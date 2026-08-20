«Моя любовь!»: Высоцкая показала интимное фото с Кончаловским в день его 89-летия

Юлия Высоцкая с мужем Андреем Кончаловским. Фото: REUTERS.

Андрей Кончаловский 20 августа отметил 89-летие. В день рождения режиссера его жена Юлия Высоцкая нежно поздравила мужа в соцсетях. Актриса поделилась на своей страницей интимным снимком, снятым на их вилле в Италии.

На фото обнаженный по пояс Кончаловский обнимает свою супругу. Актриса одета в легкое белое платье, ее шею украшают зеленые бусы. Режиссер прижался щекой к ее плечу, а счастливая Юлия закрыла глаза.

«Моя опора, мой самый близкий друг, мой учитель, моя любовь! Здравствуй!» - написала Высоцкая под фотографией.

Юлия Высоцкая опубликовала фото с мужем в его день рождения. Фото: соцсети.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились в 1998 году. Брак с актрисой стал пятым для мэтра отечественного кино. По словам Юлии, между ней и будущим мужем с первой же встречи пробежала искра.

«Мы родные, как бы это странно ни звучало, и, наверно, мы это поняли очень рано, когда встретились. Мы могли бы, наверно, расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться. Это привязанность - ее невозможно объяснить. У нас близкая связь... В последнее время я для него Пятачок. Он все время меня куда-то ведет», - говорила артистка.

Высоцкая и Кончаловский познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр». Будущие супруги ехали вместе в лифте, и между ними сразу же завязался флирт. Актрисе тогда было 22 года, режиссеру – 58. Большая разница в возрасте – 36 лет – пару не остановила. Как и то, что Кончаловский тогда был женат на Ирине Мартыновой, своей четвертой супруге. Режиссер влюбился в Юлию и ушел от Ирины.

У супругов двое детей – сын Петр и дочь Маша. В 2013 году, отдыхая с дочкой во Франции, супруги попали в аварию. Сидевший за рулем режиссер и его жена не пострадали. А Маша, находившаяся в момент ДТП на заднем сиденье, получила серьезную травму головы. Девочку срочно доставили в госпиталь, но врачи так и не смогли привести ее в сознание. Мария Кончаловская впала в кому.

О нынешнем состоянии Маши звездные супруги предпочитают не рассказывать прессе. Близкие и друзья семьи в разговорах тоже стараются обходить эту тему стороной.

В 2025 году Юлия сообщила, что они с мужем удочерили новорожденную девочку по имени Соня. По словам актрисы, они долго думали об этом, прежде чем решились на ответственный шаг.