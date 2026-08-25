Губернатор Александр Дрозденко предложил принципиально новые меры поддержки учителей

Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области

В системе образования Ленинградской области происходят знаковые события. На областном педагогическом совете прозвучали инициативы, которые эксперты уже называют «новеллой» для всей страны. Речь идет о введении уникального знака отличия «За безупречное служение в образовании». Но главная особенность этой награды не в самой медали, а в её весомом финансовом наполнении.

Предложено установить градацию в зависимости от выслуги лет:

• При стаже 15 лет педагог будет получать надбавку в размере 10% от заработной платы.

• За 20 лет работы — плюс 15% к окладу.

• Для учителей, посвятивших школе четверть века (25 лет), доплата составит уже 20%.

Это не просто поощрение, а системная работа по признанию заслуг ветеранов педагогического труда, превращающая выслугу лет в реальную финансовую поддержку.

Учительский дом

Отдельным блоком стоит мера, которая не имеет аналогов в других регионах. В рамках стратегии народосбережения, озвученной на высшем уровне, принято решение поддерживать молодые педагогические династии. Согласно новой инициативе, если в семье, где оба супруга работают в школах, рождается ребенок, регион предоставляет им служебное жилье на целый календарный год.

Расчет площади ведется исходя из нормативной потребности на семью. «Этой мерой мы поддержим учителей, семейные династии и одновременно — рождаемость в нашем регионе», — подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.

Вопрос жилья для учителей остается приоритетным. Сейчас компенсация аренды действует лишь в восьми муниципалитетах. Губернатор предложил распространить эту практику на все районы области. Более того, если в местных бюджетах не хватит средств, муниципалитеты получат целевые субсидии из областной казны.

Кроме того, будет усилена материальная мотивация наставников. Раньше премию за победу ученика на олимпиаде получал только молодой учитель. Теперь такую же сумму выплатят и его опытному наставнику. «Это результат совместного труда», — пояснил глава региона, делая акцент на преемственности поколений.

Технологическая школа на старте

Отметим, что Ленинградская область уверенно движется к званию одного из самых технологичных образовательных центров страны. С 1 сентября стартует пилотный проект «Технологическая школа» на базе 10 учреждений совместно со Сбербанком. Здесь появятся биометрия на проходных, ИИ-ассистенты для учителей и 3D-моделирование для учеников.

Цифры кадрового роста также впечатляют. За три года в школы пришли более 1300 молодых педагогов. Только в 2025-м трудоустроено 455 выпускников вузов, что на 27% больше, чем годом ранее. Каждый молодой специалист с 2024 года получает по 100 тысяч рублей ежегодно сверх оклада первые три года работы.

В 2026 году ожидается пополнение еще на 443 выпускника. Программа «Земский учитель» расширяется: федеральных квот стало 12 (было 4), плюс 6 региональных. Итого 18 учителей получат по миллиону рублей и служебное жилье.

Воспитание верности малой родине

Программа «Российский учитель» в Ленинградской области признана одной из трех лучших в стране. Однако, как отметил губернатор, главная цель образования не сводится к экзаменам. Важно, чтобы талантливый ребенок нашел свое призвание и остался жить и работать в родном регионе.

Сеть профильных предпрофессиональных классов уже насчитывает 306, а к 2027 году их будет 400, причем треть из них — инженерной направленности. Вторая смена осталась лишь в 10 школах из 370, что говорит о серьезном прогрессе в модернизации инфраструктуры.

Александр Дрозденко напомнил, что «учитель — главный человек в жизни каждого из нас после родителей». Он учит мужеству, честности и доброте. Задача власти — сделать так, чтобы вера педагогов в будущее была подкреплена реальной заботой. «Мы строим «Команду 47» не из кадров, а из людей», — резюмировал он.