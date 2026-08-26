Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, приезд директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, столь высокопоставленного чиновника администрации президента США, может в каком-то положительном плане сказаться на российско-американских отношениях? Которые сейчас переживают не самый лучший период? И какие надежды в этом плане питают в Кремле?

- Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 26 августа, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений.

Об этом, кстати, говорил и наш президент.

Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.

ЧТО ЕШЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ, ОТВЕЧАЯ ДРУГИМ СМИ

Вопрос:

- Владимира Путина уже проинформировали об итогах контактов с директором ЦРУ? Были ли они позитивные? И не могли бы вы прояснить, какого уровня контакты это были? Встречался наш директор СВР, директор ФСБ?

Песков:

- Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб.

Могу вам сказать, что каких-либо встреч с Президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.

Вопрос:

- Очень много спекуляций в соцсетях по поводу темы этих переговоров и разговоров. Все-таки что вы можете сказать про тему? Это Иран, это Украина? Было ли озвучено предупреждение в адрес России, как многие пишут?

- Мне по этой теме больше нечего добавить - к тому, что я уже сказал.