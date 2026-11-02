Раньше могли горы свернуть, а теперь тот же уровень поддерживать невозможно: откуда берется нехватка энергии и как помочь организму

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Каждый из нас знает это состояние: еще вчера вы легко справлялись с делами, успевали на несколько встреч, держали в голове множество задач, а сегодня прежний ритм дается с трудом. Мысли путаются, руки опускаются, и даже привычные дела отнимают больше сил, чем раньше. Это не про лень и не про возраст. А про энергию – ту самую, что питает каждую клетку, каждый нейрон и каждое движение.

Когда заканчивается энергия, мозг начинает тормозить. Почему так происходит? Как связаны физическая выносливость и ясность ума? И что значит «новая энергия» – не просто бодрость, а состояние, когда есть силы думать, быстро принимать решения и действовать? Разбираемся в статье.

Почему, когда заканчиваются силы, я хуже соображаю

Усталость часто ощущается одновременно как «нет сил» и «не могу собраться». Когда запас сил падает, организм переходит в режим жесткой экономии. И первым под сокращение попадает самый энергозатратный орган – наш мозг. Из-за этого физическая слабость всегда сопровождается туманом в голове, замедлением реакций и невозможностью удержать фокус. Снижается работоспособность, падает концентрация, появляется чувство постоянной усталости.

Именно поэтому привычные средства – кофе, энергетики, короткий сон – не решают проблему. Они только маскируют утомление, но не восстанавливают энергетический обмен. А настоящая поддержка начинается, когда клеткам помогают эффективнее использовать внутренние ресурсы. Как восстановить работоспособность – вопрос не стимуляции, а нормализации клеточного обмена.

Что происходит внутри клетки, когда ресурсов мало

Энергия рождается внутри клеток. Ее главные «производители» – митохондрии, которые часто называют энергостанциями. Именно в них синтезируется АТФ – универсальное топливо для всех процессов: от сокращения мышц до мыслительной деятельности.

Но когда мы перегружены, недосыпаем, испытываем стресс или просто слишком много трудимся, клетки начинают работать на износ. Баланс нарушается, возникает оксидативный стресс (повреждение клеток) – свободные радикалы атакуют и сами энергостанции, и другие клеточные структуры. В результате организм производит меньше АТФ, а мозг – самый энергозатратный орган – страдает в первую очередь.

Как помочь восстановить энергию

Чтобы поддержать клетки, нужен не просто стимулятор, а средство, которое помогает им снова работать эффективно.

БРЕЙНМАКС® – комбинированный препарат, который способен «перезапустить» уставшие энергостанции клетки и помочь мягко восстановить уровень энергии в организме.

Как это работает

Синтез энергии в организме проходит в несколько этапов – гликолиз, цикл Кребса и дыхательную цепь. На каждом из них образуются молекулы АТФ, которые питают все процессы в клетке. При гипоксии и окислительном стрессе эта цепочка может нарушаться на разных уровнях, и организм теряет способность вырабатывать АТФ в нужном объеме.

БРЕЙНМАКС® обеспечивает комплексный подход. Препарат помогает клеткам адаптироваться к нагрузке и нехватке кислорода, а также защищает их от оксидативного стресса и способствует более экономному расходованию кислорода. Благодаря такому действию поддерживается полный цикл синтеза энергии.

Для человека это означает не только прилив физических сил, но и ясность ума, устойчивость внимания и высокую работоспособность – способность быстро переключаться между задачами. БРЕЙНМАКС® помогает восстановить тот самый ресурс – энергию, которая позволяет успевать, справляться с многозадачностью, темпом жизни…

Клинические подтверждения

После перенесенной простуды некоторые люди отмечают, что упадок сил сохраняется дольше обычного, а работоспособность восстанавливается не сразу. Это может быть связано с тем, что организм тратит ресурсы на восстановление.

Действие БРЕЙНМАКС® подтверждено результатами клинических исследований. Например, у пациентов, которые восстанавливались после COVID-19, прием препарата помог улучшить общее самочувствие и ясность мышления. В другом исследовании специалисты зафиксировали улучшение памяти и концентрации внимания у людей с симптомами усталости. Эти результаты говорят о том, что препарат помогает поддержать энергию, память и внимание.

Кому может быть полезен БРЕЙНМАКС®

Препарат может быть рекомендован специалистом в следующих случаях:

• когда падает концентрация и подводит память;

• при выраженном снижении работоспособности и постоянном чувстве усталости;

• при астенических состояниях (усталость, которая не проходит после отдыха), возникающих после перенесенных заболеваний или на фоне стресса;

• при серьезных умственных и физических нагрузках, требующих долгой сосредоточенности;

• когда привычные задачи требуют больше усилий, а внимание становится рассеянным.

Важно: БРЕЙНМАКС® отпускается без рецепта, его можно приобрести в аптечной сети. Схема приема подбирается индивидуально. Но помните: у препарата имеются противопоказания, поэтому перед началом курса следует внимательно изучить инструкцию по применению.

Частые вопросы

Что представляет собой БРЕЙНМАКС® и с какой целью его применяют?

Это комбинированное средство, которое стимулирует клеточный энергообмен. В составе БРЕЙНМАКС® — мельдоний и этилметилгидроксипиридина сукцинат. Благодаря им препарат повышает работоспособность, улучшает память и внимание, а также помогает справиться с упадком сил.

Как БРЕЙНМАКС® помогает при хронической усталости?

Когда заканчиваются силы, в первую очередь становится сложнее соображать: падает концентрация и теряется ясность мышления. БРЕЙНМАКС® обеспечивает комплексную поддержку: помогает вырабатывать энергию даже при нехватке кислорода и защищает клетки мозга от повреждений. Это позволяет вернуть естественный ресурс организма, а не просто скрыть симптомы переутомления.

Чем БРЕЙНМАКС® отличается от витаминов для энергии?

Витамины поддерживают обмен веществ, но не помогают клеткам вырабатывать энергию в сложных условиях. Брейнмакс® – комбинированный препарат, который поддерживает клеточную энергетику комплексно: помогает клеткам адаптироваться к нехватке кислорода и защищает их от повреждений.

Нужен ли рецепт для покупки?

Нет, это безрецептурное средство. Однако перед применением желательно проконсультироваться со специалистом.

Можно ли принимать БРЕЙНМАКС® для улучшения памяти и концентрации?

Да, он рекомендован при легких когнитивных (то есть связанных с умственной деятельностью) нарушениях, которые проявляются ослаблением памяти и внимания.

Заключение

Хроническое утомление и упадок сил — не признак лени или старения. Это следствие нарушения клеточного энергобаланса: митохондрии работают менее эффективно, а оксидативный стресс повреждает клеточные структуры. Но на это можно влиять — вернуть работоспособность помогает поддержка клеточной энергетики.

Это подразумевает не искусственную стимуляцию, а восстановление природной способности организма производить энергию. БРЕЙНМАКС® — комбинированное средство, компоненты которого действуют согласованно и вместе поддерживают клеточный обмен.

Именно это позволяет обрести ту самую «новую энергию» — состояние, когда голова ясная, а усталости нет.

Победа в Russian Pharma Awards® 2025 в номинации для безрецептурных препаратов при интеллектуальных и физических перегрузках – убедительное свидетельство признания со стороны врачей.

БРЕЙНМАКС® – комбинированный лекарственный препарат. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению или проконсультироваться со специалистом.

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