Сергей Малоземов: Искусственный интеллект помогает освободить человека от рутины

Сергей оптимистично относится к вхождению ИИ в нашу жизнь. Фото: НТВ

Родившийся в семье инженеров Сергей Малоземов, проходивший учебу в физматклассе, конечно, вряд ли мог посвятить жизнь литературе или философии (возможно, но маловероятно). Он вырос и продолжил изучать высокие технологии, прогресс и популяризировать это в собственных передачах. В новом сезоне у Сергея их сразу три - «Цифровые расследования» 16+ (новая - выступил как продюсер), «Чудо техники» 12+, «Живая еда» 12+. Собственно, все три и включают главные, кроме семьи, разумеется, интересы в жизни ведущего, который всегда выглядит на 10 лет моложе собственного возраста. В преддверии премьеры сайт KP.RU расспросил Малоземова про цифровых мошенников, влияние ИИ, ужин с любимой женой.

«Тексты пишем сами»

- Сергей, не могли бы раскрыть концепцию новой программы «Цифровые расследования» на НТВ? Вроде бы про высокие технологии мы знаем практически все. В чем изюминка и новизна именно этой передачи?

- Мы решили откликнуться на растущее влияние гаджетов в жизни людей. Девайсы привнесли в жизнь каждого из нас как темные стороны, так и светлые - мы расскажем про обе. Каждая программа начинается с детективного блока, где мы разбираем, каким образом мошенники находят способы выманивать у людей пароли, CVC-коды, получают доступ к банковским счетам, «Госуслугам», используют синтезированные голоса для обмана и так далее. Например, по итогам лета разобрали случаи, при которых отпускники бронируют отели, приезжают, а никаких отелей на месте и вовсе нет - таких ситуаций масса. Команда нашей программы выезжает на места, обсуждает с экспертами проблему, разбирает их в студии, где работает Эльмира Эфендиева - ведущая новостей, хорошо знакомая аудитории. Кроме того, мы стараемся сделать и преподнести новое понятным языком: показать, как подать заявление в загс или на оформление пенсии и проч. Многие боятся такой цифровизации, а мы показываем, как этим грамотно пользоваться.

Любимая работа для Сергея Малоземова - на первом месте. Фото: НТВ

- Звучит ладно, а вы сами ИИ используете в работе? Или дома? С детьми за уроками, например: докладик быстро накидать, нарисовать картинку.

- Конечно, использую. Он безумно хорош как замена традиционным интернет-поисковикам. Когда собираюсь совершить покупку, прибегаю к помощи нейросетей, чтобы сравнить модели (телефона, машины, спектакля, чего угодно), - подбирает параметры, собирает отзывы довольно эффективно. В работе тоже используем: нет, тексты пишем сами, а вот для накидывания сценарных ходов и идей, которые стоит развить, чат-бот подходит. Я оптимистично отношусь к вхождению ИИ в нашу жизнь - это мощный, удобный и классный инструмент. Умные колонки, к примеру, люблю.

- Которые подслушивают?

- Вот это важный вопрос, кстати! Мы сейчас готовим выпуск по этой теме для программы «Чудо техники». Провели провокационный, даже слегка хакерский эксперимент - перехватили трафик с нескольких умных колонок и сделали выводы. Расскажем в эфире.

- Чего еще ждать от новых выпусков «Чуда техники» и «Живой еды», которые ведете уже вы? Говорят, даже японского нобелиата удалось заполучить!

- В «Чуде техники» традиционно делаем ставку на чудо-товары. На маркетплейсах появляется огромное количество товаров, обещающих разные полезные вещи: например, спрей для устранения варикозного расширения вен. С травяным составом. Тестируем на добровольцах - с привлечением профессионального медицинского сопровождения, конечно, - и показываем, чем вообще грозит такая проблема. Что еще? Разбираем теорию поколений активно: сравниваем зуммеров, бумеров, миллениалов, изучаем, так ли сильно они отличаются друг от друга.

Нобелевский лауреат придет в выпуск «Живой еды»: японец Ёсинори Осуми подробно расскажет про исследованный им процесс аутофагии - переваривании «голодными» клетками так называемого мусора внутри клеток. То, что мы знаем как интервальное голодание: ешь 8 часов в сутки, 16 часов в сутки не ешь. Вот ученый расскажет, как это работает, и использует ли систему сам.

«Не думаю, что прогресс губителен»

- Как у вас с питанием? С учетом съемок и ненормированных рабочих дней. По какой системе питаетесь?

- Я питаюсь по системе современного, научно обоснованного, сбалансированного питания с упором на средиземноморские принципы. Ненормированный день - не повод нарушать график питания. Если не удается поесть основательно, можно взять на работу с собой. Не удалось полноценно поесть? Можно устроить прием пищи, удовлетворяющий базовые принципы правильного питания: сытный, преимущественно белковый (и с клетчаткой) завтрак, чтобы продержаться до обеда без вредных перекусов. Затем насыщенный обед. И легкий ужин. Очень легкий. Иногда у нас с супругой (Елизавета Малоземова - журналист, поженились в 2024 году. - Авт.) это может быть ряженка и фрукты. Не позже, чем за два часа до сна. Конечно, при этом меньше мучного, сахара и соли. Много овощей и фруктов. И достаточное количество белка - это ключ к сытости и отсутствию перекусов. Грубо говоря, съесть омлет с овощами вместо классических бутербродов с утра - и продержаться до обеда, не переедая.

Научно-популярные программы журналист выпускает уже больше 10 лет. Фото: НТВ

- От чего отказались навсегда?

- Нет такого. Даже колбасу, признанную канцерогенным продуктом, иногда позволяю себе как деликатес, если это хороший европейский сорт. Сладкие напитки - зло, но если пришел в грузинский ресторан, как не заказать тархун? В умеренных количествах и при правильном рационе все это допустимо.

- Вообще, если обобщить, интерес человека к здоровью, так обострившийся в последнее время, о чем может говорить?

- Это интерес к себе. Интерес к благополучной жизни. Повысить уровень комфорта - это норма. Не болеть, продлить период здорового долголетия и так далее.

- Биохакинг - самообман?

- Я отношусь к нему с подозрением, потому что зачастую биохакинг включает в себя непроверенные методы. Или препараты без доказанной научной эффективности - допустим, прошедшие испытания на животных, но без исследований на человеке. Да и вообще, стремление подчинить жизнь мифическому продлению - это, на мой взгляд, нечто не совсем нормальное. Лучше жить с удовольствием и дольше на 20%, а не с фанатизмом - и дольше на 25%.

- А скачок прогресса - губителен для гуманизма и общества, как писали в 33 томах братья Стругацкие? Не пора ли планете чуть сбавить обороты?

- Я не думаю, что прогресс губителен. Любая технология - хоть порох, хоть металлическое оружие - может служить как добру, так и злу. Это не повод запрещать или тормозить технологию. Надо просто уметь регулировать, тогда мы будем пользоваться металлом не только в виде копья, но и в виде вилки. То же самое с ИИ - он помогает освободить человека от рутины, предоставляя человеку время на творчество. Сколько уже скучных и бессмысленных видов работ ушли в прошлое?

- И все же ИИ и прогресс - это соблазн выбирать механизированное, упрощать, подменять. А вот человечность, которой так не хватает, высокие технологии заменить/искусно имитировать/подстроить могут? Вложить душу в мелодию, например.

- Что такое душа в песне - вопрос дискуссионный. Думаю, что в творчестве ИИ может помогать, да: натолкнуть на идею, подсказать новый мелодический ход. И все равно самые великие и трогающие душу художественные произведения всегда будут созданы человеком. Потому что непредсказуемость, эмоциональность, аутентичность, которую человек несет, ИИ пока стопроцентно воспроизводить не может. Недавно был такой эксперимент - сравнили качество шуток человека и нейросети. Так вот, в среднем чат-боты набрали больше баллов у добровольцев, которые слушали шутки. Но! Самые смешные шутки из этого списка придумал именно человек. Вот в этом отличие.

- Бывают дни, когда вам, популяризатору технологий и цифровизации, хочется отрешиться от гаджетов и сбежать в лес?

- Нет, не хочется. Я использую гаджеты только как инструмент: не сижу с утра до вечера в соцсетях и рилсах, не играю в компьютерные игры, такой зависимости нет. Моя жизнь устроена спланированно: на отдых я выделяю время - регулярно хожу в бассейн, имею счастье ходить пешком на работу (всего полчаса по зеленым бульварам) и в это время перезагружаюсь. Могу слушать музыку, пение птиц, шелест листвы, ощущать аромат липы или наблюдать цветущий цикорий. Наблюдать, как дрозды-рябинники вытаскивают из земли червяков или как воробьи занимают скворечник. Бывают поездки выходного дня, отпуск, в конце концов. И самое главное - любимая работа и любимая семья, которые наполняют меня энергией.

С женой Елизаветой в путешествии по России. Фото: НТВ

- Как вы с семьей провели это лето? Чем оно запомнилось?

- Прежде всего, поездками по России - с женой мы посетили Суздаль, Владимир, Рязань, Нижний Новгород и другие города. В Суздале на летнем музыкальном фестивале Дениса Мацуева, к примеру, гуляя, всегда слышали прекрасные мелодии. Посещали нестандартные тематические экскурсии, которые Лиза нашла в соцсетях, - пили чай из самовара с угощениями на берегу реки Каменки. Фотографировались в народных костюмах. Ходили на мастер-класс по плетению венков - на пригорке у церкви с видом на суздальские просторы, слушая классическую музыку. Гуляли. Влюбились в Рязань, где жил и работал, например, Макс Фактор - создатель всемирно известной голливудской косметики (в конце XIX века - Максимилиан Факторович). Все это было бесконечно прекрасно.

«Цифровые расследования» 16+

Воскресенье/10.20

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