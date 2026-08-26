Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский наградил американского мультимиллиардера (или триллионера) Илона Макса украинским орденом Свободы. Указ об этом появился на сайте президента Украины (хотя какое право имеет Зеленский на такие действия и на сайт, непонятно). В указе сказано, что Макс награждается в качестве «предпринимателя, инженера и руководителя компаний SpaceX и Tesla» за «выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединённых Штатов Америки».

Действие боле чем просто удивительное, если посмотреть предысторию отношений этих двух субъектов. Напомним, в июле Илон Маск отказался встречаться с Зеленским во время визита «просрочки» в Вашингтон. Американец просто-напросто проигнорировал просьбу главы бандеровского режима о личной встрече, на которой «просроченный» намеревался убедить Илона дать разрешение на использование Starlink для нанесения украинских ударов по глубокому тылу России.

Позже Зеленский был вынужден сознаться, что он даже обманул Трампа, когда рассказал американскому президенту, будто договоренность об этом в принципе уже достигнута и остались кое-какие технические детали, и было бы неплохо, если Трамп тоже приложит к этому усилия. Потом «просрочка» оправдывался, что его самого дезинформировали.

Американский миллиардер Илон Маск Фото: REUTERS.

Правда, недавно Зеленский все-таки добавил, что работа по уговариванию Маска продолжается, сейчас переговоры продолжаются, и он надеется, что американский миллиардер пойдет навстречу пожеланиям Киева. Шансы, мол, на благополучный для Украины итог переговоров имеются. В Вашингтоне на эту реплику «просроченного» не отреагировали - ни в Белом доме, ни у Маска.

Маск, наоборот, опять высказался, что он выступает за скорейшее мирное урегулирование российско-украинского конфликта. И вряд ли Илон считает кратчайшим путем к этому результату предоставление Зеленскому разрешение использовать Starlink так, как этого хотел бы Зеленский.

В этих условиях награждение Зеленским Маска выглядит как откровенный акт подобострастного подхалимства, доведенного до лакейского пресмыкательства. Зеленский откровенно лизоблюдничает, надеясь при помощи и такого примитивного подхалимажа перетащить Маска на свою сторону. «Просрочка» уже просто не представляет, чем и как еще ему воздействовать на Маска, чтобы получить заветное разрешение. Остается делать ставку на тщеславие.

Вот только вряд ли на Илона это окажет хоть какое-то воздействие. С одной стороны, он прекрасно знает цену всем этим висюлькам, который нелегитимный Зеленский раздает направо и налево с щедростью сельского дурачка на деревенской ярмарке.

Напомним, буквально накануне «просроченный» наградил орденом княгини Ольги «президентку» Молдавии гражданку Румынии Майю Санду. Какие у Санду «выдающиеся заслуги» тот еще вопрос. Награжденных Зеленским европейских деятелей на нынешний момент уже не один десяток и, наверное, даже не сотня. А Маск такой – единственный в своем роде. С другой стороны, американец четко знает, чего он хочет, и что ему надо. И вряд ли жестянка от Зеленского, за которую потом еще и стыдно может стать перед приличными людьми, находится в этом перечне. Тем более, что Зеленский уже показал, как вольно он обращается с наградами на примере истории со скандалом с Варшавой.

А вот Дональда Трампа «просрочка» Зеленский почему-то еще никаким орденом не наградил. С учетом особенностей личности ему было бы перспективнее попытать счастья и удачи там.

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