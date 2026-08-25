Егор Крид прислал букет бывшей девушке Вани Дмитриенко на фоне их громкого скандала: «Как же это подло!»

Блогер Саша Айс опубликовала фотографию роскошного букета роз с запиской от человека, обозначенного инициалами Е.К. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

История Вани Дмитриенко и Саши Айс получила новое продолжение после того, как певец ответил на обвинения бывшей девушки, в публичный конфликт вмешалась ее сестра, блогер Софа Набатчикова. Девушка заявила, что Саша рассказала далеко не обо всем, что происходило во время их отношений с Дмитриенко, а другие известные девушки и их семьи якобы могут подтвердить слова блогера.

Блогер Саша Айс Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Софа в истерике призналась, что Саша не знала о записи этого видео. По словам девушки, ей было тяжело продолжать молчать, наблюдая за происходящим. При этом сестра Айс обвинила Дмитриенко в попытке, как она считает, защитить собственную репутацию за счет версии событий, которая выставляет Сашу в невыгодном свете. «Какое же это дно! Как же это не по-мужски! Как же это подло! Человек так нагло врет, чтобы отбелить свою репутацию», — эмоционально заявила Софа.

Ваня Дмитриенко и Егор Крид. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА / Даниил ОПАРИН

Она также утверждает, что у нее есть гораздо больше историй, свидетелем которых она была лично. По словам девушки, даже сама Саша намеренно не стала раскрывать многие детали. «Она до такого никогда не опускалась. Хотя знаете сколько там всего», — сказала Софа.

Сестра блогера также заявила, что Саше якобы регулярно присылают переписки другие девушки, которые утверждают, что сталкивались с похожим поведением Дмитриенко. При этом конкретных имен в своей публикации Софа не назвала. «Столько известных девочек и их семьи могут прокомментировать и подтвердить его ужасные, подлые поступки», — утверждает она.

Параллельно с этим поддержку Саше Айс публично оказал Егор Крид, во всяком случае, так решили подписчики. После нового витка конфликта блогер опубликовала фотографию роскошного букета роз с запиской от человека, обозначенного инициалами Е.К. В послании было написано: «Желаю тебе никогда больше не встречать зумеров, которые причиняют боль. Будь счастлива».

Записка к букету от Е.К. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

У Крида и Дмитриенко уже был публичный конфликт. Артисты выступали в «Лужниках» с одной тематикой, средневековьем, и после этого обвиняли друг друга в том, что именно оппонент позаимствовал идею. Журналистка Ксения Собчак тогда утверждала, что первоначальная идея все-таки принадлежала Дмитриенко.

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