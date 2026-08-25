Девушка оставила 3400 отпечатков помады на машине любимого, его за это оштрафовали

Девушка, вдохновившись зарубежным трендом из соцсетей, решила устроить любимому сюрприз Фото: СОЦСЕТИ.

В индийском городе Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш) разыгралась необычная история, которая началась как забавный розыгрыш в соцсетях, а закончилась визитом в полицейский участок и крупным штрафом.

Девушка местного жителя Адитьи Сикарвара, вдохновившись зарубежным трендом из соцсетей, решила устроить любимому сюрприз — потратила три с половиной часа, чтобы оставить на кузове его белого автомобиля 3400 отпечатков яркой помады со своих губ.

Сикарвар вовсе не расстроился — он тоже решил гордо поделиться результатом в соцсети.

Однако восторг подписчиков длился недолго. Внимание на необычный автомобиль обратили и в полиции. Как рассказал журналистам инспектор дорожной полиции Абхишек Рагхуванши, увидев ролик, правоохранители быстро установили владельца и задержали автомобиль в рамках операции «Орёл».

В итоге Сикарвара оштрафовали на 5500 рупий (примерно 6 тысяч рублей). Формальным основанием для наказания послужили «модификация транспортного средства» и опасное маневрирование на дорогах города.

Полицейские заставили владельца убрать все отпечатки губ с кузова машины. Под пристальным взглядом стражей порядка Сикарвар собственноручно оттирал помаду, которая сильно въелась в лакокрасочное покрытие.

Сам виновник происшествия признался, что не подозревал о незаконности поступка своей девушки.