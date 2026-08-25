Россияне рассказали, боятся ли они трогать бездомных животных

32% опрошенных россиян гладят бездомных животных. Фото: Glom/Shutterstock/Fotodom

У туристов появилась новая фобия: в Турции введен карантин, после заражения ребенка бешенством. Трехлетняя девочка наклонилась погладить кошку, а та цапнула ее. Болячка быстро затянулась, но вирус начал распространяться, и спустя четыре месяца болезнь набрала обороты, сейчас ребенок находится в критическом состоянии. Россияне признались, что подхватить инфекцию от бездомных собак и кошек — их большой страх, поэтому они стараются не трогать уличных животных. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 66% опрошенных россиян признались, что никогда не глядят уличных кошек и собак, даже если те выглядят чистыми, здоровыми, ласковым и игривым, и уж тем более не разрешают детям гладить животных. Респонденты отмечают, что опасаются за свое здоровье и здоровье родных, поэтому не подойдут к животному.

«Я люблю животных, но дворовых стараюсь не трогать. Кормлю их часто, но не глажу», — делится участница опроса.

«Разумные люди не гладят уличных животных, и даже не подходят к ним. Это же непредсказуемые звери, зачем рисковать», — хмурится другой.

Однако 32% россиян признались, что гладят бездомных собак и кошек, очень любят животных и не могут устоять, особенно, если те сами подходят к ним. Респонденты отметили, что, безусловно, стараются выбирать только тех, кто выглядит дружелюбно, однако признаются, что от неприятного инцидента никто не застрахован.

«Глажу, конечно, очень люблю животных», — говорит респондентка.

«Глажу, но не всех. Выбираю тех, кого знаю, кто бездомный, но прикормленный, живет неподалеку, каждый день на виду», — делится другая.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Некоторые респонденты отметили, что как раз раньше гладили животных, но после того, как их укусили, или попытались это сделать, они стали относиться к бездомным животным более сдержанно.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 900 человек.