«В четыре года дочь пообещала, что убьет отца»: Когда девочка выросла, его тело нашли в морозилке на кухне

Девушка до смерти избила отца сковородой. Фото: aleks333/Shutterstock/Fotodom

Только в этом году следствие завершило расследование по громкому делу сестер Хачатурян. В 2018 году девушки убили своего отца Михаила, который годами домогался собственных дочерей и избивал их (в 2025 году суд посмертно признал его в этом виновным).

Но тогда же, в 2018 году, по очень похожему делу уже вынесли приговор – 8 лет исправительной колонии за убийство отца.

ВЫШЕЛ ИЗ ДОМА И НЕ ВЕРНУЛСЯ

Семья Астаниных* жила в Махачкале. Муж, жена, двое уже подросших дочек – старшая Марьям* уже закончила университет, младшая Аминат* учится. И вдруг пропадает глава семейства Амир*.

- Мне позвонил друг Амира и сказал, что тот пропал, на связь не выходит, - рассказывал брат мужчины в суде. – С женой и сестрой мы приехали к нему домой. Невестка и племянницы сообщили, что в день пропажи Амир плохо себя чувствовал, вышел из дома и не вернулся. Я спросил, почему ничего не сообщили родственникам. Они ответили, что думали, Амир уехал на рыбалку.

Родные сообщили, что Амир уехал на рыбалку, однако нужное снаряжение он почему-то оставил дома. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Брата сразу насторожило, что при этом машина мужчины стояла во дворе, да и снаряжение для рыбалки было на месте. Еще полгода он ездил к семье Амира, интересовался поисками, а потом узнал, что его старшую дочь задержали. Марьям обвинили в убийстве отца.

«Я ЗНАЮ, ЧТО ДЕЛАЮ»

Утро, когда «исчез» Амир было самым обычным для семьи. Встали все в половине седьмого утра. Вместе позавтракали.

- Потом муж отвез младшую дочь на занятия, а меня на работу в детский сад, - вспоминала злополучное утро жена Амира Патимат*. – Видимо потом он вернулся домой. Марьям тоже оставалась дома. К 2 часам дня, как обычно, вернулась и я, Аминат тоже уже пришла. Муж сидел на диване. По его виду было заметно, что он плохо себя чувствует. Я померила ему давление, оно было низким. Такое периодически бывало, и я давала ему кофе.

Амир выпил кофе. Сидя на диване, он то засыпал, то просыпался. Чтобы ему не мешать, Патимат ушла на кухню готовить обед, там же на диване лежала Аминат. В комнате была закрыта дверь, и громко звучал телевизор, поэтому женщина не сразу услышала странные звуки, доносящиеся из комнаты.

- Я зашла в комнату. Там Марьям била отца сковородой по голове. Эта картина повергла меня в шок. Я растерялась, что-то говорила, - рассказывала в суде Патимат.

Из-за шума проснулась и младшая дочь пары, заснувшая в кухне, пока мама готовила обед. Тоже хотела было зайти в комнату, но застыла от ужаса в дверях.

- Выйдите, я знаю, что делаю, - замахиваясь на родных той же сковородой, закричала Марьям.

Мать и младшая дочь послушно вышли. В шоковом состояние они сидели на кухне, пока к ним не зашла Марьям, сказав, что папа умер.

«УЗНАВ ПРАВДУ, ОН УБЬЕТ НАС»

После случившегося семья сидела на кухне в полной тишине. Пока мать не решилась ее прервать.

- Я стала расспрашивать Марьям, почему она это сделал. С ее слов, отец ее домогался, - вспоминала женщина.

- У отца был сложный характер, в семье часто случались конфликты. Папа избивал маму на глазах у меня и сестры, - рассказывала на суде свою версию Марьям. – На предложение мамы обратиться к психиатру он реагировал неадекватно, был агрессивен. Когда я стала подрастать и преобразилась в теле, отец начал проявлять внимание неправильного характера, прикасаться к интимным частям тела. Он позволял себе такое и в детстве, но тогда я не осознавала происходящее.

По словам Марьям, папа избивал маму на глазах у нее и младшей сестры. Фото: Miriam Doerr Martin Frommherz/Shutterstock/Fotodom

Когда в то утро отец вернулся домой после того, как развез всех, Марьям возилась на кухне.

- Когда он в очередной раз подошел сзади, прижался ко мне, обнял за талию и стал трогать, я уже знала, что будет дальше, и убежала в ванную, закрыв изнутри дверь на замок. Отец дергал ручку, но я держала руками задвижки двери, чтобы он точно не открыл. Через некоторое время я услышала писк от компьютера и поняла, что он сел за него. Я плакала, сидя на унитазе, а затем приняла душ и вышла из ванной.

В это время в голове девушки созрел план. Ее мама долго страдала бессонницей, поэтому в доме было снотворное. Марьям решила накормить им отца, чтобы тот больше никогда не проснулся.

- Я достала из шкафа мамины таблетки. На кухне растолкла 40 штук и высыпала порошок в кастрюлю с супом, которая стояла на плите. Я знала, что отец его съест. Рассчитывала, что он заснет и не проснется, - объясняла Марьям.

Подсыпав лекарства, девушка ушла из дома к другу. Вернулась только когда позвонила мама и попросила прийти домой, потому что отцу стало плохо.

- Когда я вернулась, все были дома. Через некоторое время отец заснул, а затем стал бредить, что-то невнятно говорил. Я испугалась, что мама вызовет скорую и выяснится, что отец отравился снотворным. Ему окажут помощь, но узнав правду, он убьет нас. Тогда я зашла на кухню, взяла скалку и, подойдя к отцу, несколько раз ударила его по голове. У скалки отлетела ручка, отец скатился с дивана на пол. Я вернулась на кухню, взяла большую сковороду, матерчатую салфетку и этой сковородой стала бить его по голове. Отец потерял сознание. Проверив пульс на шее, я поняла, что он еще жив. Тогда, скрутив салфетку в жгут, я стала его душить, пока не пропал пульс.

Когда Марьям рассказала маме и сестре, что послужило поводом для расправы, выяснилось, что младшая девочка переживала тоже самое.

- Мама спрашивала, почему мы раньше ей не рассказывали. Потому что она не могла нам ничем помочь, она и себя не могла защитить, - объясняла Марьям.

- Муж действительно меня регулярно избивал, - признавала на суде мать девочек. – Бывало, связывал руки, заклеивал рот скотчем, включал погромче телевизор и избивал. Это было связано с его сексуальными предпочтениями, в которых я отказывала, из-за чего он искал партнеров на стороне. Иногда я уходила к родителям, но развестись с ним не могла, так как он угрожал медленной и мучительной смертью. Девочки были очевидцами происходящего и всегда страдали от этого. Когда Марьям было 4 года после очередного семейного скандала в день ее рождения она сказала, что когда вырастет убьет отца.

ЧАСТЬ ЗАМОРОЗИЛА, ЧАСТЬ ПРОПУСТИЛА ЧЕРЕЗ МЯСОРУБКУ

Разговор на кухне после убийства прервал рингтон, заигравший на телефоне Амира. Ему звонила другая женщина. Это разозлило Марьям. Она забрала телефон отца и ушла из дома, пообещав скоро вернуться. Приехав на набережную, она разбила телефон и выкинула в море.

- Когда я вернулась, мама с сестрой все еще сидели на кухне. Там мы просидели всю ночь, а утром я предложила обеим уехать, - вспоминала Марьям.

Мать уехала на свадьбу, куда до этого собиралась, а сестра с ночевкой к подруге.

- Вечером я вернулась и застала дочь за расчленением тела, - говорила Патимат.

Пока родных не было, Марьям решила, что вывезти тело по частям и спрятать будет проще.

Из материалов дела:

«С этой целью она поехала на рынок, приобрела пакеты штук 20-30, мясорубку, клеенку, перчатки резиновые. В аптеке купила нашатырный спирт, несколько скальпелей».

Осуществив задуманное, часть тела девушка положила в морозильную камеру, еще часть, разложив по пакетам, на следующий день вывезла на кладбище и закопала в разных его частях. Также часть мягких тканей девушка пропустила через мясорубку и слила в канализацию.

Вскоре Патимат заявила в полицию, что ее муж пропал.

С тех пор Марьям впала в депрессию. Она на постоянной основе пила успокоительное, перестала ходить на работу. Через полгода девушка не выдержала и позвонила оперативнику, который уже допрашивал ее по делу об исчезновении отца. Она написала явку с повинной.

В 2018 году Марьям была приговорена к 8 годам исправительной колонии общего режима за убийство.

*имя изменено