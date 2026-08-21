Дым от самолета во Владивостоке приняли за пожар в аэропорту

Фото: Илья Аверьянов/ТАСС

Дымящийся самолет Ил-18 заметили очевидцы в небе над Владивостоком. В это же время в международном терминале аэропорта объявили эвакуацию. Такие тревожные сообщения появились 20 августа. В качестве доказательств – фото самолета с дымом, видео из зала ожидания. Но оказалось, что на самом деле никакой нештатной ситуации нет. KP.RU выяснил, что произошло.

В социальных сетях и мессенджерах 20 августа 2026 года подхватили очередную волну тревожных публикаций. Пользователи активно пересылали друг другу видеоролики и фотографии, на которых якобы запечатлено чрезвычайное происшествие в Международном аэропорту Владивосток. Авторы постов утверждали, что загорелся или сильно задымился пассажирский самолет, в связи с чем в терминале якобы была объявлена экстренная эвакуация пассажиров и персонала. Правда, в некоторых постах прямо указывалось, что информация сомнительная и требует уточнений.

KP.RU получил официальные разъяснения.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Представители пресс-службы Международного аэропорта Владивосток опровергли сообщения о нештатной ситуации.

Как выяснилось, в этот день на территории аэровокзального комплекса действительно проходили мероприятия с участием пожарных расчетов и спецтехники. Но речь шла не о катастрофе, а о заранее анонсированной практической тренировке по отработке действий при возможном возгорании.

- В аэропорту проходит плановая практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре из здания терминала А. Аэропорт продолжает работать штатно. Рейсы на вылет и прилет обслуживаются по расписанию, — подчеркнули в официальном обращении администрации аэропорта 20 августа 2026 года.

Службы аэропорта отрабатывали четкость действий персонала, проверяли системы оповещения и скорость реагирования пожарно-спасательных подразделений в условиях гипотетического пожара в здании терминала А. Подобные проверки являются нормой для объектов транспортной инфраструктуры такого масштаба и проводятся во всех аэропортах страны для обеспечения максимальной безопасности пассажиров.

Что касается дыма от самолета, в кадр попал не пожар или аварийное задымление на борту, а обычный густой выхлоп, характерный для работы двигателей самолета Ил-18. У этой легендарной модели турбовинтовых лайнеров запуск и запуск двигателей на повышенных режимах (в частности, при взлете или рулении) сопровождаются видимым дымным шлейфом. Для специалистов это абсолютно стандартный технический процесс, не представляющий никакой опасности, однако для случайных очевидцев, незнакомых с конструктивными особенностями Ил-18, такой визуальный эффект мог показаться признаком поломки.

Авторы сетевого вброса просто объединили в один сюжет два независимых факта: плановую тренировку спасателей в здании аэровокзала и естественный дымный выхлоп от Ил-18.