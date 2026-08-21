Во Владивостоке 1 сентября стартует XI Восточный экономический форум

1 сентября во Владивостоке стартует XI Восточный экономический форум

С 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета пройдет XI Восточный экономический форум. Подготовка с мероприятию почти закончена, потому организаторы, Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, опубликовал деловую программу ВЭФ-2026.

Отмечается, что главная тема форума обозначена следующим образом – «Дальний Восток – развитие во благо людей». В программе более 70 сессий, разделенных на пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток – полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики».

По словам зампредседателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО, председателя Оргкомитета ВЭФ Юрия Трутнева, организаторы стремятся, чтобы ВЭФ-2026 стал одной из ведущих площадок для обсуждения актуальных вопросов в сфере реализации инвестиционных проектов, укрепления международного сотрудничества, улучшения качества жизни людей, развития культурных и гуманитарных связей.

Трутнев подчеркнул, что свое время именно на площадке ВЭФ был дан старт таким проектам, как территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, предоставление в безвозмездную собственность «дальневосточного гектара», льготная ипотека и многие другие.

«Этот Форум не станет исключением, он позволит обсудить реализацию всех уже существующих механизмов и проработать новые варианты стимулирования дальневосточных территорий, позволяющих стать сильнее нашей стране», – заключил зампред правительства.

В свою очередь, советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков, обратил внимание, что в условиях меняющегося мира, когда ломаются старые связи и правила игры, России нужно искать новые возможности для развития. И особого внимания в этом вопросе заслуживает АТР.

«Восточный экономический форум – это место встречи России и АТР, важное событие, которое ежегодно привлекает политиков и предпринимателей со всего мира. В рамках деловой программы традиционно обсуждаются темы, определяющие повестку завтрашнего дня», - добавил Кобяков.

Потому в 2026 году в центре внимания ВЭФ технологическое развитие и внедрение ИИ, международная кооперация, логистика и торговля, реализация инвестиционных проектов и другие темы будут обсуждаться участниками Форума.