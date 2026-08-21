Ozon Банк в Google Play «вернули» мошенники: это вредоносные программы, скачивать которые опасно

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Google Play появилось новое приложение Озон Банка. Такие сообщения со ссылками стали распространяться в мессенджерах. Но оказалось, что никакого нового приложения по ним нет. В компании Ozon уже предупредили пользователей о мошенниках, собирающих персональные данные, и опасности скачивания.

KP.RU совместно с проектом «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации, разбиралась в ситуации.

Пользователи мобильных устройств под управлением операционной системы Android столкнулись с новой цифровой угрозой в каталоге Google Play. В магазине приложений появились сразу две программы, выдававшие себя за официальное приложение Озон Банка. Расчет был простой - поскольку ранее сообщалось, что приложение удалили из Google Play, то теперь клиенты бросятся скачивать новое.

В пресс-службе Ozon выступили с официальным опровержением, назвав размещенные ссылки мошенничеством, и призвали клиентов соблюдать осторожность.

- В Google Play появились два приложения, которые выдают себя за Ozon Банк. Они не имеют отношения к банку - это мошенники, скачивать приложения опасно. Мы уже обратились к владельцу стора, чтобы приложения заблокировали.

На данный момент вредоносные ссылки в Google Play уже заблокированы и не работают. Какую цель преследовали мошенники пока неизвестно. Это может быть сбор персональных данных или полный доступ к частным мобильным устройствам для закачивания вредоносных программ и получения персональной банковской информации.

Напомним, что оригинальное банковское приложение Ozon Банка стало недоступно для скачивания в Google Play в августе. Это произошло из-за очередного пакета зарубежных санкций, затронувших финансовую структуру компании.

Тогда в пресс-службе кредитной организации давали подробный комментарий:

- Это связано с недавними санкциями против банка. Напоминаем, что все скачанные ранее приложения работают, как и прежде. Клиенты могут скачать приложение в других сторах, инструкции по установке и работе оставили на сайте. Также можно воспользоваться веб-приложением и в любой момент войти в личный кабинет банка через браузер. Ситуация никак не влияет на операционную деятельность банка: клиенты продолжают совершать платежи, переводы и другие операции внутри России в полном объеме, все денежные средства в безопасности.

Почти одновременно с этим развивались события вокруг основных сервисов экосистемы. В августе удалению из Google Play подверглись и нефинансовые приложения маркетплейса, однако компании удалось успешно обжаловать это решение. 21 августа Ozon официально сообщил о возвращении ключевых программ в международный стор и что еще два приложения пока на модерации.