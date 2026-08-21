Координаторы счастливого будущего

Сергей Кубышкин. Фонд «Защитники Отечества»

Для ветеранов спецоперации гражданская жизнь начинается с поиска себя и ответа на вопрос, какую профессию выбрать после ранения или долгого перерыва. Найти ту самую точку опоры, которая позволит снова почувствовать себя нужным, героям помогают социальные координаторы фонда «Защитники Отечества». С их легкой руки ветераны обретают не просто рабочее место, а новое призвание.

ОЦЕНИЛИ ОПЫТ И ПОШЛИ НАВСТРЕЧУ

Ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Александр Андрусов (на фото 2) из Вологодской области заключил контракт в 2024 году и служил в составе эвакуационной группы. В один из дней он с товарищами попал под обстрел и получил тяжелое ранение. Несмотря на длительное лечение и реабилитацию, восстановить функции руки не удалось, и Александру пришлось учиться все делать левой рукой.

Фонд «Защитники Отечества»

Социальный координатор фонда Галина Бубнова (на фото - слева) помогла своему подопечному устроиться на лесопильный завод, где он работал до службы.

- В связи с ограничением по состоянию здоровья сначала мне пришлось работать оператором сушильных установок, а теперь руководство завода предложило пройти обучение на мастера цеха. Кроме того, я обучился работать на оборудовании для сортировки сухих пиломатериалов, - поделился Александр.

Фонд «Защитники Отечества»

Защитник из Тульской области Дмитрий Матчин (на фото - справа) вместе с отцом и старшим братом ушел в зону СВО в 2022 году в составе отдела мониторинга поведения работ по разминированию. Благодаря отцовским урокам, который выполнял задачи по разминированию за границей под эгидой ООН и в составе делегации Международного противоминного центра, братья вернулись домой живыми и здоровыми. При поддержке фонда Дмитрий трудоустроился IT-специалистом в компанию «Россети». Крупнейший электросетевой холдинг высоко оценил знания ветерана и умение работать в экстремальных условиях. Кроме того, Дмитрий поучаствовал в создании военно-тактического клуба для подростков, чтобы помогать молодым людям развивать дисциплину, ответственность и навыки командной работы.

ЕСТЬ МЕЧТА - БУДЕТ И СОЦКОНТРАКТ

За плечами Сергея Кубышкина (на фото 1) из Иркутской области - серьезный боевой путь. До СВО он служил на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». В феврале 2022 года присоединился к спецоперации, но через три года в результате тяжелого ранения был комиссован и вернулся домой. По словам ветерана, служба, полученный опыт и пережитые трудности помогли еще больше закалить характер. Вскоре после возвращения со спецоперации активно занялся поиском работы. Социальный координатор фонда Татьяна Гилишева направила его в кадровый центр. Одновременно в управлении соцзащиты оформили Сергею соцконтракт по поиску работы. Сейчас защитник трудится в Единой дежурно-диспетчерской службе администрации родного Осинского района.

Фонд «Защитники Отечества»

Другой житель региона, Роман Карпович (на фото - справа), прошел СВО в должности командира стрелкового подразделения. Вернувшись, загорелся идеей открыть прокат внедорожных картов, чтобы привлечь туристов со всех уголков Иркутской области к активному отдыху в диких природных условиях. Окрестности позволяют прокладывать маршруты по пересеченной местности, в том числе у горных рек, по болотам и в труднодоступных зонах. О своих масштабных планах ветеран рассказал социальному координатору фонда Марине Труфановой. Опытный специалист посоветовала ему оформить социальный контракт, помогла подготовить и направить все необходимые документы. На выделенные средства Роман приобрел мобильный вагончик, оборудование и комплектующие для самостоятельной сборки картов. Благодаря совместным усилиям неравнодушных людей туристы смогут открыть для себя новые красивые места и получить незабываемые эмоции.