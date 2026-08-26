Верховный суд подтвердил право всех детей учиться в школе с 1 по 11 класс: в Минпросвещения дали разъяснения

В ВС подтвердили обязательность как основного общего образования (9 классов), так и среднего общего образования (10–11 классы). Фото: Алексей ФОКИН.

Прием в 10-й класс - больная тема. Каждый год - всплеск недовольства родителей из-за того, что почти во всех школах теперь профильные классы и многим, у кого оценки не идеальные, отказывают. Теперь точки над “и” расставила высшая судебная инстанция, рассмотрев жалобу Валентины Берестовой из Екатеринбурга.

“СЫН ХОТЕЛ В ОБЫЧНЫЙ КЛАСС”

- Мой сын хорошо учился, принимал активное участие в школьной жизни. ОГЭ сдал хорошо, - рассказала “КП” Валентина. - В профильный класс мы заявление не писали, отбор не проходили, не участвовали в анкетированиях при выборе профильных классов. Потому что сына профили не интересовали. В начале учебного года в девятом классе официально уведомили школу, что отчисляться не планируем, желаем продолжить обучение в своей школе в обычном классе.

Однако в 10-й класс парня не взяли: мол, обычных классов нет. И вынесли приказ об отчислении после девятого класса “в связи с получением образования (завершением обучения)”. Мама с этим не согласилась и пошла в суд, требуя признать школьный приказ незаконным.

- В РФ обязательное 11-летнее образование закреплено Конституцией и законом “Об образовании”, - объяснила Валентина. - Однако администрация Екатеринбурга, Департамент образования, министерство образования Свердловской области, прокуратура, которые были административными ответчиками по делу, уверяли, что гарантировано образование по девятый класс. Самым сложным было добиться ответа по существу. Я пишу о незаконном отчислении, а мне отвечают о профильном обучении в 10-11 классах и зачислении через индивидуальный отбор.

В трех инстанциях (районном суде, областном, кассационном) маме отказали. Лишь коллегия по административным делам Верховного суда РФ жалобу удовлетворила.

Поможет ли это решение сыну Валентины? Как у него сложилась траектория учебная после отчисления?

- Пока шли судебные процессы, сын получал дополнительное образование за счет средств родителей. Он мечтает получить высшее образование, - поделилась мама. - Как дальше сложится, мы еще не знаем, ждем определение суда с мотивировкой, от этого будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Мама не согласилась с отчислением сына из школы и пошла в суд, требуя признать школьный приказ незаконным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО РЕШИЛ СУД

В ВС подтвердили обязательность как основного общего образования (9 классов), так и среднего общего образования (10–11 классы). Отметили, что итоговая аттестация в 9 классе не свидетельствует о завершении образования и основанием для отчисления из школы быть не может. Соответственно, лицо, не достигшее совершеннолетия, не может быть ограничено в праве продолжить обучение в старших классах. И еще важное из решения - процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.

Получается, что "отчислить после 9 класса на основании завершения образования” незаконно. Потому что образование не закончено, и школа должна дать соответствующий уровень образования. Именно для этого образовательная организация создана и получает деньги из бюджета. А не для того, чтобы рассказывать о своих трудностях и объяснять, почему не все дети могут продолжить у них обучение в старших классах.

"РАСПЕЧАТКУ РЕШЕНИЯ ПОДАРИТЕ ДИРЕКТОРУ"

- Школа не должна отчислять детей после девятого класса. В школах должны быть общеобразовательные классы.- подтвердила магистр юриспруденции, руководителя АНО "Право на помощь", правозащитник Дарья Горбачева, которая помогала Валентине Берестовой в судах. - У директоров в принципе должно быть в приоритете соблюдение закона и Конституции. Без Верховного Суда.

- Может ли решение ВС прямо сейчас помочь кому-то из отчисленных девятиклассников? Допустим, ребенка вынудили уйти из школы, а он не поступил куда хотел в колледж или поступил, но все равно не прочь вернуться в школу.

- Да, решение суда по делу Валентины Берсеневой им поможет.

- Родителям детей, которые только идут в девятый класс, какую пользу могут извлечь? Что им предпринять, чтоб директор даже не думал химичить с профилями.

- Распечатать решение Судебной коллегии Верховного Суда России от 24.08.2026 по делу В. В. Берсеневой, прочитать внимательно и вдумчиво самому, подарить директору школы и держать у себя. Этого должно быть достаточно, чтобы директор школы не нарушил закон. Ну, и держать руку на пульсе.

- Где можно взять решение?

- Судья-докладчик в Верховном Суде мне ответил, что полный текст решения опубликуют в течение 10 дней или даже раньше. Хотя по правилам на публикацию дают месяц.

- В 2020 году было Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.07.2020 № 39-П по делу о проверке конституционности пункта 1 части 1 статьи 61 и части 5 статьи 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина И.И.Пикулина. Папа школьника тоже поднимал вопрос по поводу приема в 10 класс. Почему не сработало то постановление?

- Оно имеет силу легального толкования закона, результат проверки закона на соответствие Конституции. Оно действующее. Почему не сработало? Потому что директор школы нарушил закон. Прокуратура не отреагировала на нарушение закона. Суды до Верховного Суда как-то по другому закон прочитали.

Школа не должна отчислять детей после девятого класса. В школах должны быть общеобразовательные классы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОММЕНТАРИЙ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ

Места найдут

"Каждый ребенок, завершивший обучение в девятом классе и получивший аттестат об основном общем образовании, имеет право продолжить обучение на уровне среднего общего или среднего профессионального образования. Доступ к дальнейшему образованию должен быть обеспечен для всех выпускников", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Если же в "своей" школе отсутствуют свободные места для продолжения обучения в десятом классе, региональные или муниципальные органы управления образованием обязаны обеспечить ему возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации.

И тут не очень понятно, как “отсутствие мест” согласуется с решением Верховного суда. По идее, места должны быть для всех, кто там окончил девятый класс и захотел остаться. Также непонятно, как будут выкручиваться школы, если к ним сейчас потянутся непристроенные выпускники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не должны лишать права на образование»: Верховный суд пресек практику отбора в 10-е классы

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

В семье подросток: стихийное бедствие или повод наконец-то поговорить по-взрослому