Пять штурмов и свадьба: Жена помогла ветерану СВО открыть бизнес после ранения

«Защитники Отечества»

Семья для каждого, как правило, главная опора. Яркий пример - история ветерана СВО Александра Моторова и его жены Эльвиры из Марий Эл.

Они познакомились в детстве, росли в домах по соседству, но встречаться стали только незадолго до начала спецоперации. Дело в том, что после армии Саша переехал в Московскую область, жизнь на какое-то время развела их по разным городам. Но однажды он вернулся в родной Советский район, вновь увидел девушку и влюбился. Чувства оказались взаимными.

- Мне понравилась его харизма, очень красивая улыбка, - вспоминает Эльвира. - Он тот, которому можно доверять, чувствовать «надежное плечо», что очень важно для меня.

Осенью 2022 года Александра мобилизовали и отправили на переподготовку. Любимая перебралась поближе к нему, устроившись работать на одну из площадок маркетплейсов. Они встречались, когда солдата отпускали в увольнительную.

НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ, КАК ПОТЕРЯЛ РУКУ

«Защитники Отечества»

Вскоре Моторов отправился на передовую. За его плечами пять штурмов, медаль «За отвагу» и свадьба. Весной 2023 года они поженились, а в июле он получил серьезное ранение.

- Это было в Донецке. Вторая площадка, мы с передка отдыхаем. Я был без броника, без всего. Прилет, осколок попал, я даже не почувствовал ничего, просто царапину. Но рука уже не шевелилась, - вспоминал боец в беседах с журналистами.

Руку сохранить не удалось. Конечно, Эльвира переживала и не могла найти себе места.

- Когда получил ранение, это было 20 июля, он позвонил, сказал: «Любимая, я трехсотый», - говорила она. - Я, конечно, сразу в слезы, но в душе понимала: слава Богу, жив.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Жена была рядом во время лечения и реабилитации. А вскоре они обратились за поддержкой в региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Социальный координатор Елена Дубникова помогла получить региональную выплату за ранение, а чуть позже и протез с микропроцессорным управлением. Жилье Моторовых с помощью системы «Умный дом» адаптировали под новые потребности. Также он получил спецодежду, был вовлечен в патриотическое воспитание молодежи. Со временем супруги прошли обучение по образовательной программе «СВОй бизнес» и уже применили знания на практике, открыв производство ковров в технике тафтинга. Технология позволяет создавать объемные, красивые и долговечные изделия с разными рисунками. «Сегодня семейное дело Моторовых уверенно развивается, а их продукция пользуется спросом», - радуются в «Защитниках Отечества».