Россия — четвертая экономика мира по паритету покупательной способности: что это значит

Паритет покупательной способности (ППС) позволяет сравнивать не абстрактную рыночную стоимость всех произведенных товаров и услуг (ВВП), а что на эти деньги можно приобрести. Фото: Vitalii Stock/Shutterstock/Fotodom

Россия занимает четвертое место в мире по размеру экономики с учетом паритета покупательной способности. Впереди только Китай, США и Индия. Таких успехов мы достигли благодаря развороту нашей экономики на внутренний рынок. Об этом заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Александр Новак.

Добавим: среди европейских стран по объему экономики по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) у России первое место. Следующая европейская страна в этом рейтинге — Германия, у которой в общемировом зачете шестое место.

Но что это за «паритет» такой и почему мы, обычные россияне, должны радоваться, что по этому показателю обогнали Германию, Францию, Великобританию и даже Японию?

Паритет покупательной способности (ППС) позволяет сравнивать не абстрактную рыночную стоимость всех произведенных товаров и услуг (ВВП), а что на эти деньги можно приобрести. Причем в пересчете на одну и ту же валюту — условные «международные доллары». То есть сравниваются и уровень производства, и уровень цен.

- Вместо того чтобы пересчитывать ВВП с использованием нестабильных обменных курсов, паритет покупательной способности корректирует показатели ВВП в зависимости от того, что люди могут реально купить. Это дает более полное представление об экономической мощи страны и благосостоянии граждан, - объясняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Евгений Сумароков.

Россия занимает четвертое место в мире по размеру экономики с учетом паритета покупательной способности. Впереди только Китай, США и Индия. Фото: jittawit21/Shutterstock/Fotodom

По первоначальной версии Всемирного банка, по итогам 2022 года Россия в мировом зачете ВВП по ППС поднялась с шестого на пятое место с показателем в 5,3 триллиона долларов, а в последующие годы уверенно заняла четвертое место. Но в 2024 году Всемирный банк провел переоценку по обновленной методологии (ох уж эта международная статистика — а мы все наш Росстат ругаем). И выяснилось, что четвертого места Россия достигла еще в 2021 году с показателем 5,7 триллионов долларов, уже тогда потеснив и Японию, и Германию.

Так или иначе, в 2025 году ВВП по ППС России и по данным Всемирного Банка, и по данным Международного валютного фонда — больше 7,2 триллионов долларов. И это — уверенное четвертое место в мире и первое в Европе.

- По расчетам на 2026 год, ВВП России по ППС оценивается уже в 7,3 триллионов долларов, разрыв с Японией и Германией только увеличился, - говорит профессор Российского государственного социального университета Константин Поздняков. - Откуда взялся такой рост за пять лет? Тут работает не один фактор. Экономика заметно развернулась на себя. Санкции вынудили многие производства строить собственные цепочки поставок взамен импортных, и это добавило объема внутреннего выпуска. А бюджетные расходы поддерживали спрос.

При этом, как бы мы ни ругали инфляцию, Россия в целом остается все же более дешевой страной для жизни, чем ряд европейских государств. Это же касается Китая и Индии, которые в рейтинге ВВП по ППС занимают почетные первое и третье место.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ВВП по паритету покупательской способности, трлн международных долларов

(оценки на 2026 год)

1. Китай – 43,5

2. США – 31,8

3. Индия – 19,1

4. Россия – 7,3

5. Япония – 6,9

6. Германия – 6,3

7. Индонезия – 5,4

8. Бразилия – 5,2

9. Франция – 4,7

10. Великобритания – 4,6

(Данные Visual Capitalist на основе прогнозов Международного валютного фонда)

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