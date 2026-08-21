Группировка войск «Север» взяла под контроль Водяное, Кудиевку, Ивановку и Щербаковку в Харьковской области.
Об освобождении Щербаковки высказался военный эксперт Андрей Марочко:
- Наши военнослужащие, наступая на окраинах Казачьей Лопани, зачищают серую зону, в которую входила и Щербаковка, - это тактика по прикрытию тылов наших авангардных подразделений, которые действуют на данном направлении.
А вот что говорится в сообщении Минобороны о взятии под контроль населенного пункта Водяное:
- Это расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья и способствует продвижению войск группировки «Север» к окраинам крупного логистического центра ВСУ - поселка Ольховатка в Харьковской области.
При освобождении Водяного, находящегося на правом берегу реки Уды, российские бойцы зачистили небо от ударных дронов ВСУ. Затем расчеты беспилотных систем и артиллерии нанесли удары по позициям украинских боевиков, засевших в полуразрушенных домах, и подавили их активность.
Подразделения «Центра» подняли российские флаги над Торецким, Петровкой, Новониколаевкой и Андреевской Общиной в ДНР.
Освобождение Петровки создало плацдарм для атаки одного из главных узлов обороны ВСУ.
Разведка 102-го полка, используя дроны, выявила позиции ВСУ еще до штурма. Уничтожались антенны связи и блиндажи, сбивались БПЛА противника. Притом плотность минирования на подходах оказалась очень высокой - мины-ловушки, растяжки и датчики движения были повсеместно.
Замкомандира штурмового отряда 102-го полка с позывным «Клен» рассказал:
- Село порядка трех километров, мы с двух сторон заходили, дронами-камикадзе били. Мы видели, как они убегали ночью в сторону Дружковки.
А взятие под контроль Новониколаевки, что на юго-западных подступах к Дружковке, означает, что идет охват этого города, который входит в основную линию обороны ВСУ. Этот успех имеет не только тактическое, но и оперативное значение, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук:
- Выход в этот район открывает оперативный простор в сторону трассы, ведущей на Константиновку, - важный логистический хаб. Вместе с Новониколаевкой освобождено и соседнее село Орецкое. Оба населенных пункта находятся в зоне оперативного окружения украинских позиций. Их взятие позволяет выравнивать линию фронта, сокращая расстояние до ключевых узлов обороны ВСУ.
В эти же дни подразделения «Юга» очистили от противника Васютинское и Першомарьевку в ДНР.
Штурмовики «Востока» выбили врага из Нового Поля, Новосолошина и Рыбальского в Запорожской области.
Бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады рассказали о взятии Нового Поля, где пришлось преодолевать открытые и заминированные участки местности:
- Старались идти, когда ночь, сумерки, дождь или сильный туман. Постоянно висят «глазки», работают камикадзе, постоянные сбросы. Заходим по одному, по два человека. Закрепился, периметр просмотрел, дал отмашку - пошла следующая группа.
В Новом Поле подразделениям «Востока» пришлось зачистить более 100 строений.
Бойцы этой же бригады освободили и Рыбальское. В Минобороны сообщили:
- Благодаря комплексной работе наших войск, беспилотных систем, артиллерии и мужеству штурмовых подразделений воины-дальневосточники продолжают вклиниваться в оборону противника и расширяют зону контроля в Запорожской области северо-западнее Нового Поля .
Рыбальское защищали боевики 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Украинские десантники потеряли и поселок, и около роты, семь бронемашин, 10 автомобилей, 13 наземных робототехнических комплексов и два десятка тяжелых гексакоптеров.