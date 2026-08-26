«Ядерная зима» случилась в каменном веке: российские ученые нашли следы катастрофы в Онежском озере

Причиной оледенения стал упавший на Землю метеорит или осколки кометы. Фото: ImageBank4u/Shutterstock/Fotodom

Последнее в нашей истории великое оледенение, когда люди кутались в шкуры и спасались от стены льда высотой едва ли не километр, началось не просто так. На Землю упал метеорит или осколки кометы. Следы чудовищной катастрофы только что обнаружили ученые из Российского государственного педагогического университета имени Герцена на дне Онежского озера. Метеорит упал не в озеро. Но те, кто жил рядом, ощутили сполна. Тунгусская катастрофа меркнет по сравнению с тем, что случилось 12 тысяч лет назад.

МЫ ЖИВЕМ В ЛЕДНИКОВУЮ ЭРУ

Московские дачники нет-нет, да находят валуны на своих участках. Чем севернее, тем их больше. Гранитные окатыши принес грандиозных размеров ледник. Он полз со стороны Скандинавии и встал стеной где-то посередине нынешней Московской области.

Человек современного вида уже существовал. Русская равнина была населена. И для наших предков событие стало страшным ударом. Но что его вызвало?

Полноценной модели по-прежнему нет. Ясно, что Земля «склонна» к похолоданию последние сто тысяч лет. Холодная эпоха продолжается, как ни странно, и сейчас – с точки зрения геологического времени, мы живем в межледниковом периоде. Но тут важны нюансы.

Примерно 14 700 лет назад климат стал стремительно теплеть. Ледник (да, он уже был –оледенений было несколько), отступал. Однако 12 800 лет назад случилось нечто. Вновь вернулось похолодание, пуще прежнего. Это ужасное время длилось 1200 лет (геологи называют его поздним дриасом).

И, пока одни ищут колебания земной оси и прочие причины, есть гипотеза куда более обоснованная.

Человек чудом выжил в эпоху оледенения. Фото:Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

КАТАСТРОФУ УСТРОИЛ МЕТЕОРИТ

Согласно ей, как раз 12 800 лет назад в Землю врезалось небесное тело чудовищных размеров. Вероятно, комета или ее осколки. Размер внушителен, несколько километров. Удар, вероятно, пришелся на Северную Америку. Поразительно, но, как и в случае с Тунгусским дивом, событие не оставило заметного кратера. Почему и говорят о рыхлой комете, а не о монолите-астероиде.

Американские геологи и археологи считают, что последствия были страшные. Комета буквально разметала часть ледника. Занялись мощные пожары. В атмосферу попали мегатонны пыли и сажи. Солнце скрылось в вечной дымке.

На территории нынешних США как ветром сдуло мамонтов и других крупных животных. А человек еле выжил. Но, что самое ужасное, потоки воды от мигом растаявшего ледника перегородили, нарушили океанические течения, в результате чего и началось похолодание (точнее, прервалось потепление).

И вот это уже сказалось на всей планете.

СУДЬБА ВЕЛИКОГО ОЗЕРА

Следы древней катастрофы есть на дне Онежского озера. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суть открытия российских ученых – следы той катастрофы есть и на дне Онежского озера. Оно в те времена оно было втрое больше, чем сейчас.

Маркером космической катастрофы стал «розовый горизонт» - слой отложений с частицами оксида железа, попросту, с ржавчиной, говорят в РГПУ.

- В толще озерно-ледниковых глин ученые обнаружили высокие концентрации частиц оксида железа. Этот факт может указывать на внешнее поступление вещества, например, в виде космической пыли. Находка укрепляет версию, что "розовый горизонт" связан с падением метеорита на Землю 12 900-12 800 лет назад, которое могло спровоцировать резкое похолодание в течение тысячи лет, - объяснил декан факультета географии РГПУ Дмитрий Субетто.

Итак, данные из Онежского озера подтверждают гипотезу, которая, в принципе, не считалась доминирующей.

Помимо этого, исследователям удалось проследить эволюцию озера от прежних, гигантских размеров к нынешним. Когда последствия «ядерной зимы» через тысячу с небольшим лет стали мало заметны, ледник принялся интенсивно таять. В процессе таяния он сбрасывал разного рода грязь и пыль, которую накопил, пока двигался. Это привело к колоссальному росту донных отложений.

Особенно интересно, что в это непростое время внутри озера продолжалась жизнь. Это видно по ископаемым биопленкам.

Все это крайне важно, чтобы разобраться в современном климате, в причинах так называемого глобального потепления. У Земли есть свои циклы, но Земля – не изолированная система, вот главный урок.

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