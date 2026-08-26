Похищенную в Мексике юную россиянку удалось освободить через три года

Кристина (третья справа) с приемными родителями и российскими дипломатами. Фото: Посольство РФ в Мексике

Драматичная история юной россиянки Кристины Романовой, пропавшей в Мексике, завершилась хэппи-эндом. Ее родным, российским дипломатам и чиновникам удалось добиться освобождения 18-летней девушки из учреждения местной опеки.

Приемная мать Кристины, пианистка Марина Романова, потеряла дочь на три года. Ее фактически похитили из школы. Родственники предполагали, что ее намереваются продать местной мафии.

В посольстве России в Мексике «Комсомолке» сообщили, что Кристина наконец выпущена мексиканской стороной на свободу. Этому способствовали наши дипломаты, депутаты Госдумы и ведомство детского омбудсмена России. Россиянка наконец смогла беспрепятственно общаться с приемными родителями.

Кристина приехала в Мексику в 2016 году. Ее приемная мать Марина Романова - пианистка, выпускница Петербургской консерватории. В 1993-м она получила приглашение работать в Мексике, вышла там замуж за композитора Орасио Антонио Рико Мачуку.

После семейной трагедии супруги усыновили Андрея, племянника Марины. А затем забрали к себе Кристину, его сводную сестру по матери.

Девочка быстро освоилась в новой стране: занималась музыкой, рисовала, играла в шахматы, училась плавать и обожала животных. Она готовилась поступать в консерваторию.

Местные власти, зная, что Кристина была удочерена, наблюдали за девочкой. В дом к семье регулярно приходили психолог и соцработник. Никаких претензий к Романовым у них не было.

Все изменилось осенью 2023 года. Марине позвонили из школы и попросили срочно приехать. Через стеклянную стену она увидела, как сотрудница несет рюкзак и подушку Кристины, а от школы отъезжает автобус мексиканской службы защиты детей DIFEM.

По словам Романовой, никаких документов ей тогда не показали. Только сообщили: мол, ее дочь написала заявление о насилии в семье. Хотя почерк был чужой.

Девочку поместили в учреждение опеки. Впоследствии Марине не разрешали нормально общаться с дочерью, а Кристине рассказывали, будто приемная мать от нее отказалась. Факты семейного насилия не подтвердились.

Но органы опеки отказывались передавать девочку семье, говоря, что якобы она сама не хочет с ними жить. Российским дипломатам все-таки удалось несколько раз увидеться с Кристиной, однако условия этих встреч были крайне жесткими - фотографировать девушку и говорить с ней по-русски и без свидетелей запретили.

Семья писала петиции во всевозможные ведомства. К делу подключились представили властей РФ.

И вот теперь история получила долгожданную развязку. Дипломаты поблагодарили российских и мексиканских коллег, участвовавших в защите прав россиянки.

«Желаем Кристине и ее семье новой счастливой жизни», - говорится в публикации нашего посольства в Мексике.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

«Времени осталось в обрез»: мать похищенной в Мексике юной россиянки рассказала о ее судьбе

Похищенная в Мексике юная россиянка исчезла после совершеннолетия