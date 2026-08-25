На празднование Дня Независимости Украины, которой в этом году исполнилось 35 лет, «слетелись» самые отъявленные европейские «стервятники» Фото: REUTERS.

На празднование Дня Независимости Украины, которой в этом году исполнилось 35 лет, «слетелись» самые отъявленные европейские «стервятники». Лидеры Великобритании, Дании, Финляндии, Норвегии и трех прибалтийских «микротигров» — Латвии, Литвы и Эстонии. Приехали и глава Евросовета Антониу Кошту с главой МИД Швеции и президентка Молдавии румынка Майя Санду (последней с какого-то бодуна украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский даже вручил орден русской княгини Ольги, правившей Киевом после смерти ее мужа князя Игоря Рюриковича). В толпу высокопоставленных гостей затесался и мало узнаваемый остальными премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. В общем, всякой твари по паре. Но нашлись и те, кто поумнее.

Примечательно, что лидеры Германии, Франции и Италии продинамили высокое собрание. Наверное, их слишком сильно утомил украинский «просрочка», попрошайничество которого может свести с ума кого угодно (как в воду ведь глядели — конечно же, попросил!). А если принимать участие в саммите «коалиции желающих», которое параллельно провели в Киеве, в режиме онлайн, то можно ведь и звук выключить. Или изображение. А то и все вместе.

Президент Франции Эммануэль Макрон решил не прилетать в Киев, выступив онлайн Фото: REUTERS.

А вот собравшиеся в Киеве смотрели на первый в мире беспилотный парад, который провели Зеленский и ВСУ (наземные боевые установки с пулеметами и реактивными снарядами, беспилотники в воздухе и безэкипажные катера на Днепре) и явно мечтали о гораздо более мощном параде Перемоги в Москве, причем с их собственным участием. Примерно, как сателлиты Гитлера намеревались стоять рядом с ним во время парада Вермахта в поверженной Москве.

Только у сателлитов Гитлера хватило смелости выступить против СССР, что называется, открытым забралом — кто посылал против Советской России свою регулярную армию, как Румыния и Финляндия, кто формировал легионы добровольцев, как это делали Франция, Голландия, прибалты и прочие. А вот их нынешние последователи и преемники трусливы, как овцы. Они могут лишь разве что слать бандеровцам деньги и оружие, да блеять о грядущих победах над Россией. Как это в очередной раз сделал президент Литвы Науседа, заявивший, что Вильнюс готов разместить на Украине свой воинский контингент. Сразу, как только для этого и для литовских воинов будут созданы условия, гарантирующие их безопасность. Вся остальная собравшаяся шушера действует примерно по такому же модус операнди, зато не жалеет ни лести, ни уговоров, щедро рассыпая обещая «на потом».

Остается только гадать, сколько памперсов надела на себя вся эта публика из коалиции «охочих до Украины» перед тем, как выйти на Крещатик после того, как киевское ворье наверняка постаралось напугать их поджидающими опасностями. Которых, естественно, не было и быть не могло, потому что ликвидация сразу нескольких глав европейских государств — это настолько мощный casus belli — повод для объявления войны, от которого не сможет откреститься даже самый матерый пацифист.

Это, кстати, ответ и тем ура-патриотам (как ни странно, среди них объединились и некоторые либералы, и крайне левые, и даже сбежавшие с Украины деятели, которые, профукав свою страну, сейчас поучают нас, как нам воевать и управлять Россией), что сейчас стенают, заламывая руки (вопрос — кому только?), мол, такая «жирная цель» была и ушла, намекая на некий «договорнячок». По всей видимости, этой публике очень хочется как можно быстрее развязать глобальную ядерную войну на взаимное уничтожение. И победа России, к чему все неуклонно идет, их не устраивает ни в коей мере.

А что касается собравшейся в Киеве публики, то им можно напомнить, как их предки шли по Москве 17-го июля 1944-го. Жаль, что этих так провести по Москве не удастся. Статус у них не тот, да и время, увы, тоже. А то ведь им так хочется посмотреть на российскую столицу.

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