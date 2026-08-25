Вашингтон отступил от Украины в критический момент Фото: REUTERS.

На прошедших вчера в Киеве торжествах по случаю 35-й годовщины независимости Украины бросилось в глаза отсутствие «делегатов» от администрации Дональда Трампа. Ожидали, что приедут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, но и они не сподобились. «Высокопоставленные чиновники одного давнего спонсора примечательно отсутствовали на публичной демонстрации поддержки (Украины со стороны США — Ред.)», — заметил по этому поводу телеканал NBC.

Это, по мнению аналитиков канала, стало «последним признаком того, что Вашингтон отступил от Украины в критический момент».

ПОРАЖЕНИЕ В ООН

Появился и еще один красноречивый признак охлаждения Соединенных Штатов к киевскому режиму. Американцы вчера не поддержали антироссийское заявление по Украине, внесенное в ООН ее союзниками. Лишь 50 из 193 стран-членов подписали требование к РФ согласиться на «полное, немедленное и безусловное прекращение огня», то есть безоговорочно капитулировать.

Сравните: в 2022 году антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине поддержала 141 страна. В прошлом году, то есть уже при Трампе, за подобный документ проголосовали 93 государства, а США, не став соавтором, предложили свой вариант, нейтральный.

Ну, а теперь хотят капитуляции России лишь 50 стран. Наверняка это в значительной мере следствие того, что много небольших государств, являющихся по сути клиентами американцев, ориентируются при голосовании в ООН на позицию своего патрона.

БЕЗЛЮДНЫЙ ПАРАД

Вообще праздник в Киеве явно не задался, хотя Зеленский расстарался с необычным парадом: боевые дроны в воздухе, военные роботы на проспекте, а беспилотные катера — в Днепре. Смотреть на это было особенно некому. Из главных затейников «коалиции желающих» в столице Украины, был лишь новоиспеченный британский премьер Энди Бернем. Ни французский президент Макрон, ни немецкий канцлер Мерц лично подивиться чудному безлюдному параду не захотели. У первого как назло именно в этот день был важный гость с Ближнего Востока, второму не до зарубежных визитов — дома его, скорее всего, ждет скорая отставка.

Накануне празднеств в Киев, правда, приехал верный защитник Зеленского, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, один из самых преданных делу Киева европейских политиков. Но и он был вынужден признать, что есть трудности с дополнительным финансированием Украины. Да еще и с траншами из одобренного ЕС пакета помощи Киеву в 90 миллиардов евро.

Зеленский принимал парад по случаю 35-й годовщины независимости Украины Фото: REUTERS.

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А РАКЕТЫ ВРОЗЬ

Плюс Зеленскому никак не удается выпросить у союзников хоть сколько-нибудь значимое количество перехватчиков для комплексов ПВО Patriot, без которых Украина беззащитна перед российскими ракетами. Даже Финляндия, чей президент Стубб только что одобрил украинские удары вглубь России, отказала — самим надо, мы тоже «прифронтовое государство». То есть когда вам в очередной раз в ответ от России прилетит, мы ничем помочь не можем. Не союзник, а настоящий провокатор.

Южная Корея, казалось бы, уж как далека от украинских фронтов. Но и она отказала Зеленскому в его просьбе передать «Патриоты», объяснив, что и она «прифронтовое» государство — рядом КНДР.

Греция и несколько других европейских стран НАТО тоже пошли в отказ. Интересно получается: стараниями Зеленского политическая ситуация в Европе превратила большинство ее стран в «прифронтовую зону», все они лихорадочно готовятся к войне с РФ. Для них отдать Киеву вожделенные ракеты — как последнее исподнее снять. Вот и имеем: дружба с незалежной дружбой, а ракетный «табачок» — врозь.

Даже Финляндия, чей президент Стубб только что одобрил украинские удары вглубь России, отказала в помощи с ПВО для Украины Фото: REUTERS.

СЛАДКАЯ СКАЗОЧКА

Но надежда умирает последней. Как сообщил Bloomberg, британский премьер Бернем собирается в сентябре отправиться вместе с другими лидерами «коалиции желающих» к Трампу, чтобы убедить его поставить ракеты Зеленскому к зиме.

Тут два интересных момента. Первый: европейцы попытаются не мытьем, так катанием втянуть главу Белого дома в «коалицию желающих»? А не нарвутся ли они на нелюбезность, которая иногда выскакивает из Дональда, из-за своей отстраненной позиции по войне США с Ираном?

Второе вытекает из первого: какие ракеты для Киева, если самим не хватает, а с Ираном еще неизвестно, сколько разбираться придется? Американская пресса пишет, что у США осталось около 800 ракет для ЗРК Patriot. Так что они вряд ли дадут Зеленскому, как он клянчит, даже 5% своих запасов.

Как поддержать Зеленского, когда все меньше стран голосуют за антироссийские резолюции в ООН, все меньше денег могут ему дать спонсоры и все острее становится проблема с оружием и ракетами?

Подбодрить его сладкой сказкой о том, как после «прекращения огня» эфемерная «коалиция желающих» разместит на территории Украины свои войска для гарантий безопасности Киеву. Британский премьер, сейчас фактический лидер «коалиции желающих» заявил, что ведомые им страны проведут учения с отработкой операции по проникновению на украинскую территорию. Но это потом, когда можно будет…

Строить хорошую мину при провальной игре — это все, что осталось спонсорам Киева. Только за гонор Европы, желающей выиграть у России, до конца платить будут украинцы.

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