Проект мирового уровня: Министр спорта Михаил Дегтярев оценил ход строительства «РМК-Арены» в Челябинске

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев посетил строительную площадку спортивно-зрелищного комплекса "РМК-Арена "Архангел Михаил". Фото: max.ru/Degtyarev_Info

В рамках рабочего визита в Челябинск министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев вместе с губернатором региона Алексеем Текслером посетил строительную площадку многофункционального спортивно-зрелищного комплекса «РМК-Арена «Архангел Михаил». Важный для области инвестиционный проект реализуется Русской медной компанией (РМК) Игоря Алтушкина и в будущем станет одной из ключевых площадок для развития игровых видов спорта и единоборств.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

При проектировании новой арены специалисты опирались на опыт эксплуатации ведущих спортивных комплексов России и зарубежных стран. Это будет крупнейший спортивный объект Южного Урала и один из наиболее значимых в масштабах страны. Прогнозируемая посещаемость — около 100 тысяч человек в месяц, ежегодно на площадках арены планируется организовывать порядка 250 различных мероприятий. Вместимость комплекса позволит проводить соревнования с размещением до 5 тысяч болельщиков, а насладиться концертом тут смогут сразу 8 тысяч зрителей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на весну 2027 года. Объем инвестиций в строительство на данный момент составляет порядка 18 млрд рублей, общий бюджет проекта оценивается в 30 млрд рублей, а его реализация находится в зоне внимания Полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги.

Министр спорта Михаил Дегтярёв высоко оценил значимость объекта для региона и страны в целом:

«Здесь применены уникальные строительные решения, и такие проекты — это наглядный пример того, как развивается спортивная инфраструктура России. Уверен, что комплекс станет точкой притяжения для спортсменов и болельщиков, а южноуральцы получат площадку мирового уровня».

По словам директора РМК Арены «Архангел Михаил» Николая Сандакова, ключевая цель проекта — создать условия для подготовки сильнейших спортсменов при участии специалистов самого высокого уровня. Особое внимание уделяется тому, чтобы комплекс был удобным для всех категорий посетителей.

«Чтобы удобно и комфортно у нас было всем – и детям, и любителям, и профессионалам. И, в конце концов, к тому, чтобы арена стала настоящей достопримечательностью, которой челябинцы будут гордиться долгие десятилетия», - подчеркнул Сандаков.

Михаил Дегтярёв высоко оценил значимость объекта для региона и страны в целом Фото: Илья БАРХАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Инфраструктура комплекса включает тренировочные зоны для целого ряда спортивных дисциплин: бокса, кикбоксинга, боевого самбо, греко-римской и вольной борьбы, дзюдо, тхэквондо, ММА, баскетбола и волейбола. Особую ценность представляет аэродинамическая труба — уникальный для Уральского федерального округа объект, предназначенный для профессиональных занятий парашютным спортом и проведения соревнований по аэротрубным дисциплинам регионального, всероссийского и международного уровней. Технические параметры трубы: высота стеклянной части — 20 метров, диаметр — 4,8 метра, максимальная скорость воздушного потока — 250 км/ч.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пятиэтажное здание арены площадью свыше 48 тысяч квадратных метров спроектировано в стиле хай тек с фасадом из стекла и металла. Среди отличительных элементов — первое в России медиастекло над центральным входом, а также внешние мультимедийные экраны, поддерживающие демонстрацию 3D изображений.

РМК Арена является одним из центральных элементов концепции «Спортивный город». Вместе с другими спортивными объектами в регионе она позволит сформировать в Челябинске единое спортивное ядро — современную инфраструктуру как для профессионального спорта, так и для массового физкультурного движения.