Дети чаще попадают в ДТП летом

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В разгар летних каникул Госавтоинспекция обращает особое внимание участников дорожного движения на ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом. Традиционно именно в июне-августе фиксируется рост ДТП с участием детей. За первые два месяца текущего лета на российских дорогах произошло свыше 4,1 тыс. ДТП с детьми, в которых 130 несовершеннолетних погибли и более 4,5 тыс. получили травмы. Впереди - анализ показателей августа. Цифры доказывают, что пренебрежение детьми ПДД в летний период оборачивается самыми тяжелыми последствиями.

Факторы риска

С началом каникул дети чаще бывают на улице в дневное время, когда родители заняты работой, а также в вечерние часы, когда видимость ухудшается. В связи с этим меняется и структура аварийности. Опасности на проезжей части подстерегают даже во дворе. Там и водители нередко превышают разрешенные 20 км/ч, и припаркованные автомобили создают «слепые» зоны. Внезапное появление ребёнка из-за стоящего транспорта - один из самых распространённых «сценариев» летних ДТП.

Поездки на дачу и отдых требуют повышенной концентрации уже не от детей, а от взрослых. Несовершеннолетние пассажиры на задних сиденьях могут отвлекать внимание родителей, это создает риски. Любое отвлечение от управления автомобилем, даже на секунду, может привести к необратимым последствиям.

Электросамокаты, моноколёса, гироскутеры давно стали источником травматизма детей в летний период. Подростки разгоняются до 25-30 км/ч, но при этом полностью лишены защиты при падении.

Более трети пострадавших на СИМ - несовершеннолетние, причем значительная часть аварий фиксируется на тротуарах, где движение самокатчиков создает помехи пешеходам.

«Отдельную тревогу вызывает доступность питбайков для детей. Родители приобретают спортинвентарь, забывая, что выезд на таких средствах на дороги общего пользования строго запрещён. Подростки за рулём питбайков, не имея навыков и права управления транспортными средствами, игнорируют требования ПДД по расположению транспорта на проезжей части, правила приоритета и использование мотошлемов, что многократно увеличивает риск смертельных ДТП», - говорит замначальника отдела пропаганды ГУОБДД МВД России Антон Белан.

ВАЖНО

Рекомендации Госавтоинспекции

1 Использование световозвращающих элементов. В сумерках ребёнок в тёмной одежде становится практически невидимым для водителя уже на расстоянии 10 метров. СВЭ на рюкзаках, обуви и верхней одежде снижают риск наезда в тёмное время суток на 65-70 %.

2 Обязательное ношение защитной экипировки. При использовании средств передвижения - от велосипеда до электросамоката - наличие шлема, наколенников и налокотников должно быть обязательным.

3 Сопровождение младших школьников. Дети до 10 - 12 лет не способны адекватно оценивать скорость и расстояние до приближающегося транспорта. При переходе даже знакомой дороги ребёнок должен держать взрослого за руку.

4 Отказ от наушников и мобильных устройств при переходе проезжей части. Прослушивание музыки или использование телефона отвлекает внимание и лишает возможности услышать звуковые сигналы (скрип тормозов, предупредительный гудок).

5 Детские удерживающие устройства в автомобиле. Детей до 7 лет можно перевозить толь- ко в детском автокресле. Ребенок от 7 лет до 12 лет может ехать на заднем сиденье автомобиля пристегнутый либо ремнями безопасности, либо в детском автокресле, а на переднем сиденье только в детском автокресле. Все детские удерживающие устройства должны соответствовать росту и весу ребенка.

6 Совместная отработка безопасных маршрутов. Родителям рекомендуется вместе с ребёнком пройти путь до новой игровой площадки или магазина, указать на опасные участки: выезды из дворов, нерегулируемые переходы, остановки общественного транспорта, где обзор перекрывается стоящими автобусами.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».