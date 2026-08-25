«Государство – это я»: Пашинян пошел дорожкой Зеленского и принялся уничтожать оппозицию

Никол Пашинян, который много и долго разглагольствует о демократии, стал настоящим диктатором. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / www.imago-images.de / Global Look Press

Какие-то новые и совершенно запредельные нормы демократии продемонстрировал в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян. Накануне он в парламенте республики сцепился с лидером одной из оппозиционных фракций в парламенте, сыном второго президента Армении Роберта Кочаряна Левоном Кочаряном.

- Нам говорят: почему этот подлец и предатель, погубивший Арцах и ставший причиной гибели тысяч людей, до сих пор находится здесь? – публично заявил Левон.

Такого Пашинян снести, конечно, не мог, и, возмущенный до беспредела, он накинулся на младшего Кочаряна.

- Почему вы миллионер? За счет чего ваша семья стала миллионером? – возмутился в ответ Никол Воваевич и тут же сразу же пообещал, что семья Кочарянов будет лишена имущества, чтобы нечего было передавать по наследству, а сами оппозиционеры будут сидеть.

Экс-президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян. Фото: Александр Патрин/ТАСС

И сегодня с утра спецназ в Ереване задержал главу семейства самого Роберта Кочаряна, его сына Седрака, а в доме второго сына Левона, являющегося депутатом парламента, провели обыск, который длился 7 часов. Кстати, как рассказали адвокаты, ничего существенного в результате обыска не нашли и не изъяли.

Сотрудники силовых структур у квартиры Левона Кочаряна. Фото: Александр Патрин/ТАСС

Депутат парламента от блока "Армения", сын Роберта Кочаряна Левон Кочарян у своей квартиры. Фото: Александр Патрин/ТАСС

Роберта Кочаряна моментально доставили в Антикоррупционный комитет Армении, и власти тут же объявили, что в отношении экс-президента возбуждено уголовное дело аж по трем статьям Уголовного кодекса.

Для Кочаряна это уже четвертый арест при режиме Пашиняна, который борьбу с бывшим президентом сделал чуть ли не одним основных направлений работы своего правительства.

Подумать только, этот решительный мужчина, который готов наказать небо и землю за отсутствие должного уважения к нему, этот какой-то «дон Никол» - тот же самый человек, который накануне чуть ли не униженно просил, чтобы Армению выгнали из ОДКБ, а его самого лишили возможности мучительного выбора между «уйти или остаться» и принимать решение. А тут – просто огонь, а не мужчина. Просто какой-то Зеленский, и идет по проторенному украинским «просрочкой» пути. Даром что на пианино не играет. Зато стучит на барабанах.

И никого не волнует, что Никол Пашинян, который много и долго разглагольствует о демократии, стал настоящим диктатором. Он в открытую диктует свою волю не только правоохранительным органам, но и судебной власти, требуя лишить имущества и наказать его политических противников. Впрочем, в этом нет особых сюрпризов, если вспомнить, что буквально накануне парламентских выборов в июне он обещал уничтожить лидеров оппозиции. И речь шла совсем не о моральном уничтожении. Выступая на международной арене лисой, которая готова подыграть «и нашим, и вашим», что является, конечно же, чистой фикцией, поскольку сам Никол Пашинян давно уже определился, на каком он берегу, внутри Армении премьер-министр превратился в жесткого диктатора, который не потерпит никакого инакомыслия. Кочарян – не первая жертва Пашиняна, который перед выборами уже расправился с самым известным и богатым предпринимателем Армении Самвелом Карапетяном, решившим поддержать церковь.

Пашинян также намерен зачистить от неугодных ему элементов и Армянскую апостольскую церковь, а в первую очередь – католикоса всех армян Гарегина II. Он объявил, что намерен создать в парламенте следственную комиссию по вопросу Армянской апостольской церкви, назвав происходящее там сейчас кризисом и умолчав, что этот кризис создал именно он.

- Правительство Армении самое позднее в течение месяца опубликует доклад «О кризисе в Армянской апостольской святой церкви». Я предложу создать в парламенте следственную комиссию, все факты обсудить и по результатам принять законодательные изменения, - заявил Пашинян, обозначив свои дальнейшие намерения, рассказав, что не позволит, чтобы «в стране было государство в государстве».

Осталось лишь дождаться того момента, когда армянский премьер уподобится французскому Королю-Солнце и выведет по новой знаменитую формулу: «Государство – это я». И, похоже, ждать этого осталось не так уж долго. Тем более, ведет себя Пашинян уже в полном соответствии с ней.

А ведь начинал демократом. Даже либералом.

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