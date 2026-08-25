35-летний мужчина донес на руках мальчика до своего дома. Фото: соцсети/полиция Кузбасса

В Новокузнецке арестовали подозреваемого в похищении 5-летнего мальчика Паши* (имя героя изменено). 35-летний местный житель по неизвестным причинам подошел к ребенку на улице и отнес к себе в квартиру, где в итоге мужчину и задержали. Сейчас с ребенком все в порядке, а в отношении подозреваемого готовятся избирать меру пресечения в виде ареста. KP.RU удалось поговорить с родственниками Паши о произошедшем.

ПОДОШЕЛ И ЗАБРАЛ

По словам мамы Паши, ребенок вышел гулять около 15:00 24 августа. Понедельник, день, чего можно опасаться? Мальчику наказали со двора не уходить и все бы ничего, но неожиданно для всех ребенок пропал. В панике мать оббежала весь двор и соседние дома, чтобы найти малыша, но тщетно. Женщина обратилась в полицию и к волонтерам, медлить было нельзя.

Уже позже, когда мать обратилась в полицию и те уже начали просматривать записи с камер видеонаблюдения, увидели, что к Паше подошел какой-то мужчина… Сразу же понять по кадрам, кто это, было нелегко. На незнакомце была кепка, куртка под тип рабочей робы, темные брюки. Да кто так только не ходит? На первых кадрах видно, что мужчина и Паша стоят у лежащего на земле самоката. Сломался, и вдруг взрослый дядя подошел предложить свою помощь? Пашу явно не смутило, что мужчина предложил ему помощь. Почему? Он видел его раньше?

Далее появились кадры уже более пугающие. Пустая улица и медленно, прогулочной походкой вышагивает тот самый мужчина, который крутился возле Паши с самокатом, а на руках у него… сам Паша. Мальчик, судя по видео, спокоен. Он не пытается вырваться или позвать кого-то на помощь, не озирается по сторонам, не плачет.

В Новокузнецке мужчина похитил ребёнка Мужчина среди белого дня похитил пятилетнего мальчика со двора жилого дома в Новокузнецка

На этом след теряется. Мужчина уходит с ребенком на руках в направлении железнодорожных путей и реки. 51 волонтер, родственники и полиция обыскивают все уголки Куйбышевского района города, где и пропал Паша. Нигде нет. Проходит ночь, утром волонтеры уже вышли на новый поиск и тут приходит новость - Пашу нашли. Он был в квартире того самого мужчины в трех километрах от своего дома. Мужчину тут же задерживают, а Пашу забирают в следственный отдел СК.

Мужчину задержали у него дома, где и обнаружили ребенка. Фото: полиция Кузбасса

СЛЕДИЛ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ?

Как рассказала KP.RU тетя мальчика, сейчас с ним все хорошо. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Судя по всему, похититель ничего не сделал с ребенком, но следователи все же назначат необходимые экспертизы.

- Никому из нас этот мужчина не знаком. Впервые его видели. Он как-то втерся в доверие и увел ребенка. Слава богу, с мальчиком все в порядке, - говорит журналисту KP.RU тетя мальчика.

В Сети уже активно обсуждают, что могло произойти. Нашлись те, кто утверждают, что мужчину видели уже во дворе на Тушинской. Якобы он мог наблюдать за мальчиком несколько дней.

- Задержанный пока такой информации не предоставил. Эту информацию будут дополнительно проверять следственным путем, - сообщили KP.RU в СУ СК России по Кемеровской области.

Возникли разговоры и о том, что 35-летний местный житель был пьян во время похищения ребенка. Эту информацию также будут проверять с помощью экспертизы. Также обсуждается то, как мужчина смог втереться в доверие к ребенку так, что тот спокойно согласился пойти с ним да не своими ногами, а на руках у похитителя. Не исключено, что взрослый дядя пообещал мальчику подарить новый самокат взамен того, который мог сломаться во время прогулки.

Мужчина пока не объяснил, зачем похитил ребенка. Фото: следком Кузбасса

Сейчас задержанный даже не может объяснить, для чего похитил ребенка. Впрочем, вскоре это станет известно. Как бы то ни было, у фигуранта уже была судимость (по какому именно поводу, пока не разглашается). На данный момент заведено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершенного). Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Завтра материалы дела будут переданы в суд для назначения меры пресечения. Следствие будет настаивать на аресте.