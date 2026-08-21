Герои спускаются с неба

«Защитники Отечества»

С первых дней спецоперации бойцы ВДВ находятся там, где решается исход сражений на самых ответственных направлениях, а их подвиги уже стали образцами тактического мастерства и самопожертвования. Девиз «крылатой пехоты» «Никто, кроме нас!» вдохновляет молодых людей, мечтающих связать свою жизнь с военной службой. Чтобы школьники и студенты узнали о геройской профессии из первых уст, фонд «Защитники Отечества» и Российское общество «Знание» организовали встречи ветеранов-десантников с молодежью.

Ветеран СВО из Приамурья Андрей Саверский приехал в загородный лагерь «Колосок», чтобы провести тематический урок мужества. В декабре 2022 года в свои 52 года он добровольно ушел на фронт старшим разведчиком. После осколочного ранения и демобилизации продолжает помогать своим соратникам. На встрече с детьми Андрей в первую очередь рассказал о том, почему парашютный спорт стал основой элитных войск.

- В 1930-е годы в СССР этот вид спорта набирал бешеную популярность - тысячи молодых парней записывались в аэроклубы, и государство увидело в них не просто спортсменов, а первых кандидатов в будущую «крылатую пехоту». Увлечение стало фундаментом для создания войск, - поделился ветеран.

Во время общения Андрей Саверский показал, что сегодня десантник обладает весьма обширными навыками, в частности управляет дронами и сложной техникой.

Акцент на «птичках» в разговоре с участниками профильной смены «МЧС - Школа безопасности» сделал и оператор БПЛА, кавалер ордена Мужества Андрей Константинов из Башкортостана. Сам он дважды побывал в зоне СВО: в первый раз - разведчиком, во второй - оператором дронов. Домой боец вернулся из-за тяжелого ранения: ему оторвало голень, когда наступил на замаскированную мину.

- Дроны отвечают за корректировку артиллерии, помогают с подвозом боеприпасов, воды, еды, медикаментов, эвакуируют раненых. А еще они ведут разведку с воздуха. Это существенно изменило ход военных действий: разведчикам не надо пробираться по лесным тропам, а штурмовикам брать блиндажи - теперь эту непростую работу за людей делают летающие роботы, - говорит Андрей.

А в Рязанском историческом музее встретились настоящее и будущее «крылатой пехоты» - курсанты-десантники смогли пообщаться в свободном формате с ветераном боевых действий, мастером спорта международного класса по кикбоксингу Михаилом Храмовым.

Михаил сам учился в десантном училище и во время спецоперации в Сирии более года находился в районе города Идлиб.

- За почти столетнюю историю военнослужащие «крылатой пехоты» участвовали в самых горячих кампаниях и локальных конфликтах, включая СВО.

Я получил колоссальнейший опыт, во многом поменявший отношение к жизни и к людям, - говорит Михаил. Самой значимой наградой в жизни он считает уважение близких и в своих делах руководствуется именно этим.

- Живите так, чтобы не было стыдно, прославляйте свою семью и Родину. Будьте достойными людьми в любой сфере, - так напутствовал молодежь защитник.