Иван Макаревич Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Иван Макаревич посетил светскую премьеру сериала «Большая фарма», которая прошла в московском кинотеатре «Художественный». На ковровой дорожке 39-летний Иван появился в расслабленном образе и с ярко-рыжими волосами. Известно, что после некоторых событий музыкант и актер не отвечает на вопросы о знаменитом отце, на которого очень похож внешне. Но зато Макаревич рассказал о себе.

В прошлом Иван — музыкант, актер и дизайнер одежды. В настоящее время Макаревич погрузился в преподавательскую деятельность. Рассказывая про лето, он обмолвился, что получил новую работу.

«Насыщенное оно (лето) было. Не совсем летнее, но очень интересное. Собой стал больше заниматься и с педагогической деятельностью прогресс классный. В очень хорошее место позвали преподавать. К музыке вернулся. Вышел классный сериал, который я снимал половину лета», — рассказал KP.RU Иван.

Преподавать Макаревич будет в «Индустрии» — одной из ведущих киношкол России Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Преподавать Макаревич будет в «Индустрии» — одной из ведущих киношкол России. У Ивана довольно интересное направление.

«У меня такая сборная солянка из того, как сделать первые шаги адекватного существования актера в кино. У нас очень много внимания уделяется театральному, но при этом чуть меньше внимания кино. Есть много есть ребят, которые прошли театральную школу, но совершенно не понимают, как ворваться в кино. Вот я им помогаю», — поделился с KP.RU преподаватель.

Кроме того, Макаревич постепенно возвращается к дизайнерской деятельности. Несколько лет назад у него была своя марка одежды.

«Я закрыл бренд, когда был ковид. Сейчас я аккуратно туда возвращаюсь. Но хочу сделать все аккуратно. Я сейчас сотрудничаю с одним секондом — у них классный вкус, совпадающий с моим. Я каждый месяц привожу им какие-то вещи, их покупают, и это здорово», — добавил Иван.

Иван Макаревич постепенно возвращается к дизайнерской деятельности Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сам музыкант и актер предпочитает расслабленный уличный стиль. Особое внимание Макаревич уделяет винтажным вещам, которые обожает.

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