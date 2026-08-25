Сегодня утром из Риги поднялся военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с позывным RCH4555 – и уверенно направился в сторону Москвы. Конечной точкой стал аэропорт «Внуково». Фото: J.W.Alker / http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Россия и США продолжают тайные переговоры? «Сделка» по Украине все-таки может состояться?

Этими вопросами во вторник задаются все политологи и в нашей стране, и на западе. Повод солидный — в 7:00 по Гринвичу, (10:00 по Москве) в аэропорту Внуково тайно приземлился военно-транспортный самолет ВВС США. Еще один весомый факт — прилетел он с объединенной базы Эндрюс. Из правительственного аэропорта США, где базируется «борт номер один» Дональда Трампа…

Добавим, что в последний раз, когда американский правительственный борт прилетал в Москву, его пассажирами были Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Впечатлены?

А теперь попробуем разобраться, что происходит.

ЗАЧЕМ «БОИНГ» ВВС США ПРИЛЕТЕЛ В МОСКВУ?

Начнем с фактов. Ранним российским утром пользователи Flightradar24 заметили совершенно необычный перелет. Из Риги поднялся военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с позывным RCH4555 — и уверенно направился в сторону Москвы. Конечной точкой стал аэропорт «Внуково».

Вы прекрасно понимаете: гигантский военный транспортник вряд ли просто залетел на огонек в гражданский аэропорт. Но на базе «Внуково» базируется еще один аэровокзал — правительственный. Из «Внуково-2» летают журналисты кремлевского пула (вашему покорному слуге тоже посчастливилось там побывать), министры и сам президент. Можно предположить, что именно здесь остановился американский «Боинг».

Военно-транспортный самолет ВВС США вряд ли просто залетел на огонек в гражданский аэропорт. Фото: M10s / Keystone Press Agency / Global Look Press

Но почему прилетевший из Риги самолет связывают с Белым домом? Его точка отправления — та самая база Эндрюс в США. Иначе говоря, американский военный самолет прилетел из правительственного аэропорта...в правительственный аэропорт.

МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ

Понимая все вышесказанное, журналисты обратились к Дмитрию Пескову за комментарием. Пресс-секретарь Президента России был неумолим:

— Сегодня появилась информация, что во Внуково приземлился военно-транспортный самолет. Мог бы Кремль как-то прокомментировать, может быть раскрыть детали какого-то нового визита? — спросили на утреннем брифинге.

— Нет, я не располагаю такой информацией, — отрезал Песков. Позже пресс-секретарь добавил, что планов о встрече в Кремле с представителями администрации США на этой неделе нет.

ИГРА КРЕМЛЯ

Если вам показалось, что вопрос закрыт, не торопитесь. Во-первых, москвичи сообщили, что днем улицы в центре перекрывали «из-за кортежа с американскими дипломатическими номерами». Во-вторых, и повод для обсуждения есть - в субботу Владимир Путин сделал крайне интересное заявление о переговорах по Украине.

- (Российские удары) приводят к серьёзным последствиям, доводят ситуацию по ряду важнейших направлений (для Украины) до критического уровня. Именно поэтому сегодня киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, и спровоцировали. Киевский режим пытается не допустить катастрофического развития ситуации, а тенденции такие, судя по всему, просматриваются. Вместе с тем предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми, - заявил глава государства, но озвучивать подробности предложений отказался – дипломатия любит тишину.

Заметим, что этот пассаж в интервью Павлу Зарубину явно было рассчитан не только на российского слушателя. На следующий же день, в понедельник, западные СМИ написали, что возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Москву отложен.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер Фото: REUTERS.

— Это не два случайных факта, а причина и следствие, — объяснил в беседе с «Комсомолкой» известный политолог и политик Николай Стариков. — Путин подает публичный сигнал, что некоторые предложения неприемлемы. Причем добавляет, что они еще и «экзотичны». Это слово явственно дает понять, что мы ожидаем мыслей в совершенно другом ключе. Можно предположить, что США именно на основе этих «экзотичных» предложений и собирались начинать с Москвой диалог о мире. Считав сигнал, Белый дом и отложил визит переговорщиков, который стал по сути бессмысленным.

ТАЙНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ И США МОГУТ ПРИБЛИЗИТЬ КОНЕЦ СВО?

Ответ на вопрос «что дальше» очевиден: для визита переговорщиков и достижения реального прогресса, нужно найти приемлемые для Москвы варианты. Но далеко не все подробности удобно проговаривать даже по закрытым деловым каналам.

Именно это может быть причиной молчания и официального Кремля, и американской стороны, которая также не дает никаких комментариев относительно миссии «Боинга» ВВС США в России. В таком случае остается констатировать: позитивный факт в том, что новый виток переговоров между Россией и США стартовал. Но находится он пока на начальной стадии поиска общих пониманий и подходов. И эта стадия настолько сложная, что до конкретных предложений, до реального визита Кушнера с Уиткоффом в Москву может и не дойти.

Поэтому говорить о прорыве или близком конце СВО пока более, чем преждевременно. Но, кажется, уверенность в том, что дальнобойные удары Киева поставят Россию на колени, медленно сменяется на Западе осознанием, что пора договариваться. Пока не стало хуже…

ДВЕ РАЗГАДКИ ТАЙНЫ БОИНГА

Есть и вторая причина, по которой американский «Боинг» мог прилететь в Москву. Речь может идти об обмене осужденных в США граждан России на американцев, осужденных в России. Но есть весомый аргумент против — из-за него мы и не рассматривали эту версию, как основную. Обычно такие обмены происходят на территории третей страны, и это не просто ритуал, а принципиальный вопрос безопасности. Кроме того, если эта версия все же подтвердиться — мы скоро услышим официальные сообщения, в первую очередь — торжествующий рык в на официальной страничке Дональда Трампа.

Если же загадка Боинга, как мы и предполагаем, так и не получит объяснения — вы знаете, что думать…