Lamborghini Urus рэпера Егора Крида выставили на продажу: машина потеряла в цене почти 10 млн рублей

Егор Крид и его спорткар. Фото: KREEDFAMILY@Youtube

Элитный автомобиль Lamborghini Urus Егора Крида обнаружили на сайте объявлений. Рэпер приобрел спортивный кроссовер 2020 года выпуска в 2021 году. Тогда стоимость машины составляла около 30 млн рублей.

Осенью 2025-го певец решил устроить розыгрыш авто и в прямом эфире объявил победительницу. Ею оказалась 15-летняя поклонница артиста из Астрахани. Спустя время автомобиль вновь появился на рынке. Видимо, школьница с родителями решили, что им куда важнее деньги, нежели крутое авто.

Если сравнивать нынешнюю цену с суммой, за которую Крид когда-то приобрел машину, разница составляет почти 10 млн рублей. Теперь Lamborghini Urus предлагают купить за 21 650 000 рублей. При этом после того, как поклонники обратили внимание на объявление, оно пропало с сайта, однако неизвестно, связано ли это с тем, что автомобиль удалось продать.

Напомним, в конце июня Егор Крид с размахом отметил 32-летие. Праздничный вечер артист устроил в одном из ресторанов на берегу Москвы-реки через пять дней после дня рождения. Среди гостей были Оксана Самойлова, Иосиф Пригожин, Валерия, Севиль, Юлия Барановская, Мот и Прохор Шаляпин. Одним из главных украшений вечера стал огромный торт в виде пляжа. Сам Крид назвал десерт «балийским» и рассказал гостям о своем отношении к желаниям и их исполнению.

«Я в каждый день рождения говорю вам одно, друзья, что все наши желания реальны. И каждое желание может быть исполнено, если много работать, много трудиться и добавить немножечко веры», — сказал артист.

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