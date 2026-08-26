«Русские - не злопамятные»: депутат от АдГ бежала из Германии в Россию с четырьмя детьми

Ольга Петерсен вернулась в нашу страну. Теперь - навсегда. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Два года назад депутату немецкой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Ольге Петерсен позвонил знакомый и предупредил: «В ювенальной юстиции на тебя заведено дело, у тебя хотят отобрать детей». Недолго думая, Ольга вместе со всеми домочадцами загрузилась в машину и вбила в навигатор «Россия». Уехавшая из Сибири почти 30 лет назад русская немка возвращалась домой.

«ДЕМОКРАТИИ В ГЕРМАНИИ НЕТ»

- Ольга, ваши предки приехали в Россию еще при Екатерине II. Почему ваши родители репатриировались в Германию?

- Рухнул железный занавес, канцлер Коль пригласил русских немцев вернуться на историческую родину. 90-е были не самым лучшим временем для России, поэтому я не могу осуждать родителей за это решение. Они искали лучшей жизни для себя и детей, как и я сейчас. Русские немцы навсегда останутся связующим звеном между нашими странами. У них две родины: одна по факту рождения, вторая по генетике.

- В ФРГ вы прожили почти 30 лет. Как изменилась страна за это время?

- Та Германия, в которую я приехала, и та, откуда уехала, - это два разных государства. Поменялось все, вплоть до языка: его стали подстраивать под новые реалии, обращение к человеку стало гендерно нейтральным. Лет 10 назад я поняла: Германию ждет свой вариант лихих 90-х. Мне не верили. На деле - падение уровня безопасности, отсутствие права. Демократии в Германии нет - это демократура. Люди еще могут голосовать, но им уже говорят, кого выбирать. Если нельзя заставить поставить галочку в верном месте, то можно не допускать ненужных кандидатов, например, от «АдГ».

- Вы - мать четверых детей. Что вас заставило стать депутатом парламента в Гамбурге?

- Я пошла в политику в 2014-м, видя спад качества образования. Уровень знаний, который я застала по приезде, был в разы выше того, что стал получать мой старший сын. Когда в школу пошел младший, второклассники не все буквы знали. В детских садах внушали, что существует 666 полов (ЛГБТ - организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ. - Ред.). А с 2022-го все дети делали рисунки в поддержку Украины. Не по желанию, а по обязанности.

- Почему вами заинтересовалась ювенальная юстиция?

- Я была наблюдателем на президентских выборах в России. Канцлер Шольц не признал эти выборы, а я как действующий депутат сказала, что избирательный процесс был свободным, открытым и демократичным. Мне этого не простили. Сначала пытались уговорить: мол, в России ты побоялась сказать правду о выборах, но здесь все расскажешь. Я отказалась. Тогда ювенальная юстиция получила указание найти повод для изъятия моих детей. И мы решили срочно уехать.

МЕЖДУ РУСОФИЛИЕЙ И ПРАГМАТИЗМОМ

- Чем вы объясняете рекордный рост популярности «АдГ» и может ли она прийти к власти?

- Раньше, чтобы защитить страну от нового радикализма, немцы выбирали между сторонниками христианских ценностей (ХДС/ХСС) и социал-демократических (СДПГ). Но когда ХДС отошел от своих убеждений и переключился на «зеленую» повестку, образовался вакуум. Его заполнила «АдГ». В сентябре в Германии пройдут региональные выборы. У «АдГ» есть реальные шансы стать единственной правящей партией в ряде земель. На федеральном уровне это возможно только в коалиции с другими силами.

- «АдГ» часто называют партией русофилов. Это, скорее, наша попытка выдать желаемое за действительное?

- Внутри «АдГ» есть серьезные различия. На востоке Россию не считают врагом. На западе же образ «злого русского» укоренен. Поэтому для значительной части «АдГ» Россия - не друг, а экономический ресурс, с которым выгодно поддерживать связи.

ПРИЗРАК ВЕЙМАРА

- Почему канцлер Фридрих Мерц быстро утратил популярность?

- Рейтинг Мерца упал ниже, чем у его предшественника, Олафа Шольца, самого нелюбимого канцлера в истории ФРГ. Он никогда ничем не руководил, поэтому ни успехов, ни крупных провалов у него раньше не было. Сейчас же все увидели, что он из себя представляет. Следующий срок Мерцу не светит, поэтому он будет продавливать свою политику, не допуская «АдГ» до власти. А отработав, вернется в американскую корпорацию BlackRock.

Мерц может лишиться своего поста до конца года. На плакате этих демонстрантов в Берлине написано, что уже 450 тысяч немцев поддержали требование об отставке провалившегося канцлера. Фото: Volodymyr Sindieiev/Anadolu via Getty Images

- Премьер Баварии Маркус Зёдер предупредил о «веймарском пути» для Германии. Мы знаем, что Веймарскую республику в Германии в 1933 году сменили нацисты, развязавшие Вторую мировую войну. Реально ли военное столкновение с Россией?

- Надеюсь, что до веймарского сценария не дойдет, но тревожные признаки налицо. В последние годы ведется агрессивная милитаризация. В Германии не чураются называть Россию врагом. Взращивается поколение, готовое поднять оружие против России.

- Насколько сильны реваншистские настроения?

- 8 мая этого года впервые к памятнику общим жертвам Второй мировой войны, к которым в Германии причисляют и женщин, якобы изнасилованных советскими солдатами, возложили венки. Последовали требования установить больше таких памятников. Зазвучали заявления: «Плохо, что Гитлер убивал евреев, но вообще-то он воевал с мировым коммунизмом». Фактически в Германии вымарывают отдельные факты из истории: ведут тщательный подсчет преступлений против евреев, но при этом предлагают стереть надписи советских солдат на стене Рейхстага. Боюсь, что история циклична и нынешние власти прибегнут к методам прошлых поколений.

ЕВРОПА БЕЗ ТОРМОЗОВ

- Последние годы Германия и Франция боролись за лидерство в ЕС. Какие цели преследует ФРГ?

- Полагаю, борьбу умышленно спровоцировали британцы. Они вышли из ЕС и стравили две страны, у которых генетическая вражда. К тому же нужен общий враг - Россия. В ЕС нет настоящего лидера, каждый тянет одеяло на себя, а законы Европарламента стоят над национальными. Любой, кто пытается посягнуть на это, теряет власть. Так было со Шрёдером, Орбаном.

- Почему при Меркель был возможен разговор с Россией, а сейчас нет?

- Меркель была приспособленцем и умела лавировать между национальными интересами и евроглобалистами. Она не свернула энергетические проекты с Россией, заложенные Шрёдером. При этом она понимала, что НАТО расширяется на восток и рано или поздно это приведет к эскалации. Поэтому она пыталась поддерживать диалог.

ПРОГНОЗ

Русские незлопамятны

- Сегодня Германия - один из локомотивов военной помощи Украине. Надолго ли хватит ресурсов и терпения общества?

- Деньги закончились до прихода Мерца. И он снял долговой тормоз - по сути, начал печатать деньги. Мерц выстраивает свою странную риторику на тезисе: Украина - буфер, пока Россия занята ею, ФРГ с востока ничего не грозит. Под этим предлогом он через налоги высосет еще немало денег и накопит госдолг в счет будущих поколений. Опасность осознают единицы, но их не слышат. Логика проста: если ты не против России, значит, ты против Германии.

- Почему Европа так боится поражения Украины?

- Это будет и ее поражение. Против России воюет не Украина, а НАТО. Плюс это шанс для отмывания денег. Да и наличие общего врага сдерживает ЕС от внутренних распрей.

- Возможно ли потепление между Россией и Германией?

- Россия в этом заинтересована, Германия в этом нуждается. Русские по натуре незлопамятные. Я спрашивала у бабушки-немки - во время войны ее переселили в Сибирь: была ли взаимная ненависть? Она отвечала, что нет. Вот на это немцам стоит уповать и протянуть руку для диалога.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

От житницы Европы до самой бедной страны континента: чего добилась Украина за 35 лет незалежности