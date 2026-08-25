Точка отсчёта новых реформ

Фото с сайта Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации

В Москве в посольстве Казахстана в России состоялся круглый стол, посвящённый итогам выборов в Курултай, с участием российских парламентариев, дипломатов и политологов. Напомним, что в минувшее воскресенье, 23 августа, впервые в истории Казахстана прошли выборы в Курултай — однопалатный республиканский парламент. В предвыборной борьбе участвовали 7 партий. И теперь, после подсчёта Центризбиркомом голосов избирателей (в соответствии с новой Конституцией), парламентские кресла в этом новом законодательном органе займут 145 депутатов, избранных по партийным спискам по единому общенациональному округу.

«Впервые в нашей истории состоялись выборы в Курултай. Не будет преувеличением сказать, что эти выборы были успешно и безупречно организованы. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить искреннюю благодарность всему нашему народу за гражданскую активность и поддержку нашей стратегии обновления», — так отреагировал на организацию выборов и явку избирателей президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Легитимность выборов не может вызывать сомнений»

Открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что по предварительным данным на выборах проголосовало более 9 млн 550 тыс. казахстанцев, явка превысила 70%. Победителем гонки стала партия «Адилет», набравшая 71% голосов. Пятипроцентный барьер, допускающий избрание в парламент, преодолело 5 партий. По словам дипломата, эти цифры иллюстрируют общественный запрос на преемственность выбранного курса, сохранение политической стабильности и последовательную реализацию казахстанских реформ. Об этом же свидетельствует уверенная победа партии «Адилет» (по рус. «Справедливость).

Посол Казахстана в России отдельно выразил благодарность российской стороне, направившей на выборы 69 наблюдателей.

«Это в очередной раз подтверждает, что отношения между нашими странами развиваются последовательно и динамично. Уверен, что обновление политических институтов Казахстана не только открывает новую страницу в развитии казахстанской государственности, но и создает дополнительные возможности для дальнейшего укрепления наших двусторонних связей, в том числе через придание нового импульса межпарламентскому диалогу», — заключил дипломат.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов поздравил казахстанских коллег с успешным проведением выборов, назвав их «образцовыми» и в целом «судьбоносным политическим событием в современной истории Казахстана». «Явка свыше 70% демонстрирует достижение максимальной планки социальной зрелости общества и управляемости внутриполитических процессов», — сказал российский сенатор. Он также выразил надежду на преемственность и сохранение механизма казахстанско-российского межпарламентского сотрудничества.

«Мы продолжаем оставаться на позициях всестороннего и динамичного укрепления межпарламентского сотрудничества с казахстанскими коллегами. Будем действовать так и дальше, будучи полностью уверенными, что аналогичный импульс последует и с вашей стороны», — пообещал Денисов.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Государственной Думы, координатор «Группы дружбы с Казахстаном» Виктор Селивёрстов также считает чрезвычайно важным сохранить межпарламентское сотрудничество между нашими странами, тем более что «некоторые российские и казахстанские депутаты учились в одних институтах и университетах». Он отметил высокое качество реформ в Казахстане. «За последние 50 лет реализованы масштабные политические преобразования», — подчеркнул депутат.

Как признался директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник, на него очень сильное впечатление произвела зрелость политической культуры и условия, в которых проходила избирательная кампания. «Мы знаем это не понаслышке, а через наших наблюдателей», — уточнил дипломат. Он также обратил внимание на билингвальный характер кампании, назвав «существенным моментом» тот факт, что агитация велась на казахском и на русском языках, носила честный характер. «Легитимность выборов не может вызывать сомнений», — резюмировал Стерник.

Фото с сайта Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации

«Курултай символизирует историческую преемственность»

По мнению заместителя директора ИМЭМО РАН Сергея Афонцева, результаты выборов свидетельствуют о правильности принятых в последние годы институциональных решений и о мудрости казахстанского народа, который сделал выбор в пользу предсказуемости, транспарентности и национальных интересов.

«К сожалению, в мире остаётся всё меньше стран, в своей внутренней и внешней политике ориентированных на национальные интересы. Но республика Казахстан в этом отношении всегда была последовательной, подчеркивала свою независимость и ориентировалась исключительно на интересы своих граждан. И народ это поддерживает. Это очень важно, это вызывает очень глубокое уважение среди российского народа и российского экспертного аналитического и академического сообщества», — уверен российский эксперт.

Афонцев считает, что название нового парламента Курултай символизирует историческую преемственность, последовательное проведение в жизнь глубинных исторических интересов, традиций, которые лежали в основе развития страны столетиями. Он также выразил уверенность, что выборы отразятся на российско-казахстанских отношениях только в лучшую сторону.

«Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество, на взаимодействие народов. Несмотря на все нынешние вызовы, на давление с разных сторон руководство Казахстана проводит последовательную политику, направленную на развитие сотрудничества в интересах национального развития своей страны. И теперь, глядя на результаты выборов и в целом на конституционный процесс в республике, я с большим удовлетворением могу констатировать: мы верим, что эта линия будет продолжаться».

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что Казахстану в ходе выборов успешно удалось укрепить выстраивавшуюся в последние годы политическую конструкцию. «И есть ещё один очень важный момент — налицо смена поколений, омоложение, появление в политике и общественной жизни новых молодых лиц. Ведь отсутствие такой ротации чревато накоплением социальных и политических рисков. И важно, что не только в Казахстане это понимают , но и мы воочию видим эти изменения», — добавил эксперт.

Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв охарактеризовал выбор Казахстаном пропорциональной системы выборов в Курултай как «очень хорошее решение, потому что она более точно отражает политические предпочтения общества».

«Это показывает, что власть не боится этих предпочтений, то есть власть не будет получать большинство за счёт одномандатников, а получает большинство за счёт доверия к правящей партии. Эта система даёт стимул для многопартийности, снижает риск попадания в парламент случайных элементов, позволяет, в том числе, отражать интересы регионов, и она гибкая для новых политических сил. То есть мы видим, как новые политические силы в Казахстане стартовали».

А главное, по мнению политолога, у президента Токаева есть ответ вопрос, как совместить стабильность и развитие, и проведённая политическая реформа это подтверждает.

«Выборная система и партийно-политическая система Казахстана отражает национальную специфику, запросы общества и власти, устремленность в будущее и стремление к прогрессу. Никто не может поставить под сомнение легитимность этих выборов, которые станут точкой отсчёта для новых реформ на благо всех граждан», — уверен Константин Калачёв.

Руководитель Аналитического департамента «Минченко консалтинг» Кирилл Петров обратил внимание на то, что казахстанское общество очень молодое, средний возраст жителей республики — 32 года. И в этом, по мнению эксперта, большой потенциал республики.

«Два года назад я в Алматы читал модульный курс по коммуникациям в международных отношениях в одном из университетов. И видел, что казахстанская молодёжь увлеченно тянется к знаниям, молодые люди горят желанием узнавать новое, быть открытыми миру как таковому, у них ярко выраженный запрос на справедливость. Они жаждут позитивных изменений в стране, активно хотят в этом участвовать. Это можно только приветствовать», — резюмировал Петров.

Подводя итоги круглого стола, его участники поздравили казахстанцев с успешно проведенными выборами, отметили авторитет главы государства и зрелость казахстанского общества. По мнению экспертов, мандат народного доверия позволит однопалатному Курултаю продолжить масштабные политические и социально-экономические преобразования. Их основными целями станут дальнейшая демократизация страны, развитие экономики, построение Справедливого Казахстана, решение социальных вопросов, а также повышение уровня жизни казахстанцев.