«Удается каждый день»: Полина Диброва рассказала об интимной жизни с Товстиком

Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: соцсети.

Год назад Полина Диброва рассталась с телеведущим Дмитрием Дибровым и развелась с ним ради новой любви. Очередным избранником 37-летней красавицы стал бизнесмен Роман Товстик. Ради Полины миллионер оставил жену Елену и шестерых детей. Диброва – тоже многодетная мама, у нее трое сыновей от шоумена.

Полина и Роман поселились вместе в арендованном доме на Рублевке. Вместе с ними живут их четверо детей. По словам Полины, несмотря на многодетное семейство, им с Романом регулярно удается выкроить время, чтобы побыть вдвоем. На вопрос об интимной жизни модель призналась, что у них с Товстиком нет проблем с сексом.

«Каждый день! Нам удается. Мы любим друг друга. У нас сейчас конфетно-букетный период. Год исполнился, как мы живем вместе», - сообщила экс-супруга Дмитрия Диброва ведущему Георгию Иващенко.

По словам Полины, они с любимым мужчиной пока не торопятся со свадьбой. Тем не менее, она надеется, что счастливое событие все же произойдет. И ждет красивого предложения руки и сердца. Модель признается, что такого опыта в ее жизни еще не было, ведь бывший муж так и не сделал ей предложение.

«Мне бы хотелось это испытать», - говорит Полина.

По словам Полины, у них сейчас конфетно-букетный период. Фото: соцсети.

Совместную жизнь с Товстиком Диброва считает идеальной. Единственное, что омрачает их счастье, это обвинения со стороны бывшей жены Романа. Елена Товстик регулярно поливает Полину грязью в соцсетях и обвиняет ее в крахе своего брака. Хотя Роман оставил ей огромный дом на Рублевке и платит алименты, бывшая супруга постоянно заявляет, что этих средств недостаточно. Кроме того, она то и дело говорит нелицеприятные вещи о его новой даме сердца.

Последней каплей стал пост, который Елена опубликовала в день рождения Дибровой. Недавно Полина отметила 37-летие, и заклятая соперница решила своеобразно поздравить ее.

«Судный день. Девять сломанных судеб детей во имя наркоманской любви. День рождения той самой «подруги», крестной (по сути второй мамы моего сына), предательницы и воровки чужого счастья. Она пришла в мой дом, втерлась нам в доверие. Она не постеснялась прийти в мой дом, где случилось горе развода. А когда я была в реанимации, где умирала моя дочь, она спала с моим мужем! Полина перешагнула через моих детей», - написала бывшая жена миллионера на своей странице.

Терпение Дибровой лопнуло, и она решила подать в суд иск о защите чести и достоинства. Но даже это не остановило Елену Товстик: в соцсетях она продолжает рассказывать нелицеприятные вещи о бывшей подруге.