Не только вредят легким, но и подсаживают на сигареты: названа главная опасность вейпов для детей

Вейпинг фактически работает как «входные ворота» в курение среди молодежи. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Электронные сигареты – точно не могут быть безопасной альтернативой обычным. Масштабный систематический обзор, который провели специалисты Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья (RCPCH, Великобритания), рисует неутешительную картину. Ученые проанализировали более 14 тысяч научных статей, отобрали 325 полноценных исследований и объединили данные 81 работы. Оказалось, что за последнее десятилетие электронные сигареты стали заметно популярнее среди подростков, их регулярное использование стало ежедневным. И вместе с этим растут жалобы на здоровье. Молодые вейперы чаще страдают от непроходящего кашля, хрипов в груди, симптомов, похожих на бронхит, и обострений астмы. Легкие, которые еще только формируются, оказываются особенно уязвимыми к воздействию аэрозолей.

Есть и еще один важный риск. Подростки, которые начинают с электронных сигарет, с большей вероятностью потом переходят на обычные. Вейпинг фактически работает как «входные ворота» в курение среди молодежи.

Помимо дыхания исследователи отмечают и другие возможные последствия. Есть данные о связи с ухудшением состояния зубов и десен, повышенной тревогой и депрессией. Появляются данные о влияния на качество сна, здоровье глаз и развитие аллергий.

Отдельно говорят про риски для мам и младенцев. Если будущая мать продолжает вейпить во время беременности, у ребенка повышается риск родиться раньше срока, с низким весом или меньше, чем положено на этом сроке. У таких младенцев чаще бывают слабые рефлексы, они хуже развивают движения и их сложнее успокоить. Это связывают с воздействием никотина на еще не сформировавшийся организм.

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