этих поступлений в том, что они могут в любой момент прерваться. Целевой капитал (или эндаумент) позволяет сгладить эти риски. Ведь в этом случае хотя бы часть расходов можно покрыть из прибыли от инвестирования ЦК. В основном эндаументы создают при университетах и крупных фондах. Но в регионах они тоже начинают формироваться. Под совершенно разные цели и задачи.

- У нас есть частные лица и бизнес, которые нас регулярно поддерживают. Но эта поддержка такая - сегодня есть, а завтра может и не быть. Поэтому два года назад мы открыли эндаумент. Он у нас пока небольшой - всего 18 млн рублей. Тем не менее в прошлом году мы получили 3 миллиона в виде дохода. И это неплохое дополнение к нашему ежегодному бюджету, - говорит Анна Чупракова, президент БФ «Бюро Добрых Дел» и БФ «Путевка в жизнь», член общественно-экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ.

Недавно фонд открыл в городе Вольск Саратовской области центр «Второй дом». Его цель — помогать семьям, находящимся в кризисной ситуации. В его стенах они могут получить ситуационную поддержку, а дети из уязвимых групп - дополнительное профессиональное образование и навыки, которые помогут при трудоустройстве.

- Городской эндаумент - это капитализация локальной идентичности. Любовь к городу, выраженная в рублях. Целевой капитал у нас составляет 3,2 млн рублей. В его создании поучаствовали 350 человек. В этом году получили первый доход — 73 тысячи рублей. Получили 18 заявок и выбрали трех победителей. А потом для каждого из них собрали дополнительное финансирование. В общей сложности вложили 165 тысяч рублей, - говорит Иван Свистунов, директор фонда «Добрянка» (Пермский край).

По его словам, ключевой принцип, заложенный в коде фонда, - поддержка инициатив граждан.

- Если мы посмотрим на города, то там есть как минимум три потенциальные целевые аудитории потенциальных доноров. Во-первых, жители самого города, которые заинтересованы в его развитии. Во-вторых, туристы, которые туда приезжают. И в-третьих, земляки. Это те, кто в свое время уехал с территорий, но сохранил с ней связь, - говорит Анастасия Сапонова, заместитель руководителя исследовательской группы «ЦИРКОН».

По сути, целевые капиталы городов могут закрывать те вопросы, которые не могут решить городские власти. И если они формируются с помощью граждан, то они и будут выбирать, на какие проекты направить свои деньги.

ТОВАРНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Денежная помощь — это важно. Но в этом случае сложно отследить, на что именно идут средства. И реально ли они помогают добиться социально значимых целей. Совсем другое дело — помощь продуктами питания.

- В год мы распределяем более 12 тысяч тонн реальной помощи. Это как продукты питания, пригодные к использованию, так и товары первой необходимости. Мы присутствуем в 60 регионах страны. И оказываем адресную помощь более 2 млн человек, - говорит Евгений Благов, руководитель фонда помощи «Русский Крест».

По его словам, цель фонда — охватить все регионы страны. А в дальнейшем развиваться по принципу франшизы. То есть, передавать основополагающие методики и механизмы партнерам на местах, которые лучше знают, кому и какая именно помощь нужна.

- Качество жизни за счет продуктовой помощи очень сильно увеличивается. В прошлом году мы помогли более, чем миллиону людей. И благодаря этому, как показало исследование нашего фонда, на 31% снизилось число людей, питающихся один или два раза в день, - рассказала Эльмира Шайхлисламова, руководитель направления «Программы продуктовой помощи» Благотворительного фонда Х5 «Выручаем».

В фонде уже приступили к созданию цифровой платформы, которая в дальнейшем сможет еще эффективнее распределять помощь в регионах, соединяя региональный бизнес, местных жертвователей и локальные НКО.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ И… ДЕТСКАЯ МЕЧТА

Тем не менее наибольший объем пожертвований все же исходит от крупного бизнеса. Тот кровно заинтересован в развитии регионов присутствия. Ведь в этом случае проще найти рабочую силу. Что особенно важно — квалифицированную, стремящуюся не только к высокой зарплате, но и к высокому качеству жизни.

- Людям уже недостаточно просто жить и работать в городе. Им нужно находить возможности для самореализации, для творческого развития. Для бизнеса важно, чтобы люди оставались в городах и чтобы туда приезжали новые жители. Отсюда три столпа: качество городской среды, культурная жизнь, возможности реализации. Это то, что удерживает людей в городах, - перечисляет Наталья Милашенко, руководитель по коммуникациям БФ «Доброта Севера».

Исходя из потребностей каждого города, фонд реализует сразу три проекта общественных пространств - в Череповце (Вологодская область), Костомукше (Карелия) и Оленегорске (Мурманская область). Все это отражается не только на качестве жизни, но и дает реальные экономические результаты: развитие малого и среднего бизнеса, привлечение туристов и рост инвестиционной привлекательности.

При этом, даже если кадры в городах присутствия есть, их еще надо убедить пойти на работу именно в конкретную компанию. Поэтому некоторые из них начинают поиск специалистов, когда они еще учатся в университете или даже в школе.

- Космос у нас часто ассоциируется с мечтой. И мы решили дать возможность ребятам до этой мечты дотянуться, вдохновить их, чтобы они занимались любимым делом. Создали некоммерческую организацию. Проводим кейс-чемпионаты по всей стране. Победителей приглашаем на работу в космическую индустрию. Для школьников будем проводить космический классный час, - рассказал Марат Айрапетян, заместитель директора Национального центра космических компетенций.

Всемирная неделя космоса пройдет с 4 по 10 октября. В ее рамках по всей стране пройдет множество мероприятий, посвященных достижениям науки и техники в освоении космического пространства.

ИТОГО

Развитие регионов — это общая задача, которая объединяет интересы власти, бизнеса и общества. А третий сектор выступает связующим звеном, помогая реализовывать наиболее важные и востребованные для регионов проекты.