«Кнопки «сделать красиво» не существует»: Виталий Лыгин о нейросетях в видеопродакшне

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ИИ-контент перестал быть экспериментом. Сгенерированные ролики регулярно набирают миллионы просмотров, за ИИ-сериалами уже следят как за полноценными медиапроектами, а бренды все чаще используют нейросети для создания рекламы и контента для социальных сетей. Вместе с ростом возможностей растет и количество инструментов: одни помогают продумать организацию съемочного процесса еще до выхода на площадку, другие берут на себя монтаж, третьи позволяют создавать полноценные видеоролики без камеры и съемочной площадки.

Разобраться в этом многообразии непросто, поэтому мы попросили режиссера, видеодизайнера и специалиста по ИИ-контенту Виталия Лыгина рассказать, какими нейросетями он пользуется сам и какие задачи решает с их помощью. Виталий с 2021 года занимается видеопроизводством полного цикла — от разработки концепции и съемки до монтажа и продвижения контента. За это время он работал над рекламными роликами для бизнеса, участвовал в создании музыкальных клипов, развивал собственные проекты в социальных сетях и протестировал десятки ИИ-инструментов для генерации видео. Он также является победителем конкурса «Лучшие таланты 2024», где отмечают сильнейших специалистов и проекты в области креативных индустрий.

В этой статье на основе его опыта мы рассказываем, как сегодня выглядит полный цикл создания видео с использованием искусственного интеллекта — от планирования съемок и подготовки материалов до монтажа, генерации рекламных роликов и работы с промптами.

Этап 1. Планирование будущего ролика

Работа над видео начинается задолго до включения камеры. Прежде чем выходить на площадку и снимать, Виталий Лыгин старается увидеть будущий ролик целиком. Для этого он использует программу превизуализации на основе ИИ, которая позволяет заранее собрать сцену в 3D, расставить актеров, выбрать объективы и просчитать движение камеры.

Например, во время съемок музыкального клипа, программа помогла понять, как будут выглядеть ключевые сцены. Виталий и его команда смогли заранее проверить композицию кадров и, опираясь на нее, продумать план создания ролика.

«Благодаря этому на площадке стало меньше импровизации и значительно сократилось количество пробных дублей», — рассказывает видеопродюсер.

По его словам, такой подход полезен не только крупным продакшнам. Даже создатели контента для социальных сетей могут заранее собрать раскадровку в программе и понять, как будет выглядеть готовое видео.

Этап 2. Подготовка к монтажу

После съемок начинается работа с огромным количеством файлов. В проектах Виталия Лыгина один съемочный день может принести сотни гигабайт видео, и найти нужный дубль вручную становится очень сложно.

Для ускорения этого этапа он использует ИИ-функции другой программы. Нейросеть помогает автоматически распознавать сцены, объекты и лица, сортировать материалы и быстрее находить нужные фрагменты. Если речь идет о личном контенте, путешествиях или социальных сетях, с похожими задачами отлично справляются встроенные фото-приложения. Они автоматически группируют фотографии и видео по людям, местам и событиям.

«В результате мы получаем не сырой массив файлов, а уже структурированную базу, с которой можно быстрее переходить к творческой части — монтажу», — подчеркивает эксперт.

Этап 3. Монтаж видео

Основная программа Виталия Лыгина для мобильного монтажа с встроенными ИИ-функциями. По его словам, это один из самых удобных инструментов для создания роликов для соцсетей. С помощью программы можно автоматизировать рутинные процессы и заметно ускорить производство контента. Это особенно важно для соцсетей, где успех нередко зависит от того, насколько быстро видео было создано и опубликовано.

По мнению Лыгина, хорошая программа для монтажа должна брать на себя создание субтитров, удаление пауз, интеллектуальный монтаж и адаптацию форматов под разные площадки. За считанные минуты горизонтальное видео в программе можно подготовить для VK, RuTube и других площадок.

Когда требуется добавить более кинематографичную визуальную составляющую, Виталий обращается к нейросетям: «Нейросеть должна хорошо работать в проектах, где важно удержать внимание зрителя с первых секунд. Она помогает создавать динамичные сцены с выразительной работой камеры, света и движения», — объясняет он. Именно ее он использовал, создавая ролики для киберспортивных арен. Это помогло ускорить монтаж в 2 раза, сдать проект на неделю раньше обозначенного срока и сэкономить сотни тысяч рублей за счет сокращения часов работы монтажной команды.

Если снимать — дорого

Отдельное направление работы Виталия Лыгина — продакшн видео, полностью созданных с помощью искусственного интеллекта. По его опыту, есть модель нейросети, которая позволяет получать изображение с таким высоким уровнем детализации и натуралистичности, что сложно отличить от снятых на камеру видео.

«Если бюджет ограничен, сегодня уже не обязательно арендовать площадку, привлекать моделей и организовывать съемки. Во многих случаях качественный рекламный ролик можно создать полностью внутри нейросети», —поясняет эксперт.

Недавно его команда реализовала именно такой проект для соцсетей проекта о недвижимости в Москве: весь визуальный ряд был создан с помощью искусственного интеллекта, а ИИ-ведущий в кадре рассказывал о районах, ценах и ситуации на рынке.

Обычно подобный формат требует полноценной продакшн-съемки: поиска ведущего, аренды студии, постановки света и камеры, подготовки текста, нескольких часов съемок и последующего монтажа. В этот раз процесс был полностью пересобран через ИИ-пайплайн. Сначала через нейросеть были сгенерированы сценарии под техническое задание клиента, затем они адаптировались под нужный тон и подачу. После этого был создан ИИ-ведущий на основе прототипа реального актера — по его фотографиям, с дальнейшей озвучкой текста и автоматической синхронизацией губ.

Параллельно собиралась визуальная часть: часть фонов бралась из стоков, часть генерировалась и дополнительно анимировалась, добавлялись логотипы, титры, субтитры и графические элементы. Финальная сборка происходила в монтажной программе — с выравниванием ритма, переходами, музыкой и цветокоррекцией, чтобы ролик выглядел максимально естественно.

В итоге на создание того, что в классическом продакшене заняло бы несколько дней, ушло около половины дня. Клиент получил готовые ролики, один из которых быстро набрал хороший отклик в соцсетях, привлек новых клиентов и позволил заметно сократить расходы на производство.

Как писать промт для нейросети

Отдельным навыком Виталий Лыгин считает умение правильно формулировать запросы для генерации видео. По его словам, хороший промпт сегодня напоминает техническое задание для съемочной группы. В нем важно понимать работу света, оптики, композиции кадра и профессиональную терминологию.

Например, запрос «создай машину в стиле киберпанк» почти не дает нейросети информации о том, как должен выглядеть результат. Гораздо эффективнее работает описание вроде: «car commercial shot, 85mm lens, shallow depth of field, low-key cinematic lighting, volumetric fog, slow dolly-in camera movement, neon reflections on wet asphalt, high contrast color grading, 24fps film look».

«Если человек не разбирается в промптинге, он может попросить нейросеть перевести свою идею на профессиональный язык оператора и режиссера. Это позволит получить хороший результат и сэкономит время», — советует Виталий Лыгин.

Кнопки «сделать красиво» не существует

Даже самые продвинутые модели не снимают с человека ответственности за результат. Они могут ускорять процессы, но не заменяют человека как оператора нейросети. «Кнопки “сделать красиво” не существует. Один и тот же инструмент может давать как качественный и осмысленный результат, так и приводить к случайным, хаотично сгенерированным изображениям», — рассуждает Виталий Лыгин.

В своей работе он использует искусственный интеллект как инструмент для достижения конкретных целей проекта. По его мнению, только так можно получить хороший результат, который определяется не количеством генераций и не визуальными эффектами, а тем, насколько контент помогает решить задачу клиента — привлечь внимание аудитории, донести нужный смысл или повысить эффективность коммуникации. Поэтому главной компетенцией становится способность управлять инструментом и направлять его работу в нужную сторону. Без этого человек рискует оказаться заложником случайного контента, который выглядит эффектно, но не приносит реальной пользы, резюмирует эксперт.