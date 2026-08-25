Дмитрий Песков: Мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что наша Победа будет

…- Дмитрий Сергеевич, Дмитрий Медведев заявил, что Россия рассчитывает на Победу в Специальной военной операции в видимой перспективе. Ранее об этом говорил и президент. Могли бы вы пояснить, что имеется в виду? Ставятся ли какие-то сроки? Какой в Кремле видят эту Победу – на поле боя или на дипломатическом поле?

- Могу вас заверить, мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта Победа будет, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 25 августа, на вопросы представителей российских и иностранных СМИ. - А какими средствами, это будет зависеть от текущей ситуации.

Россия продолжает оставаться открытой для мирных способов урегулирования. Но в условиях отсутствия таких способов мы продолжаем Специальную военную операцию.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Оцените, пожалуйста, заявление сопредседателя «коалиции желающих» о подготовке к размещению иностранного контингента на Украине после завершения конфликта. Почему такие заявления опять делаются? Как их можно оценивать?

Песков:

- Это очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса, на территории Украины.

Делается оговорка – «после завершения конфликта». Собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.

Вопрос:

- Зеленский накануне заявил о том, что возможным вариантом урегулирования и завершения боевых действий было бы создание буферной свободной экономической зоны на Донбассе под контролем третьей стороны. По его словам, этот вариант сейчас обсуждается США, Европой и Украиной.

Также он сказал, что Киев был бы готов обсуждать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре на взаимной основе. Как бы вы могли прокомментировать слова украинского президента?

Песков:

- Естественно, различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях, в различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято.

Поэтому я не хотел бы этого делать. Единственное, что в этом контексте я бы все-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации, это субъекты Российской Федерации.

Это единственное замечание, которое я сразу хотел бы сделать. И вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионов Российской Федерации.