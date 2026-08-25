100 млн перчаток для российских медиков: самарское предприятие обеспечивает безопасность врачей и медсестер

Фото: предоставлено «КП».

Импортозамещение в здравоохранении

14 августа исполнилось 5 лет Самарскому заводу медицинских изделий. Предприятие за небольшой срок стало одним из лидеров в России по производству нитриловых перчаток благодаря тому, что смогло решить сразу несколько важнейших задач для медиков нашей страны: высокое качество, конкурентоспособные цены, стабильные поставки и удобные условия сотрудничества.

- Предприятие создавалось в рамках масштабной программы импортозамещения в непростое время: разгар пандемии COVID 19. Изначально перед нами стояли не только коммерческие, но и важные социальные задачи: сделать систему здравоохранения более независимой от зарубежных поставок, обеспечить врачей качественными расходными материалами и тем самым повысить безопасность их работы, - рассказал «КП» директор группы компаний СЗМИ Артем Гусаров. – У учредителей завода также есть собственная сеть клиник A2MED, поэтому специфика рынка и потребности медиков были им хорошо знакомы.

На старте руководство предприятия столкнулось с рядом сложностей: например, в России практически не было специалистов с нужными компетенциями в этой узкой сфере, чтобы выстроить нюансы производства и контроль качества на нужном уровне. Консультировались удаленно с коллегами из Малайзии и Китая. Постепенно, шаг за шагом, дорабатывали технологии, пересматривали компоненты и сырье, меняли оборудование и технологические процессы. Результатом стала серьезная модернизация: показатель герметичности перчаток – метрику качества в медицинских перчатках (AQL) удалось повысить с 2,5 до 0,65: как с гордостью отметил Артем Гусаров, это один из лучших результатов на российском рынке.

Фото: предоставлено «КП».

С заботой о медиках

Сегодня СЗМИ выпускает около 100 миллионов пар перчаток в год. В номенклатуре - разные типы изделий из нитрила: от стандартных смотровых до особо прочных удлиненных перчаток для специализированных отделений, например, патологоанатомических или инфекционных.

- Среди уникальных разработок предприятия - перчатки с внутренним увлажняющим покрытием с аллантоином, глицерином и витамином Е: они помогают бороться с так называемым «перчаточным соком» и снижают риск кожных раздражений у медперсонала, - рассказал Артем Гусаров. - Также в стадии завершения - научная работа с Самарским государственным медицинским университетом по созданию антибактериальных перчаток. Необходимые испытания уже пройдены, осталось получить всю разрешающую документацию для выхода на рынок медицинских изделий. Технология уже освоена в лабораторных условиях, и уже скоро ее можно будет внедрять в промышленный масштаб. Еще одно перспективное направление - стерильные нитриловые перчатки для перевязочных и травмпунктов: они заметно дешевле хирургических, но при этом закрывают потребность в стерильности там, где она нужна, но не требуется уровень хирургии.

Контроль качества на заводе выстроен максимально строго: проверки проводятся на всех этапах - от входящего сырья до готовой продукции, замеры делаются каждые 1-2 часа, каждая партия тестируется отдельно. Такой подход позволяет гарантировать стабильность характеристик и минимизировать брак.

Самарские перчатки – в каждую клинику страны

География поставок изделий СЗМИ уже давно вышла за пределы родного региона и сегодня охватывает более 500 медицинских учреждений по всей стране. Среди них – Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С. П. Боткина, Психиатрическая клиническая больница №1 им Н.А. Алексеева (г. Москва), ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (г. Томск), Самарский областной клинический онкологический диспансер и многие другие. По словам Артема Гусарова, здесь на всех уровнях щепетильно и ответственно подходят к вопросу качества поставляемой продукции, так что сотрудничество с этими клиниками – своего рода знак качества).

- И даже в маленькие фельдшерские пункты в удаленных районах мы готовы поставлять наши перчатки. Это не всегда экономически выгодно для нас как предприятия, но это вклад в обеспечение региона качественной продукцией, - делится руководитель группы компаний «СЗМИ». – Мы стараемся использовать разные каналы сбыта для комфорта наших клиентов: работаем через торги по 44-ФЗ, через дистрибьюторов и собственный торговый дом. Такой подход позволяет охватить разные сегменты рынка и быть ближе к конечным потребителям.

Фото: предоставлено «КП».

Перешагнув 5-летний рубеж, предприятие стоит на пороге нового этапа. В планах - дальнейшее укрепление позиций на внутреннем рынке, расширение номенклатуры производимых перчаток, а также выпуск принципиально новых медицинских изделий: рассматриваются варианты выпуска инфузионных систем, пакетов для крови и других медицинских изделий. А также выстраивание более тесного диалога с государством и отраслевыми сообществами для борьбы с фальсификацией медицинских товаров в России. Здесь уникальный опыт СЗМИ может быть очень полезен, ведь это единственное в России предприятие полного цикла по производству медицинских перчаток, объединившее химические и медицинские компетенции. И именно этот опыт может стать основой для новых решений, которые сделают отечественное здравоохранение еще более устойчивым и надежным.

Реклама ООО «Самарский завод медицинских изделий» ИНН 6382072975 Еrid: 2W5zFHdKVzR