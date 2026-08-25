Зеленский может «убрать» метящего в президенты экс-министра обороны Федорова

Экс-министра обороны Украины Михаил Федоров дал интервью агентству Reuters. Фото: REUTERS.

Многие сегодня заметили интервью экс-министра обороны Украины Михаила Федорова агентству Reuters. А в нем обратили внимание, что, мол, после отставки Михаил Федоров, как и многие чиновники, прибавив к своей бывшей должности приставку экс-, поумнел и заговорил о том, что Украина проигрывает противостояние с Россией. И действительно, есть у него в беседе с журналистом агентства такой момент.

- Я думаю, что сейчас наступил переломный момент, который определит нашу дальнейшую траекторию, но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем, - сказал Федоров. Но и тут все это обставлено так, будто при нем Украина выигрывала, а вот после его отставки, после того, как украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский отказался от его услуг, и случился этот самый «исторический перелом». Что есть, безусловно, самое неприкрытое вранье. Но оно служит главной задаче, которую решает Федоров в этой беседе.

И главная задача заключается в том, что Федоров заранее (и вполне обоснованно, кстати) делает Зеленского главным виноватым в неизбежном поражении Украины. Хотя Федоров и продолжает утверждать, что Украина по-прежнему имеет «все шансы» на победу, но ей срочно необходим план по прекращению войны. Надо только изменить подходы к ее ведению.

Федоров заранее делает Зеленского главным виноватым в неизбежном поражении Украины. Фото: REUTERS.

Как объяснил экс-министр обороны, «уже существуют технологии, которые могли бы полностью остановить русских, но отсутствие у нас дальновидности... означает, что мы их не применяем». Украине, по его словам, не хватает общего видения того, как победить в четырехлетнем конфликте, и что ее сдерживает неспособность к инновациям.

А помните, кого на Украине называли главным инноватором в Минобороны? Правильно, самого Федорова. Вот инноватора-то Зеленский уволил, а теперь, дескать, и перелом в конфликте случился. А еще, по словам Федорова, глубоко укоренившиеся сети коррупции и кумовства, а также отсутствие политической независимости в госорганах также сдерживают развитие страны. А это же кто все создал? А это все Зеленский и «плоды его трудов». У которого, как пояснил бывший глава оборонного ведомства, государство в итоге функционирует с эффективностью «всего 5%».

Параллельно Михаил Федоров объяснил, что его никто к политическим заявлениям (о необходимости проведения выборов и о том, что Зеленский должен прямо ответить на вопрос, знал ли он о коррупции в своем окружении) не подталкивал, никакие зарубежные силы его не стимулировали, как объявил «просрочка» Зеленский, и что, мол, сам он, Федоров еще не решил, будет баллотироваться на пост президента на выборах, когда они состоятся, или не станет этого делать. Сейчас, дескать, слишком рано об этом говорить. Заметьте, как ушел от вопроса, не дав конкретного ответа «да» или «нет».

Федоров еще не решил, будет баллотироваться на пост президента на выборах. Фото: REUTERS.

Ну да, ну да, именно после таких рассказов про кумовство и коррупцию в команде Зеленского, когда все вокруг «играют а ля Зеленский на пианино», а он один настолько скромный «Д’Артаньян и весь в белом», человек отказывается идти на выборы президента. Так все и поверили.

После этого интервью влиятельному зарубежному агентству, как минимум, один конкурент у Зеленского на будущих выборах президента, если и когда они состоятся, нарисовался достаточно четко. И стоит отметить, что Федоров для «просрочки» Зеленского - конкурент очень опасный. Не потому, что может противопоставить ему какую-то конкурентную программу (а за этим дело не станет, у него те же кукловоды, что раньше были у нынешнего «просроченного»), а поскольку знает про «темные» дела и коррупцию команды Зеленского очень много.

В таких условиях конкурента можно и убрать. А кое-кто может посчитать, что не только можно, но и нужно.

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