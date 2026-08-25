«Поближе к Москве и маме»: Битцевский маньяк Пичушкин, который отбывает пожизненное за 48 убийств, требует перевода в другую колонию

Битцевский маньяк Александр Пичушкин уже почти 20 лет находится в колонии строгого режима. Фото: ТАСС/Юрий Машков.

Серийный убийца Александр Пичушкин продолжает добиваться, чтобы ему разрешили поменять колонию — из Заполярья «поближе к Москве».

Напомним, что в 2007 году Пичушкина признали виновным в убийстве 48 человек и трех покушениях на убийство, приговорили к пожизненному заключению. Большинство жертв были убиты на территории Битцевского лесопарка в Москве, поэтому журналисты прозвали серийника Битцевским маньяком. В отличие от многих других маньяков, большинством жертв Пичушкина были мужчины. При этом на след преступника удалось выйти после убийства женщины — его коллеги по работе. Во время следствия Пичушкин утверждал, что на его счету около 60 убийств, однако доказали только 48.

С 2008 года Битцевский маньяк отбывает наказание в колонии «Полярная сова», где содержат «пожизненников». Эта колония строгого режима находится в Заполярье: Ямало-ненецкий автономный округ, поселок Харп, среднегодовая температура -4,7 градусов (в январе в среднем около -23).

Однако уже второй год Пичушкин настойчиво пытается сменить колонию.

ПРЕДОЖИРЕНИЕ И ВЛЕЧЕНИЕ К УБИЙСТВУ

Изначально он обратился с этой просьбой в ФСИН России. Попросил перевести его в колонию поближе к Москве, потому что в столице проживают его мать и сестра. Когда во ФСИН отказали, подал административный иск в Замоскворецкий суд Москвы — по месту прописки. На заседание в районный суд приходила даже мать серийника.

Пичушкин настойчиво пытается сменить колонию. Фото: ITAR-TASS.

Из документов суда:

«…пояснила, что административный истец приходится ей сыном, из-за дальности расположения исправительного учреждения она лишена возможности его навещать».

Для понимания: в России сейчас семь колоний особого режима. Ближайшая к Москве находится в Мордовии — до «Мордовской зоны» около 500 км. Чуть подальше, около 600 км, до колонии «Торбеевский централ» в той же Мордовии и «Вологодского пятака».

Сам Пичушкин жаловался, что в Заполярье у него ухудшается здоровье. Однако суд, изучив предоставленные документы, уточнил:

«Доводы о медицинских противопоказаниях для отбывания наказания в ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО суд признает несостоятельными, поскольку сведения о наличии таковых судом не установлены».

После отказа во ФСИН и районном суде, представитель Пичушкина оспаривала эти решения в Мосгорсуде. В документах на портале городского суда, кстати, указаны некоторые подробности текущего состояния здоровья 52-летнего Битцевского маньяка.

Например, у него гипертония — 1 стадия, 1 степень. Это означает, что заболевание только начинается и врачи пока не видят опасных признаков.

При этом Пичушкин имеет избыточный вес. Индекс массы тела оценивают на 28,8. Норма — до 24,9. Так что у преступника сейчас стадия предожирения. Ожирение 1 степени начинается от 30,0.

Есть возрастные изменения зрения — проявляется дальнозоркость.

На воле у Александра Пичушкина была 2 стадия алкоголизма. А в колонии, где добыть спиртное невозможно, он уже 18 лет в ремиссии.

Но главная запись — еще со времен проведенной во время следствия психолого-психиатрической экспертизы:

«Расстройство привычек и влечений в форме гомоцидомании (влечение к убийству) с садистским компонентом».

ДОШЕЛ ДО ВЕРХОВНОГО СУДА

Мосгорсуд тоже не нашел причин переводить Александра Пичушкина в другую колонию. Кассация претензии представителей серийного убийцы тоже отклонила. Поэтому сейчас он дошел до Верховного суда России. По данным KP.RU, ходатайство поступило в ВС РФ 16 июля текущего года. Однако дата его рассмотрения пока не назначена.

Зачем Пичушкин на самом деле добивается перевода в другую колонию? Могут ли слова про то, что он хочет быть поближе к маме и про проблемы со здоровьем быть только прикрытием? Может, он банально хочет перевода в регион, где не так холодно?

— Я бы не сводила просьбу Пичушкина сугубо к желанию оказаться «там, где не так холодно». Возможно, он действительно хочет, чтобы родным было проще приезжать к нему на свидания, — говорит правозащитник, пресс-секретарь коллегии адвокатов «Бастион Защиты» Екатерина Дашевская. — Кстати, то, что он ссылается на мать, которая живет в Москве, и состояние своего здоровья, могло быть достаточным условием для перевода в другую колонию, будь Пичушкин обычным заключенным. Но для пожизненно осужденных все иначе. Закон относит их к особой категории: место отбывания наказания определяется ФСИН, а перевод возможен только при серьезной болезни, угрозе безопасности, реорганизации учреждения либо иных исключительных обстоятельствах.

Дом на улице Херсонской в Москве, в котором жил Пичушкин со своей мамой. Фото: Антон НИКИТИН. Перейти в Фотобанк КП

— В каких условиях Пичушкин сейчас отбывает пожизненный срок в колонии особого режима?

— Такие осужденные содержатся, как правило, в камерах не более чем по два человека, а при определенных обстоятельствах — по одному. Ежедневная прогулка в строгих условиях — полтора часа. Режим предполагает крайне жесткие ограничения передвижения, контактов и быта, а переход на более мягкие условия возможен только после длительного срока и при надлежащем поведении.

— На что суд прежде всего обращает внимание, разбирая подобные иски «пожизненников» о переводе?

— В подобном споре суд не решает, где осужденному было бы удобнее или гуманнее жить. Он лишь проверяет законность решения ФСИН: имелись ли предусмотренные законом основания для перевода, подтверждены ли они документами, прежде всего медицинскими, и не было ли со стороны ведомства произвольного отказа. В свою очередь, Верховный суд будет оценивать законность выводов нижестоящих судов, которые отказ ФСИН признали правомерным.

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