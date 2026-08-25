Раскрыта правда об увольнении Дмитрия Киселева из программы "Вести недели": сделано заявление

Дмитрия Киселева заменили Евгением Поповым Фото: Кадр видео.

Дмитрия Киселева уволили из программы "Вести недели" на телеканале "Россия". 72-летний ведущий отдал передаче 14 лет. Теперь его место займет Евгений Попов.

Раскрыта правда об увольнении Дмитрия Киселева из программы "Вести недели" на телеканале "Россия". Как стало известно, телеведущий будет вести новый авторский проект под названием "Киселев".

Попов получил "Вести недели" Фото: Кадр видео.

Передача появится в эфире вечером 6 сентября. "До встречи в сентябре!" - сделал заявление Киселев.

Напомним, благодаря ему программу "Вести недели" полюбили миллионы телезрителей. "Само ничего не дается, тем более в профессии. Профессия требует совершенствования. Первое - это русский язык, второе - голос", - делился телеведущий.

Самым сложным для него на телевидении было совмещать развлекательный элемент со смыслами. "Легко развлечь, легко пробубнить что-то умное, но совместить это все, конечно, сложно. И очень важна команда, потому что телевидение - это командное творчество", - откровенничал мэтр.

За годы в эфире телеведущий появлялся в разных образах Фото: Кадр видео.

По его словам, очень важно всегда оставаться в движении. "Я могу сесть верхом на лошадь, я могу встать на водные лыжи. Я люблю ходить, дышать свежим воздухом. Надо нагружать себя и еще надо общаться с молодежью, с подростками. Это, безусловно, подзаряжает, узнаешь много нового и учишься у них", - рассуждал Киселев.