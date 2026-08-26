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Национальные проекты России26 августа 2026 9:43

Красноярск научный: Как биополимеры спасают планету и лечат людей

Наш журналист побывала в лаборатории Сибирского федерального университета, где разрабатывают технологии будущего
Ирина ИЛЬИНА
Младший научный сотрудник Галина Рыльцева показывает медицинские изделия из биополимеров.

Младший научный сотрудник Галина Рыльцева показывает медицинские изделия из биополимеров.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Откуда берется пластик? Все начинается с нефти и газа. Именно они дают то самое сырье, без которого не было бы ни полиэтиленовых пакетов, ни пластиковых бутылок. Нефть нагревают в огромных печах, она разделяется на фракции, и из нее извлекают ценные газы и жидкости… Стоп! Не будем, пожалуй, углубляться в тайны процесса крекинга, а лучше представим себе совсем иную картину. Тишина, белый свет и аккуратные ряды колб. Вместо заводских агрегатов – умные машины, вместо углеводородов - живые клетки. Добро пожаловать в лабораторию биотехнологии новых биоматериалов, место, где бактерии работают на человечество, а будущее рождается в пробирках. И это реальный пример того, как в период Десятилетия науки и технологий (2022-2031) красноярские ученые создают альтернативу нефтяной эпохе.

Как из крошечного микроорганизма вырастить упаковку для йогурта, прочный пищевой лоток или нить, которая срастит человеческую кость? Об этом нашему спецкору рассказали в одной из лабораторий Сибирского федерального университета, где досконально изучили путь от спор бактерий до готового изделия.

ЗДЕСЬ НЕ ИГРАЮТ В ГМО

Младший научный сотрудник лаборатории биотехнологий новых биоматериалов СФУ Галина Рыльцева встречает нас у ферментеров (аппаратов, где растят микроорганизмы) и с ходу разбивает главный миф.

- Наши биополимеры созданы из натуральных бактерий, это не генно-модифицированный штамм, - объясняет она. - Современные мировые команды зачастую модифицируют свои бактерии генетически, дабы получить высокое качество. А мы работаем с природными штаммами. Продукт получается тот же, а вот стоимость ниже - мы не тратим ресурсы на дорогостоящие генетические манипуляции.

Тут важно понимать: генная модификация - не зло, но она резко удорожает производство. А задача красноярцев - сделать биополимер максимально доступным, но на современном технологическом уровне.

Так создаются технологии ближайшего будущего.

Так создаются технологии ближайшего будущего.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРИЧЕМ ТУТ КИЛЬКА?

Инженер-исследователь лаборатории биотехнологии новых биоматериалов СФУ Алексей Дорохин подробно рассказывает о процессе. Процесс ферментации идет круглосуточно. Внутри этих стальных «банок» объемом 150 литров бурлит жизнь - бактерии едят, размножаются и накапливают внутри себя драгоценный биополимер.

- Чтобы бактерия росла, ей нужно питаться. Классика – глюкоза, но это дорого, - говорит ученый. - Поэтому мы переходим на альтернативные субстраты. Например, сейчас совместно с Калининградским техническим университетом изучаем... рыбный жир. Остаток от копчения кильки. Бактерии с аппетитом поедают отходы рыбного производства. Для них это вкусно и полезно, для нас - двойная выгода: мы утилизируем отходы и получаем ценный продукт. Без токсинов, без загрязнений. И такой подход еще и удешевляет процесс, а это ключевая задача, чтобы биопластик когда-нибудь составил конкуренцию нефтяному.

Инженер-исследователь Алексей Дорохин рассказывает о процессе получения биополимеров. Фото: АНО «Национальные приоритеты».

Инженер-исследователь Алексей Дорохин рассказывает о процессе получения биополимеров. Фото: АНО «Национальные приоритеты».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько же полимера можно получить за раз?

- Ферментер рассчитан на объем в 150 литров. Один цикл - 2,5 дня. Выход - около 6 килограммов полимера, - комментирует Алексей Дорохин. - Затем его можно перерабатывать в различные изделия.

В лаборатории учатся масштабировать процесс. В планах - получать из этого полимера не только пленки для упаковки, но и твердые формы: пищевые лотки, контейнеры, трубочки для напитков. Главный плюс в том, что весь этот материал полностью разлагается в окружающей среде до углекислого газа и воды. А самое удивительное, что он безопасно разрушается и внутри человеческого организма, не оставляя токсичных следов.

ПЛАСТИК КАК СПАСЕНИЕ

Биополимеры, которые создают в СФУ, не просто «экологичная альтернатива пакету», а реальный шанс для медицины. Ученые создают из них материалы, которые поддерживают работоспособность органов или заменяют их функции.

Так, из бактериального полимера здесь уже создают:

- заживляющие пленки, которые помогают тканям восстанавливаться;

- каркасы для костей - они работают как строительные леса, на которых растет новая костная ткань;

- шовные нити, которые со временем растворяются, не вызывая воспаления.

Разумеется, исследования по внедрению таких изделий в медицинский процесс невозможны без использования клеточных культур и животных моделей. Отчасти поэтому само создание биополимеров гораздо менее рентабельно по сравнению с обычным пластиком. А кроме стоимости, это связано и с этическими моментами. Поэтому в лаборатории активно работают с математическим моделированием, что позволяет использовать эксперименты на животных только в качестве финальной стадии работ, для получения клинических рекомендаций и получения разрешений на производство изделий.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАУКУ

В целом, ученые СФУ ведут исследования по более чем 40 научным направлениям. Об этом в разговоре с журналистами поделился и.о. ректора СФУ Максим Румянцев.

- Это беспилотные автономные системы, разработка и автоматизация машиностроительных, металлургических и нефтегазовых производств, новые композитные материалы и другое, - перечислил ректор. - Ведутся исследования в области радиоэлектроники, фотоники, биотехнологии, экологии и климатических изменений. По некоторым из этих направлений сформированы научные школы, пользующиеся признанием как в России, так и за рубежом. Кроме обеспечения технологического лидерства, подготовки научных и инженерных кадров, своей генеральной задачей СФУ считает реализацию третьей миссии университета, в частности продвижение научного знания.

В свою очередь председатель правительства Красноярского края, первый заместитель губернатора Алексей Медведев рассказал о программе по релокации в регион ученых со всей страны.

- Для руководителей научных групп и их команд в рамках программы предусмотрена грантовая поддержка, размеры которой доходят до 30 миллионов рублей ежегодно сроком на три года, - отметил замгубернатора. - Это полноценный жизненный цикл проекта, когда можно планировать работу без оглядки на завтрашний день. Но, как показала практика, даже этого недостаточно. Поэтому мы сделали в дополнение к гранту социальный пакет - совместно с университетами, с учетом всех возможностей нового кампуса. Речь не просто о деньгах: это жилье на время исследований, а по сути полноценный консьерж-сервис для ученого. Чтобы ученый не тратил силы на быт, а сразу включался в науку. Мы убираем ощущение чужой территории, делаем так, чтобы исследователь чувствовал себя здесь своим с первого дня.