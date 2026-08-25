Посланец Ватикана начал визит в Россию с уважительной ноты: чем на это ответил Лавров

В Москву во вторник впервые за пять лет прибыл глава дипломатической миссии Ватикана — Пол Ричард Галлахер. Фото: REUTERS.

В Москву во вторник впервые за пять лет прибыл глава дипломатической миссии Ватикана — Пол Ричард Галлахер. Посланник Святого Престола (так официально называется расположенный в Риме политический центр католической церкви во главе с Папой Римским) начал свой визит с очень правильной, часто забываемой нынешними европейскими визитерами уважительной ноты. Архиепископ Галлахер посетил могилу Неизвестного солдата у кремлевской стены, а в приветственном слове при встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поблагодарил российскую сторону за приглашение. «Для Святого Престола всегда был характерен упорный поиск диалога, даже в самых трудных обстоятельствах», — отметил гость из Ватикана.

Глава дипломатической миссии Ватикана Пол Ричард Галлахер Фото: REUTERS.

Российская сторона с удовольствием продолжила диалог в таком же уважительном тоне. Министр Лавров отметил, что отношения России со Святым Престолом «по-прежнему носят доверительный, дружеский характер», а также отметил важность продолжения «взаимоуважительного диалога». Министр также обещал «рассматривать любые интересующие ваше преосвященство вопросы в духе взаимоприемлемых договоренностей».

Министр Лавров отметил, что отношения России со Святым Престолом «по-прежнему носят доверительный, дружеский характер» Фото: REUTERS.

Это были ключевые слова: дело в том, что мирная посредническая миссия Ватикана по украинскому конфликту, начатая умершим в апреле 2025 года Папой Франциском, при его преемнике — родившемся в Америке Папе Льве XIV — сбавила обороты. Уже больше года из Ватикана не поступало мирных предложений, хотя в 2022 году уже на второй день конфликта Франциск попросил российские власти уделить время для встречи с ним и с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом — целью «саммита» должно было стать обсуждения путей к немедленному прекращению войны. В какой-то момент Франциск даже назвал причиной войны многолетнее расширение НАТО на восток — «лай Североатлантического блока у ворот России», как он выразился. В 2023 году в Москву прибыл посланник Франциска — кардинал Маттео Дзуппи. Опытный переговорщик (Дзуппи был посредником при прекращении 17-летней граждансакой войны в Мозамбике), кардинал Маттео озвучил множество мирных инициатив Папы Франциска — обмен пленными, поиск пропавших без вести, а также потерявшихся малолетних, проведение российско-украинских переговоров на «нейтральной площадке» Ватикана и т. д.

После смерти Франциска в апреле 2025 года его преемник Лев XIV проявлял меньше инициативы, но в целом поддерживал идею прекращения войны через диалог, а не через «стратегическое поражение России», о котором упорно твердили лидеры других западных государств.

Нынешний визит в Россию архиепископа Галлахера официально объявлен подготовкой к предстоящему визиту кардинала Маттео Дзуппи. Это значит, что посредническая миссия Святого Престола возобновится — кардинал-миротворец после нынешнего «дипломатического зондажа» сможет приехать в Москву.

На совместной пресс-конференции после встречи министр Лавров отметил: Галлахеру передан доклад МИД РФ о противоправных действиях режима Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Глава ватиканской дипломатии в ответ поблагодарил и подчеркнул важность любой информации о нарушениях свободы вероисповедания. Отправляясь на встречу с главой Отдела внешних церковных сношений РПЦ митрополитом Антонием (эта встреча — проявление уважения Ватикана к православной «церкви-сестре»), Галлахер обещал, что Святой Престол готов оказывать любые «добрые услуги» для скорейшего достижения «желанного мира».

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