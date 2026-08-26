В Белогорске заселили первый арендный дом по президентской программе

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25 августа в Белогорске Амурской области состоялась передача в льготную аренду 101 квартиры в новостройке, расположенной в квартале 446. Объект был возведён при финансовой поддержке ДОМ.РФ в рамках государственной программы «Доступное арендное жильё в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации», инициированной Президентом России.

Жильё передаётся с полной отделкой, оснащённое мебелью и необходимой бытовой техникой. Примечательно, что готовые квадратные метры сданы досрочно — на месяц раньше запланированного срока.

«Арендный дом стал шестым заселённым проектом по программе в регионе и первым в Белогорске, - сообщила директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич. - На данный момент всего в Амурской области заселено 600 квартир в трёх населённых пунктах. В арендные квартиры в “МКД в квартале 446” заселились молодые специалисты, врачи, педагоги, а также иные категории граждан, которые определены регионом. Всего по программе в Амурской области будет передано арендаторам 2533 квартиры. Первый арендный дом по программе в регионе был заселён в декабре 2025 года. До начала 2027 года на территории ЖК “Зея парк” и “ДВ квартал” планируется сдать ещё 9 корпусов на 1,6 тыс. квартир».

Благодаря субсидированию из федерального и регионального бюджетов арендатор вносит лишь около четверти от рыночной стоимости. К примеру, однокомнатная квартира площадью 33 кв. м в новом доме обойдётся всего в 6 800 рублей в месяц.

Руководитель АНО «Дом.Амур» Константин Тымченкоподчеркнул, что президентская программа «ориентирована на широкий круг социально значимых категорий граждан, которые очень важны для Амурской области».

Напомним, цель программы — закрепить ценные кадры на Дальнем Востоке и в Арктике. Она рассчитана до 2043 года. К настоящему моменту профинансировано строительство почти 12 тыс. квартир, а более 4,6 тыс. уже заселены. Помимо Амурской области, программа действует в Приморском и Забайкальском краях, Якутии, на Чукотке, Сахалине, Камчатке, в Хабаровском крае и Магаданской области.